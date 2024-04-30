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HX7106/01
Ефективне видалення нальоту та біліші зуби*
Philips Sonicare 5300 оснащена технологією Sonicare нового покоління, має 2 рівні інтенсивності та сповіщення про надмірний тиск. У комплекті насадка для відбілювання зубів.Переглянути усі переваги
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Акумуляторна звукова зубна щітка
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Philips Sonicare 5300 виходить за рамки звичайного очищення, щоб без зусиль видаляти поверхневі плями для сяючої, білішої усмішки. Завдяки насадці для щітки W2 Optimal White легко підтримувати білосніжність зубів між процедурами професійного відбілювання, усуваючи до 7 разів більше нальоту у порівнянні з ручною зубною щіткою.
Насолоджуйтесь унікальним досвідом чищення зубів і новим рівнем гігієни ротової порожнини з технологією нового покоління Sonicare. Під час чищення інноваційна магнітна система зубної щітки автоматично регулює продуктивність чищення. Це забезпечує незмінно оптимальну продуктивність 62 000 рухів щетинок за хвилину - навіть у важкодоступних місцях. Динамічний потік рідини забезпечує м'яке очищення вздовж лінії ясен і між зубами, допомагаючи досягти повного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.
Персоналізуйте своє чищення за допомогою 2 рівнів інтенсивності. Щоб допомогти вам забезпечити найкращий догляд за зубами та яснами, Philips Sonicare 5300 пропонує на вибір 2 рівні інтенсивності. Незалежно від того, чи ви віддаєте перевагу потужному чищенню на високому рівні чи ніжному, але ретельному чищенню на низькому рівні, ця щітка вас не розчарує.
Ви можете не помітити, коли чистите занадто сильно, але ця зубна щітка це помітить. Розумний оптичний датчик точно визначає надмірний тиск під час чищення та повідомляє вам пульсуючим звуком, знижуючи вібрацію. Ви завжди будете знати, коли потрібно скоригувати чищення, а ваші ясна залишаться захищеними.
Регулярна заміна насадки для щітки є важливою частиною підтримки належного здоров’я ротової порожнини. Завдяки технології BrushSync легко підтримувати оптимальну роботу насадки щітки. Відстежуючи частоту використання й інтенсивність чищення, інноваційна технологія нагадує вам, коли настав час для нової насадки.
Для повного очищення потрібно всього дві хвилини, тому наш SmarTimer повідомляє, коли час закінчується. Для рівномірного чищення всієї ротової порожнини BrushPacer розділяє сеанс на сегменти, а невелика пауза у вібрації сигналізує про потребу переміщення на іншу ділянку. Це допомагає вам досягти рівномірного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.
Ми переробили наші зубні щітки Philips Sonicare зсередини, щоб зробити їх міцними, легкими та довговічними. Завдяки вдосконаленому процесу лазерного зварювання ви можете роками насолождуватися чищенням нашими зубними щітками.
Ця зубна щітка використовує високопродуктивний акумулятор, розроблений для покращення вашого досвіду чищення. Після однієї зарядки ви можете насолоджуватися до трьох тижнів регулярного чищення перед необхідністю повторного заряджання.
Елементи в комплекті
Режими
Рівні інтенсивності
Ефективність чищення
Простота у користуванні
Технологія інтелектуальних датчиків
Технічні характеристики
Обслуговування
Потужність
Конструкція та покриття
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