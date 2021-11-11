Від зубної щітки до щітки для язика – лише одне натиснення

Щітка для язика TongueCare+ швидко перетворює зубну щітку Philips Sonicare на щітку для язика зі звуковою потужністю. Кожна щітка для язика встановлюється на ручку зубної щітки Philips Sonicare так, як звичайна насадка для щітки. Ці прості в користуванні, заміні та чищенні інноваційні щітки для язика сумісні з усіма ручками зубних щіток зі знімними насадками Philips Sonicare, що значно полегшує доповнення щоденного догляду за ротовою порожниною чищенням язика. Вона підходить для усіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім: PowerUp Battery та Essence.