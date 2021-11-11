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Чищення Philips Sonicare для Вашого язика
Перетворіть зубну щітку Philips Sonicare у щітку для язика зі звуковою потужністю. Завдяки спеціальним мікрощетинкам, наша розумна щітка для язика TongueCare+ глибоко очищує язик у поєднанні з аерозолем Philips Sonicare BreathRx. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чищення Philips Sonicare для Вашого язика
Перетворіть зубну щітку Philips Sonicare у щітку для язика зі звуковою потужністю. Завдяки спеціальним мікрощетинкам, наша розумна щітка для язика TongueCare+ глибоко очищує язик у поєднанні з аерозолем Philips Sonicare BreathRx. Переглянути усі переваги
Чищення Philips Sonicare для Вашого язика
Перетворіть зубну щітку Philips Sonicare у щітку для язика зі звуковою потужністю. Завдяки спеціальним мікрощетинкам, наша розумна щітка для язика TongueCare+ глибоко очищує язик у поєднанні з аерозолем Philips Sonicare BreathRx. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чищення Philips Sonicare для Вашого язика
Перетворіть зубну щітку Philips Sonicare у щітку для язика зі звуковою потужністю. Завдяки спеціальним мікрощетинкам, наша розумна щітка для язика TongueCare+ глибоко очищує язик у поєднанні з аерозолем Philips Sonicare BreathRx. Переглянути усі переваги
Щітки для язика
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Щітка для язика TongueCare+ швидко перетворює зубну щітку Philips Sonicare на щітку для язика зі звуковою потужністю. Кожна щітка для язика встановлюється на ручку зубної щітки Philips Sonicare так, як звичайна насадка для щітки. Ці прості в користуванні, заміні та чищенні інноваційні щітки для язика сумісні з усіма ручками зубних щіток зі знімними насадками Philips Sonicare, що значно полегшує доповнення щоденного догляду за ротовою порожниною чищенням язика. Вона підходить для усіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім: PowerUp Battery та Essence.
Щоб язик став справді чистим, потрібно досягнути усіх його частин. Завдяки ергономічній формі щітка для язика TongueCare+ дозволяє робити це з комфортом. Мала та гнучка головка полегшує чищення кожного куточку язика від бактерій, які спричиняють неприємний запах із рота.
Наша розумна щітка для язика TongueCare+ має всередині мікросхему, яка встановлює зв’язок із ручкою зубної щітки. Тому після встановлення ручка автоматично розпізнає її й вибирає відповідний режим та рівень інтенсивності для покращення чищення язика. Потрібно лише натиснути кнопку живлення.
Щітку для язика TongueCare+ з 240 гумовими мікрощетинками спеціально створено для чищення м’якої та пористої поверхні язика. Гнучкі мікрощетинки рухаються по контуру та лагідно чистять навколо виступів та виїмок для усунення бактерій і забезпечують глибше проникнення нашого антибактеріального спрею Philips Sonicare BreathRx. Компактна форма дозволяє зручно почистити весь язик.
TongueCare+ – це єдина щітка для язика із силою Philips Sonicare для усунення бактерій, які спричиняють появу неприємного запаху, одним рухом. 31 000 вібрацій на хвилину дозволяють усунути наліт на язику, знищити бактерії, які спричиняють появу неприємного запаху, і забезпечують глибше проникнення антибактеріальних компонентів спрею для язика Philips Sonicare BreathRx. Язик буде чистішим, а подих залишатиметься свіжішим довше.
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