Żelazko posiadam od 4 lat i jestem z niego zadowolona. Lubie uzytkować rzeczy dobrej jakosci i łatwe w obsłudze, a wskazane żelazko takie własnie jest. Bywają problemy z parą (bo za dobrze by było, gdyby zawsze wszystko działało doskonale:) ), ale wystarczy regularnie czyścić i odkamieniać dozownik, ale nie zawsze człowiek ma takie czynności czas i chęci:). Mimo wszystko bardzo polecam produkty tej firmy, gdyż jestem zadowolona z nich i zawsze chętnie korzystam z nowości jakie się pojawiają