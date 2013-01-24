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Чудові результати, невеликі зусилля
Потужна і дивовижно компактна система прасування безперервно створює пару під високим тиском і робить прасування швидким і легким заняттям. Завдяки знімному резервуару для води ємністю 1,4 л можна прасувати кілька годин без перерви.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудові результати, невеликі зусилля
Потужна і дивовижно компактна система прасування безперервно створює пару під високим тиском і робить прасування швидким і легким заняттям. Завдяки знімному резервуару для води ємністю 1,4 л можна прасувати кілька годин без перерви.
Чудові результати, невеликі зусилля
Потужна і дивовижно компактна система прасування безперервно створює пару під високим тиском і робить прасування швидким і легким заняттям. Завдяки знімному резервуару для води ємністю 1,4 л можна прасувати кілька годин без перерви.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудові результати, невеликі зусилля
Потужна і дивовижно компактна система прасування безперервно створює пару під високим тиском і робить прасування швидким і легким заняттям. Завдяки знімному резервуару для води ємністю 1,4 л можна прасувати кілька годин без перерви.
Парова система
Ціна магазину Philips
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Ця спеціально розроблена підошва поєднує неперевершене керамічне покриття для надзвичайно гладкого ковзання по усіх типах тканин та ретельно розроблені вентиляційні отвори для потужного усунення складок.
Щоб прасувати без надмірних зусиль, потрібно багато пари. Вихід пари під високим тиском потребує доливання води. Надзвичайно великий резервуар для води ємністю 1,4 л зменшує цю потребу.
Максимальний вихід пари у поєднанні з високим тиском сприяє проникненню пари глибоко у тканину, забезпечуючи неймовірно швидкі результати навіть під час прасування найскладніших тканин.
Тривалий вихід пари до 110 г/хв. відбувається завдяки невеликій кількості води, яка щоразу набирається в бойлер. Для якісного і швидкого усунення складок.
Завдяки паровому струменю до 120 г/хв. можна легко видалити найскладніші складки.
Пара з води, налитої до максимальної позначки, готова найпізніше через 2 хвилини.
Унікальний паруючий носик поєднує особливо загострену передню частину підошви зі спеціальними отворами для пари вгорі, що забезпечує доступ навіть до найменших та найважчих ділянок з метою отримання найкращих результатів прасування.
Праска важить лише 1,2 кг, тому нею можна прасувати легко й без зусиль.
Легке налаштування і зберігання
Гладке ковзання
Довший термін експлуатації
Легко усуває складки
Досягає важкодоступних місць
Повне керування
Зручне прасування
Безпечне прасування
Технічні специфікації
Вага та розміри