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Завдяки надзвичайно великому отвору можна швидко та легко додавати воду до праски. Це триває лише кілька секунд, і жодного ризику розбризкати воду!
Завдяки надзвичайно довгому 3-м шнуру EasyCare можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!
Надзвичайно чіткий покажчик на прасці Philips дозволяє точно визначити рівень води, – лише кинувши оком, Ви знатимете, чи достатньо води.
Нагороди
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Daniel Woj
20/11/2019
Polska
Now days is hard to buy Iron with ceramic base
I am very happy I bought this product in 2007. It is already more than 10 years and Iron works fantastic. My friends have been using my Iron and decided to throw their Iron away and get one with ceramic base, but unfortunately there is nothing in the shops. Only some kind of Teflon covered inventions. So people are jealous that I have such fabulous Iron :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC3220 Żelazko parowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC3220 Żelazko parowe