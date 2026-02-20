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Saeco Minuto Супер автоматична еспрессо кавомашина

Більше не доступний

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Saeco MinutoСупер автоматична еспрессо кавомашина

HD8664/09

Saeco Minuto Супер автоматична еспрессо кавомашина

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Quick start guide Philips Minuto Super-automatic espresso machine HD8664/09

  • PDF файл, 7.2 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Minuto Super-automatic espresso machine HD8664/09 - English (US)

  • PDF файл, 948.2 kB
  • 13 March 2026

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