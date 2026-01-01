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Більше не доступний
GC3321/02
Шнур довжиною 3 м
Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.
Подвійна система очищення від накипу парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.
Завдяки надзвичайно довгому шнуру (3 м) праски Philips можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки — і навіть далі!
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