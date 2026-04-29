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Azur Парова праска
Більше не доступний
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GC4625/02
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User Manual Philips Azur Steam iron
Завдяки підошві SteamGlide можна легко та без зусиль прасувати. Потужна пара та легке ковзання - це ідеальне поєднання для видалення складок та отримання чудових результатів!
Серія 500Машинка для видалення ковтунців
Машинка для видалення ковтунців