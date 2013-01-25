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Більше не доступний
Шнур довжиною 3 м
Система «крапля-стоп» у вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури й не хвилюватися про плями від води.
М’яка ручка цієї праски Philips забезпечує зручне прасування навіть протягом тривалого часу.
Подвійна система очищення від накипу парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.
Нагороди
4.7
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Pawcio
25/01/2013
Polska
tylko pytanie
W danych technicznych napisane jest: "Łatwa konfiguracja i przechowywanie: Duży otwór wlewowy wody, Wbudowany schowek na przewód" Moje pytanie brzmi: gdzie ten wbudowany schowek na przewód????????????????????????????????????????
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 3300 series GC3340 Żelazko parowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 3300 series GC3340 Żelazko parowe
Naty
17/06/2018
Slovensko
Inú nechcem
Mám ju už desať rokov, nedám na ňu dopustiť. Dúfam ak doslúži, že nájdem jej podobnú.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 3300 series GC3340/02 Naparovacia žehlička
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 3300 series GC3340/02 Naparovacia žehlička
Alicja
18/12/2013
Polska
Produkt jest uzyteczny
Żelazko posiadam od 4 lat i jestem z niego zadowolona. Lubie uzytkować rzeczy dobrej jakosci i łatwe w obsłudze, a wskazane żelazko takie własnie jest. Bywają problemy z parą (bo za dobrze by było, gdyby zawsze wszystko działało doskonale:) ), ale wystarczy regularnie czyścić i odkamieniać dozownik, ale nie zawsze człowiek ma takie czynności czas i chęci:). Mimo wszystko bardzo polecam produkty tej firmy, gdyż jestem zadowolona z nich i zawsze chętnie korzystam z nowości jakie się pojawiają
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 3300 series GC3340 Żelazko parowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 3300 series GC3340 Żelazko parowe