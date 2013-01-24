Потужність та точність
Праска з відпарюванням із спеціальним паруючим носиком дозволяє подати пару до найменшої ділянки тканини. Надзвичайно тривалий вихід пари під високим тиском (40 г), додатково потужний викид концентрованої пари (100 г) і видовжені отвори для пари.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужність та точність
Праска з відпарюванням із спеціальним паруючим носиком дозволяє подати пару до найменшої ділянки тканини. Надзвичайно тривалий вихід пари під високим тиском (40 г), додатково потужний викид концентрованої пари (100 г) і видовжені отвори для пари.
Потужність та точність
Праска з відпарюванням із спеціальним паруючим носиком дозволяє подати пару до найменшої ділянки тканини. Надзвичайно тривалий вихід пари під високим тиском (40 г), додатково потужний викид концентрованої пари (100 г) і видовжені отвори для пари.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужність та точність
Праска з відпарюванням із спеціальним паруючим носиком дозволяє подати пару до найменшої ділянки тканини. Надзвичайно тривалий вихід пари під високим тиском (40 г), додатково потужний викид концентрованої пари (100 г) і видовжені отвори для пари.
Система запобігання протіканню води дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.
Тривалий вихід пари до 40 г/хв. краще усуває складки.
Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару для води.
Завдяки надзвичайно довгому 3-м шнуру можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!
Унікальний паровий носик поєднує в собі особливо загострену передню частину підошви зі спеціальними отворами для пари, що забезпечує доступ навіть до найменших та найважчих ділянок з метою отримання найкращих результатів прасування.
Система автоматичного видалення накипу
Швидке та потужне прасування
Легко усуває складки
Гладке ковзання
Зручне прасування
Безпечне прасування
Довший термін експлуатації
Технічні характеристики