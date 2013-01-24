Корисні домашні страви готувати легко
Ручний блендер Philips Daily Collection поєднує двигун потужністю 550 Вт із насадкою для змішування унікальної конструкції та подрібнювачем. Виняткові результати змішування супів та подрібнення трав. Приготування корисної їжі ще не було таким легким! Переглянути усі переваги
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Корисні домашні страви готувати легко
Ручний блендер Philips Daily Collection поєднує двигун потужністю 550 Вт із насадкою для змішування унікальної конструкції та подрібнювачем. Виняткові результати змішування супів та подрібнення трав. Приготування корисної їжі ще не було таким легким! Переглянути усі переваги
Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування.
За допомогою системи розблокування 2-ма натисненням із ручного блендера Philips легко знімати насадку для простого миття.
Один перемикач для легкого використання.
Ручний блендер Daily Collection має тонку ручку, зручну для будь-якої руки.
Потужний двигун 550 Вт для найтвердіших продуктів.
За допомогою компактного подрібнювача для ручного блендера Philips Ви зможете подрібнювати зелень, горіхи, сир, шоколад і цибулю.
Аксесуари
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Технічні специфікації