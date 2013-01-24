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Чудові результати, невеликі зусилля
Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її нова підошва SteamGlide також дозволяє прасувати легше і гладкіше! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудові результати, невеликі зусилля
Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її нова підошва SteamGlide також дозволяє прасувати легше і гладкіше! Переглянути усі переваги
Чудові результати, невеликі зусилля
Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її нова підошва SteamGlide також дозволяє прасувати легше і гладкіше! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудові результати, невеликі зусилля
Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її нова підошва SteamGlide також дозволяє прасувати легше і гладкіше! Переглянути усі переваги
Унікальний загострений носик дозволяє розпрасовувати навіть найбільш важкодоступні місця.
Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.
Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.
Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.
Завдяки надзвичайно довгому шнуру (3 м) праски Philips можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!
Надзвичайно чіткий покажчик на прасці Philips дозволяє точно визначити рівень води, – лише кинувши оком, Ви знатимете, чи достатньо води.
Зручне прасування
Усунення складок
Легкість у використанні
Гладке ковзання
Технічні характеристики
Вага та розміри
GC026/30
GC026/80
GC026/00