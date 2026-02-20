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Серія 2000 Автоматична еспресо кавомашина Philips
Більше не доступний
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HD8648/01
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EU Declaration of conformity Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8648/01 - English (US)
User Manual Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine
Таблетки для видалення кавової олії
Пакетики з очищувачем каналів для молока
Засіб для видалення накипу з кавомашини