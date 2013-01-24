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Праска з відпарюванням

GC4310
Загальна оцінка / 5
  • Потужність та точність Потужність та точність Потужність та точність
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    Праска з відпарюванням

    GC4310
    Загальна оцінка / 5

    Потужність та точність

    Праска з відпарюванням із спеціальним паруючим носиком дозволяє подати пару до найменшої ділянки тканини. Надзвичайно тривалий вихід пари під високим тиском (40 г), додатково потужний викид концентрованої пари (100 г) і видовжені отвори для пари.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Праска з відпарюванням

    Потужність та точність

    Праска з відпарюванням із спеціальним паруючим носиком дозволяє подати пару до найменшої ділянки тканини. Надзвичайно тривалий вихід пари під високим тиском (40 г), додатково потужний викид концентрованої пари (100 г) і видовжені отвори для пари.

    Потужність та точність

    Праска з відпарюванням із спеціальним паруючим носиком дозволяє подати пару до найменшої ділянки тканини. Надзвичайно тривалий вихід пари під високим тиском (40 г), додатково потужний викид концентрованої пари (100 г) і видовжені отвори для пари.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Праска з відпарюванням

    Потужність та точність

    Праска з відпарюванням із спеціальним паруючим носиком дозволяє подати пару до найменшої ділянки тканини. Надзвичайно тривалий вихід пари під високим тиском (40 г), додатково потужний викид концентрованої пари (100 г) і видовжені отвори для пари.

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      Потужність та точність

      Паруючий носик для важкодоступних місць

      Система запобігання протіканню води запобігає утворенню плям від води під час прасування

      Система запобігання протіканню води запобігає утворенню плям від води під час прасування

      Система запобігання протіканню води дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

      Тривалий вихід пари до 40 г/хв. краще усуває складки

      Тривалий вихід пари до 40 г/хв. краще усуває складки

      Тривалий вихід пари до 40 г/хв. краще усуває складки.

      Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару для води

      Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару для води

      Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару для води.

      Надзвичайно довгий шнур, довжиною 3 м для максимального доступу

      Надзвичайно довгий шнур, довжиною 3 м для максимального доступу

      Завдяки надзвичайно довгому 3-м шнуру можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!

      Паровий носик дозволяє прасувати навіть важкодоступні місця на одязі

      Унікальний паровий носик поєднує в собі особливо загострену передню частину підошви зі спеціальними отворами для пари, що забезпечує доступ навіть до найменших та найважчих ділянок з метою отримання найкращих результатів прасування.

      Система автоматичного видалення накипу

      Система автоматичного видалення накипу

      Технічні характеристики

      • Швидке та потужне прасування

        Потужність для швидкого нагрівання та тривалого виходу пари під високим тиском
        2400  Вт

      • Легко усуває складки

        Паровий викид для найважчих складок
        100  г/хв.
        Тривалий вихід пари під високим тиском, який краще усуває складки
        40  г/хв.
        Розпилювач
        Розпилювач рівномірно зволожує тканину
        Паровий носик
        Для важкодоступних місць

      • Гладке ковзання

        Підошва Careeza

      • Зручне прасування

        Поворот на 360 градусів
        Забезпечує максимум свободи під час прасування
        Система запобігання протіканню води
        Запобігає утворенню плям від води під час прасування
        Для праски можна використовувати воду з-під крана
        Надзвичайно довгий шнур для забезпечення максимального доступу
        3  хв.

      • Безпечне прасування

        Перевищує міжнародні стандарти із запобігання протіканню

      • Довший термін експлуатації

        Подвійна система очищення від накипу
        Запобігає утворенню накипу і вимиває частинки накипу

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220 - 240  В
        Потужність
        2400  Вт
        Частота
        50 - 60  Гц
        Розміри виробу
        303 x 120 x 152  см
        Вага виробу
        1,55  кг
        Ємність резервуара для води
        350  мл

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