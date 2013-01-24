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    Парова система

    GC8220
    Загальна оцінка / 5
    • Чудові результати, невеликі зусилля Чудові результати, невеликі зусилля Чудові результати, невеликі зусилля
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      Парова система

      GC8220
      Загальна оцінка / 5

      Чудові результати, невеликі зусилля

      Потужна і дивовижно компактна система прасування безперервно створює пару під високим тиском і робить прасування швидким і легким заняттям. Завдяки знімному резервуару для води ємністю 1,4 л можна прасувати кілька годин без перерви.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Парова система

      Чудові результати, невеликі зусилля

      Потужна і дивовижно компактна система прасування безперервно створює пару під високим тиском і робить прасування швидким і легким заняттям. Завдяки знімному резервуару для води ємністю 1,4 л можна прасувати кілька годин без перерви.

      Чудові результати, невеликі зусилля

      Потужна і дивовижно компактна система прасування безперервно створює пару під високим тиском і робить прасування швидким і легким заняттям. Завдяки знімному резервуару для води ємністю 1,4 л можна прасувати кілька годин без перерви.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Парова система

      Чудові результати, невеликі зусилля

      Потужна і дивовижно компактна система прасування безперервно створює пару під високим тиском і робить прасування швидким і легким заняттям. Завдяки знімному резервуару для води ємністю 1,4 л можна прасувати кілька годин без перерви.

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        Парова система

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Чудові результати, невеликі зусилля

        Потужна пара, яка ніколи не закінчується завдяки резервуару 1,4 л

        Підошва SteamGlide для потужної пари та надзвичайно гладкого ковзання

        Підошва SteamGlide для потужної пари та надзвичайно гладкого ковзання

        Ця спеціально розроблена підошва поєднує неперевершене керамічне покриття для надзвичайно гладкого ковзання по усіх типах тканин та ретельно розроблені вентиляційні отвори для потужного усунення складок.

        Надзвичайно великий знімний резервуар для води ємністю 1,4 л

        Надзвичайно великий знімний резервуар для води ємністю 1,4 л

        Щоб прасувати без надмірних зусиль, потрібно багато пари. Вихід пари під високим тиском потребує доливання води. Надзвичайно великий резервуар для води ємністю 1,4 л зменшує цю потребу.

        Тиск пари до 4,5 бар - для швидкого прасування

        Тиск пари до 4,5 бар - для швидкого прасування

        Максимальний вихід пари у поєднанні з високим тиском сприяє проникненню пари глибоко у тканину, забезпечуючи неймовірно швидкі результати навіть під час прасування найскладніших тканин.

        Тривалий вихід пари до 110 г/хв. для швидкого усунення складок

        Тривалий вихід пари до 110 г/хв. для швидкого усунення складок

        Тривалий вихід пари до 110 г/хв. відбувається завдяки невеликій кількості води, яка щоразу набирається в бойлер. Для якісного і швидкого усунення складок.

        Завдяки паровому струменю до 120 г/хв. можна усунути важкі складки

        Завдяки паровому струменю до 120 г/хв. можна усунути важкі складки

        Завдяки паровому струменю до 120 г/хв. можна легко видалити найскладніші складки.

        Готовність до використання через 2 хвилини після увімкнення

        Готовність до використання через 2 хвилини після увімкнення

        Пара з води, налитої до максимальної позначки, готова найпізніше через 2 хвилини.

        Паруючий носик дозволяє прасувати навіть важкодоступні місця на одязі

        Унікальний паруючий носик поєднує особливо загострену передню частину підошви зі спеціальними отворами для пари вгорі, що забезпечує доступ навіть до найменших та найважчих ділянок з метою отримання найкращих результатів прасування.

        Легка праска для прасування без зусиль

        Праска важить лише 1,2 кг, тому нею можна прасувати легко й без зусиль.

        Технічні характеристики

        • Легке налаштування і зберігання

          Зберігання шнура та шланга
          Для охайного зберігання шнура та шланга

        • Гладке ковзання

          Підошва SteamGlide
          Так

        • Довший термін експлуатації

          Функція Calc-Clean
          Просто споліскуйте резервуар для кип'ятіння кожні 10 сеансів прасування
          Бойлер із зовнішнім нагрівальним елементом
          Відділення для пари з нержавіючої сталі

        • Легко усуває складки

          Тривале вертикальне відпарювання
          Для підвішених речей
          Оптимальне розміщення отворів
          Для найкращого розподілу пари

        • Досягає важкодоступних місць

          Виїмка для ґудзиків
          Пришвидшує прасування біля ґудзиків та швів
          Паруючий носик
          Можливість прасувати навіть важкодоступні місця

        • Повне керування

          Індикатор готовності пари
          Індикатор показує, коли досягнуто належного рівня пари
          Індикатор готовності праски до прасування
          Так
          Індикатор спорожнення резервуара для води
          Індикатор показує, коли необхідно наповнити резервуар для води
          Різноманітні налаштування пари для різного одягу
          Різноманітні налаштування пари для різного одягу

        • Зручне прасування

          Можна використовувати воду з-під крана
          Для праски можна використовувати воду з-під крана
          Надзвичайно великий отвір для води
          Для швидкого та легкого заповнення
          Блокування кнопки відпарювання
          Подача пари без необхідності натискання кнопки
          Надзвичайно довгий шнур для забезпечення максимального доступу
          2,5  м
          Надзвичайно довгий шланг для забезпечення максимального доступу
          1,9  м
          Резервуар для води Crystal Clear
          Надзвичайно чіткий покажчик рівня води

        • Безпечне прасування

          Система безпечного вимкнення в разі перегрівання
          Запобігає перегріванню бойлера
          Стійка конструкція
          Забезпечує стійкість праски
          Чотири гумові ніжки
          Забезпечують стійкість підставки

        • Технічні специфікації

          Напруга
          230  В
          Частота
          50 - 60  Гц
          Потужність бойлера
          1200  Вт
          Потужність праски
          800  Вт
          Довжина шнура
          2,5  м
          Довжина шланга
          1,9  м

        • Вага та розміри

          Вага (з пакуванням)
          6,06  кг
          Розміри
          350 x 350 x 250  мм
          Блок
          48  шт.

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