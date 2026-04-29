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Azur Парова праска

Більше не доступний

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AzurПарова праска

GC4625/02

Azur Парова праска

Більше не доступний

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Інструкції і документація

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF файл, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Завдяки підошві SteamGlide можна легко та без зусиль прасувати. Потужна пара та легке ковзання - це ідеальне поєднання для видалення складок та отримання чудових результатів!

  • PDF файл
  • 18 August 2026

Запасні частини та аксесуари