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  • Чудові результати, невеликі зусилля
  • Чудові результати, невеликі зусилля
  • Чудові результати, невеликі зусилля
  • Чудові результати, невеликі зусилля
  • Чудові результати, невеликі зусилля
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  • Чудові результати, невеликі зусилля
  • Чудові результати, невеликі зусилля
  • Чудові результати, невеликі зусилля
  • Чудові результати, невеликі зусилля

Більше не доступний

3300 seriesПарова праска

GC3340/02

4.7
| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Чудові результати, невеликі зусилля
Парова праска Philips пропонує не лише додаткову зручність завдяки великому отвору для води, надзвичайно довгому шнуру та індикатору рівня води; її нова підошва SteamGlide також дозволяє прасувати легше і гладкіше!
Переглянути всі переваги

Втричі легше

Чудові результати, невеликі зусилля

  • Шнур довжиною 3 м

Система «крапля-стоп» запобігає утворенню плям під час прасування

Система «крапля-стоп» запобігає утворенню плям під час прасування

Система «крапля-стоп» у вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури й не хвилюватися про плями від води.

М’яка ручка для тривалого та зручного прасування

М’яка ручка цієї праски Philips забезпечує зручне прасування навіть протягом тривалого часу.

Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

Подвійна система очищення від накипу парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.7

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

25/01/2013

Polska

Polska

tylko pytanie

W danych technicznych napisane jest: "Łatwa konfiguracja i przechowywanie: Duży otwór wlewowy wody, Wbudowany schowek na przewód" Moje pytanie brzmi: gdzie ten wbudowany schowek na przewód????????????????????????????????????????

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 3300 series GC3340 Żelazko parowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 3300 series GC3340 Żelazko parowe

17/06/2018

Slovensko

Slovensko

Inú nechcem

Mám ju už desať rokov, nedám na ňu dopustiť. Dúfam ak doslúži, že nájdem jej podobnú.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 3300 series GC3340/02 Naparovacia žehlička

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 3300 series GC3340/02 Naparovacia žehlička

18/12/2013

Polska

Polska

Produkt jest uzyteczny

Żelazko posiadam od 4 lat i jestem z niego zadowolona. Lubie uzytkować rzeczy dobrej jakosci i łatwe w obsłudze, a wskazane żelazko takie własnie jest. Bywają problemy z parą (bo za dobrze by było, gdyby zawsze wszystko działało doskonale:) ), ale wystarczy regularnie czyścić i odkamieniać dozownik, ale nie zawsze człowiek ma takie czynności czas i chęci:). Mimo wszystko bardzo polecam produkty tej firmy, gdyż jestem zadowolona z nich i zawsze chętnie korzystam z nowości jakie się pojawiają

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 3300 series GC3340 Żelazko parowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 3300 series GC3340 Żelazko parowe

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