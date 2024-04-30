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    • Ефективне видалення нальоту та біліші зуби* Ефективне видалення нальоту та біліші зуби* Ефективне видалення нальоту та біліші зуби*

      5300 Акумуляторна звукова зубна щітка

      HX7106/01

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      Ефективне видалення нальоту та біліші зуби*

      Philips Sonicare 5300 оснащена технологією Sonicare нового покоління, має 2 рівні інтенсивності та сповіщення про надмірний тиск. У комплекті насадка для відбілювання зубів.

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      5300 Акумуляторна звукова зубна щітка

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      5300

      Акумуляторна звукова зубна щітка

      усього

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      Ми впевнені в якості продукції Philips Sonicare

      +1 рік

      Додаткової гарантії

      -25%

      На змінні насадки

      60 днів

      Тест-драйв

      Зареєструйте вашу зубну щітку в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте додатковий рік гарантії.
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      Отримайте знижку на акційні моделі змінних насадок, зареєструвавши вашу зубну щітку в системі My Philips.
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      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Sonicare від Philips, і повернемо гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.
      Переглянути акційні моделі ›

      Ми впевнені в якості продукції Philips Sonicare

      +1рік

      Додаткової гарантії

      Зареєструйте вашу зубну щітку в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте додатковий рік гарантії.
      Дізнатись більше ›

      25%

      На змінні насадки

      Отримайте знижку на акційні моделі змінних насадок, зареєструвавши вашу зубну щітку в системі My Philips.
      Дізнатись більше ›

      60 днів

      Тест-драйв

      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Sonicare від Philips, і повернемо гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.
      Переглянути акційні моделі ›

      Ефективне видалення нальоту та біліші зуби*

      Усуває до 7 разів більше нальоту*

      • Усуває до 7 разів більше нальоту**
      • 2 рівні інтенсивності
      • Вбудований датчик тиску
      • Ресурс батареї: 21 день
      Ретельне чищення для усунення пігментації і відбілювання зубів

      Ретельне чищення для усунення пігментації і відбілювання зубів

      Philips Sonicare 5300 виходить за рамки звичайного очищення, щоб без зусиль видаляти поверхневі плями для сяючої, білішої усмішки. Завдяки насадці для щітки W2 Optimal White легко підтримувати білосніжність зубів між процедурами професійного відбілювання, усуваючи до 7 разів більше нальоту у порівнянні з ручною зубною щіткою.

      Технологія Sonicare нового покоління

      Технологія Sonicare нового покоління

      Насолоджуйтесь унікальним досвідом чищення зубів і новим рівнем гігієни ротової порожнини з технологією нового покоління Sonicare. Під час чищення інноваційна магнітна система зубної щітки автоматично регулює продуктивність чищення. Це забезпечує незмінно оптимальну продуктивність 62 000 рухів щетинок за хвилину - навіть у важкодоступних місцях. Динамічний потік рідини забезпечує м'яке очищення вздовж лінії ясен і між зубами, допомагаючи досягти повного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.

      Налаштуйте чищення за допомогою 2 рівнів інтенсивності

      Налаштуйте чищення за допомогою 2 рівнів інтенсивності

      Персоналізуйте своє чищення за допомогою 2 рівнів інтенсивності. Щоб допомогти вам забезпечити найкращий догляд за зубами та яснами, Philips Sonicare 5300 пропонує на вибір 2 рівні інтенсивності. Незалежно від того, чи ви віддаєте перевагу потужному чищенню на високому рівні чи ніжному, але ретельному чищенню на низькому рівні, ця щітка вас не розчарує.

      Захистіть ясна завдяки вбудованому датчику тиску

      Захистіть ясна завдяки вбудованому датчику тиску

      Ви можете не помітити, коли чистите занадто сильно, але ця зубна щітка це помітить. Розумний оптичний датчик точно визначає надмірний тиск під час чищення та повідомляє вам пульсуючим звуком, знижуючи вібрацію. Ви завжди будете знати, коли потрібно скоригувати чищення, а ваші ясна залишаться захищеними.

      Сповіщення про потребу замінити насадку для щітки

      Сповіщення про потребу замінити насадку для щітки

      Регулярна заміна насадки для щітки є важливою частиною підтримки належного здоров’я ротової порожнини. Завдяки технології BrushSync легко підтримувати оптимальну роботу насадки щітки. Відстежуючи частоту використання й інтенсивність чищення, інноваційна технологія нагадує вам, коли настав час для нової насадки.

      Оптимізуйте чищення за допомогою SmarTimer та BrushPacer

      Оптимізуйте чищення за допомогою SmarTimer та BrushPacer

      Для повного очищення потрібно всього дві хвилини, тому наш SmarTimer повідомляє, коли час закінчується. Для рівномірного чищення всієї ротової порожнини BrushPacer розділяє сеанс на сегменти, а невелика пауза у вібрації сигналізує про потребу переміщення на іншу ділянку. Це допомагає вам досягти рівномірного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.

      Лазерне зварювання для більшої довговічності

      Лазерне зварювання для більшої довговічності

      Ми переробили наші зубні щітки Philips Sonicare зсередини, щоб зробити їх міцними, легкими та довговічними. Завдяки вдосконаленому процесу лазерного зварювання ви можете роками насолождуватися чищенням нашими зубними щітками.

      До 3 тижнів чищення на одному заряді

      До 3 тижнів чищення на одному заряді

      Ця зубна щітка використовує високопродуктивний акумулятор, розроблений для покращення вашого досвіду чищення. Після однієї зарядки ви можете насолоджуватися до трьох тижнів регулярного чищення перед необхідністю повторного заряджання.

      Технічні характеристики

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        Зубна щітка з акумуляторним живленням, 1 5300
        Насадки для щітки
        1 W2 Optimal White
        Зарядний пристрій
        1

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення

      • Рівні інтенсивності

        Високий
        Ще більш ефективне чищення
        Низький
        Для чутливих зубів та ясен

      • Ефективність чищення

        Видалення нальоту
        До 7 разів ефективніше*
        Відбілювання
        Усуває поверхневі плями
        Швидкість
        62000 рухів щітки на хвилину

      • Простота у користуванні

        Сумісність ручки щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Таймер
        SmarTimer і BrushPacer для повного та ретельного чищення
        Індикатор батареї
        Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї
        Заряджання ч/з USB-A
        Адаптер живлення не додається

      • Технологія інтелектуальних датчиків

        Реакція на надмірний тиск
        Знижена вібрація та пульсуючий звук
        Нагадування про заміну
        BrushSync повідомляє, коли потрібно замінити головку щітки

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        21 день

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

      • Потужність

        Напруга
        100–240 В

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Блакитний

      Badge-D2C

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