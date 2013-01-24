Чудові результати, невеликі зусилля
EasyCare – гарний вигляд у простіший спосіб!
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудові результати, невеликі зусилля
EasyCare – гарний вигляд у простіший спосіб!
Чудові результати, невеликі зусилля
EasyCare – гарний вигляд у простіший спосіб!
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудові результати, невеликі зусилля
EasyCare – гарний вигляд у простіший спосіб!
Загострений носик дозволяє легко прасувати біля ґудзиків та швів.
Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.
Завдяки надзвичайно великому отвору можна швидко та легко додавати воду до праски. Це триває лише кілька секунд, і жодного ризику розбризкати воду!
Завдяки надзвичайно довгому 3-м шнуру EasyCare можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!
Надзвичайно чіткий покажчик на прасці Philips дозволяє точно визначити рівень води, – лише кинувши оком, Ви знатимете, чи достатньо води.
Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.
Зручне прасування
Усунення складок
Легкість у використанні
Гладке ковзання
Технічні характеристики
Вага та розміри
GC026/00
GC026/30
GC026/80