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    Парова праска

    GC3321
    Загальна оцінка / 5
    • Чудові результати, невеликі зусилля Чудові результати, невеликі зусилля Чудові результати, невеликі зусилля
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      Парова праска

      GC3321
      Загальна оцінка / 5

      Чудові результати, невеликі зусилля

      Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її нова підошва SteamGlide також дозволяє прасувати легше і гладкіше! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Парова праска

      Чудові результати, невеликі зусилля

      Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її нова підошва SteamGlide також дозволяє прасувати легше і гладкіше! Переглянути усі переваги

      Чудові результати, невеликі зусилля

      Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її нова підошва SteamGlide також дозволяє прасувати легше і гладкіше! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Парова праска

      Чудові результати, невеликі зусилля

      Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її нова підошва SteamGlide також дозволяє прасувати легше і гладкіше! Переглянути усі переваги

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        Парова праска

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Чудові результати, невеликі зусилля

        Втричі легше

        • Шнур довжиною 3 м
        Загострений носик для прасування у важкодоступних місцях

        Загострений носик для прасування у важкодоступних місцях

        Унікальний загострений носик дозволяє розпрасовувати навіть найбільш важкодоступні місця.

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

        Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

        Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

        Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.

        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.

        Надзвичайно довгий шнур (3 м) для максимального доступу

        Надзвичайно довгий шнур (3 м) для максимального доступу

        Завдяки надзвичайно довгому шнуру (3 м) праски Philips можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!

        Надзвичайно чіткий покажчик для точного визначення рівня води

        Надзвичайно чіткий покажчик для точного визначення рівня води

        Надзвичайно чіткий покажчик на прасці Philips дозволяє точно визначити рівень води, – лише кинувши оком, Ви знатимете, чи достатньо води.

        Технічні характеристики

        • Зручне прасування

          Додатковий комфорт
          • Вільний на 360 градусів шнур
          • Покажчик для надзвичайно точного визначення рівня води
          Система видалення накипу
          Подвійна система очищення від накипу
          Довжина шнура
          3  м
          Ємність резервуара для води
          300  мл

        • Усунення складок

          Постійна подача пари
          До 35 г/хв.
          Досягання складних місць
          Загострений носик
          Розпилення
          Так
          Паровий удар
          До 90 г/хв.
          Вертикальне відпарювання
          Так

        • Легкість у використанні

          Легке налаштування та зберігання
          • Надзвичайно великий отвір для води
          • Вбудоване рішення для зберігання шнура
          Швидке нагрівання
          Так

        • Гладке ковзання

          Підошва
          Підошва SteamGlide

        • Технічні характеристики

          Частота
          50–60
          Потужність
          2200
          Напруга
          220–240

        • Вага та розміри

          Розміри виробу
          328 x 129 x 163
          Вага виробу
          1,64

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