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Парова праска

GC3220
Загальна оцінка / 5
  • Чудові результати, невеликі зусилля Чудові результати, невеликі зусилля Чудові результати, невеликі зусилля
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    Парова праска

    GC3220
    Загальна оцінка / 5

    Чудові результати, невеликі зусилля

    EasyCare – гарний вигляд у простіший спосіб!

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    EasyCare – гарний вигляд у простіший спосіб!

    Чудові результати, невеликі зусилля

    EasyCare – гарний вигляд у простіший спосіб!

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    EasyCare – гарний вигляд у простіший спосіб!

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      Втричі легше

      Загострений носик дозволяє легко прасувати біля ґудзиків та швів

      Загострений носик дозволяє легко прасувати біля ґудзиків та швів

      Загострений носик дозволяє легко прасувати біля ґудзиків та швів.

      Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

      Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

      Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

      Надзвичайно великий вхідний отвір для води дозволяє легко і швидко заповнити резервуар

      Надзвичайно великий вхідний отвір для води дозволяє легко і швидко заповнити резервуар

      Завдяки надзвичайно великому отвору можна швидко та легко додавати воду до праски. Це триває лише кілька секунд, і жодного ризику розбризкати воду!

      Надзвичайно довгий шнур для забезпечення максимального доступу

      Надзвичайно довгий шнур для забезпечення максимального доступу

      Завдяки надзвичайно довгому 3-м шнуру EasyCare можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!

      Надзвичайно чіткий покажчик для точного визначення рівня води

      Надзвичайно чіткий покажчик для точного визначення рівня води

      Надзвичайно чіткий покажчик на прасці Philips дозволяє точно визначити рівень води, – лише кинувши оком, Ви знатимете, чи достатньо води.

      Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

      Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

      Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.

      Технічні характеристики

      • Зручне прасування

        Додатковий комфорт
        • Вільний на 360 градусів шнур
        • Покажчик для надзвичайно точного визначення рівня води
        Довжина шнура
        3  м
        Ємність резервуара для води
        300  мл

      • Усунення складок

        Постійна подача пари
        До 35 г/хв.
        Досягання складних місць
        Загострений носик
        Розпилення
        Так
        Паровий удар
        До 90 г/хв.
        Вертикальне відпарювання
        Так

      • Легкість у використанні

        Легке налаштування та зберігання
        • Надзвичайно великий отвір для води
        • Вбудоване рішення для зберігання шнура
        Швидке нагрівання
        Так

      • Гладке ковзання

        Підошва
        Підошва SteamGlide

      • Технічні характеристики

        Частота
        50–60
        Потужність
        2200
        Напруга
        220–240

      • Вага та розміри

        Розміри виробу
        303 x 120 x 152
        Вага виробу
        1,34

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