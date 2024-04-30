Налаштуйте чищення за допомогою 2 рівнів інтенсивності

Персоналізуйте своє чищення за допомогою 2 рівнів інтенсивності. Щоб допомогти вам забезпечити найкращий догляд за зубами та яснами, Philips Sonicare 5300 пропонує на вибір 2 рівні інтенсивності. Незалежно від того, чи ви віддаєте перевагу потужному чищенню на високому рівні чи ніжному, але ретельному чищенню на низькому рівні, ця щітка вас не розчарує.