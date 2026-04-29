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Saeco Xelsis Evo Автоматична еспресо кавомашина Philips

Більше не доступний

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Saeco Xelsis EvoАвтоматична еспресо кавомашина Philips

HD8954/09

Saeco Xelsis Evo Автоматична еспресо кавомашина Philips

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of conformity Philips Xelsis Evo Super-automatic espresso machine HD8954/09 - English (US)

  • PDF файл, 24.5 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Xelsis Evo Super-automatic espresso machine

  • PDF файл, 3.1 MB
  • 13 March 2026

Запасні частини та аксесуари