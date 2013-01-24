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    Philips Sonicare

    AirFloss Pro/Ultra – міжзубний очищувач

    HX8491/03
    Sonicare
    Загальна оцінка / 5
    Sonicare
    • Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано* Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано* Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*
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      Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra – міжзубний очищувач

      HX8491/03
      Загальна оцінка / 5

      Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*

      Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss Pro/Ultra**** – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss Pro/Ultra можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою. Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.** Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra – міжзубний очищувач

      Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*

      Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss Pro/Ultra**** – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss Pro/Ultra можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою. Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.** Переглянути усі переваги

      Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*

      Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss Pro/Ultra**** – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss Pro/Ultra можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою. Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.** Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra – міжзубний очищувач

      Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*

      Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss Pro/Ultra**** – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss Pro/Ultra можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою. Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.** Переглянути усі переваги

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        AirFloss Pro/Ultra – міжзубний очищувач

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*

        Створено для непослідовних користувачів зубної нитки

        • з 1 насадкою
        • Звукова зубна щітка DiamondClean
        • Скляний зарядний пристрій
        • Дорожній футляр із USB-заряджанням
        Відбілювання зубів удвічі краще в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

        Відбілювання зубів удвічі краще в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

        Ця зубна щітка Philips Sonicare відбілює зуби у 2 рази краще, ніж звичайна зубна щітка, лише за 1 тиждень. Усуває до 100% більше пігментації для біліших зубів лише за 1 тиждень.

        Створено для максимальних звукових коливань

        Створено для максимальних звукових коливань

        Насадки Philips Sonicare – важлива складова нашої основної технології високочастотних коливань щітки з великою амплітудою (понад 31 000 коливань щітки на хвилину). Наша незрівнянна звукова технологія передає імпульси від ручки до кінчика насадки для щітки. Це звукове коливання забезпечує динамічний рух рідини, що гарантує її потрапляння глибоко між зуби та вздовж лінії ясен для бездоганного, але лагідного чищення.

        Видалення до 99,9% нальоту***

        Видалення до 99,9% нальоту***

        AirFloss Pro/Ultra видаляє до 99,9% нальоту з оброблених ділянок.***

        Технологія повітря та мікроструменя води

        Технологія повітря та мікроструменя води

        Клінічно доведені результати є можливими завдяки нашій унікальній технології, яка поєднує в собі промивання рота повітрям та водою, щоб потужно й легко чистити між зубами та вздовж лінії ясен.

        Простий спосіб виробити здорову звичку

        Простий спосіб виробити здорову звичку

        Чищення між зубами дуже важливе для загального здоров’я ротової порожнини. AirFloss Pro/Ultra – це простий спосіб глибшого чищення між зубами, що допомагає виробити здорову звичку.

        Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен**

        Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен**

        Клінічно доведено, що Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra ефективний для здоров’я ясен, як зубна нитка.** Допомагає поліпшити стан здоров’я ясен всього за два тижні.

        Триває всього 60 секунд: спрямуйте, натисніть, чисто!

        Триває всього 60 секунд: спрямуйте, натисніть, чисто!

        Завдяки пристрою AirFloss Pro/Ultra чищення всього рота займає менше 60 секунд на день. Просто виберіть частоту струменя (одинарний, подвійний або потрійний) та утримуйте кнопку активації для безперервних автоматичних струменів або натисніть і відпустіть для ручного режиму струменя.

        Допомагає запобігти карієсним порожнинам між зубами

        Допомагає запобігти карієсним порожнинам між зубами

        Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra лагідно усуває наліт, пропущений під час чищення, та допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин у проміжках між зубами.

        Високоефективна насадка

        Високоефективна насадка

        Нова високоефективна насадка AirFloss Pro/Ultra підсилює потужність наших технологій повітря та мікроструменя води для більшої ефективності, ніж будь-коли.

        Налаштування параметрів потрійного струменя

        Налаштування параметрів потрійного струменя

        Для потужного розпилювача AirFloss Pro/Ultra можна встановити власний режим: з одинарним, подвійним або потрійним струменем для кожного натискання кнопки активації.

        Насадка для зубної щітки DiamondClean для найкращого відбілювання Sonicare

        Насадка для зубної щітки DiamondClean для найкращого відбілювання Sonicare

        Насадки для зубної щітки DiamondClean – це найкращі насадки для щітки Philips Sonicare для відбілювання. Вони мають ромбоподібні щетинки для ефективного, проте лагідного усунення поверхневих плям та нальоту. Усувають пігментацію від кави, чаю, червоного вина, цигарок і тютюну лише за 1 тиждень.

        Технічні характеристики

        • Елементи в комплекті

          Ручка AirFloss Pro/Ultra
          1
          Насадка AirFloss Pro/Ultra
          1
          Ручки щітки
          1 AirFloss Ultra та 1 DiamondClean
          Насадки для щітки
          1 стандартна DiamondClean
          Скляний зарядний пристрій
          1
          Дорожній футляр
          Дорожній зарядний пристрій USB
          Зарядний пристрій
          1

        • Конструкція та покриття

          Колір
          Чорний

        • Режими

          Чищення
          Для виняткового щоденного чищення
          Турбота про ясна
          Лагідно масажує ясна
          Полірування
          Відбілювання і полірування зубів
          Чутливий режим
          Лагідне чищення зубів та ясен
          Відбілювання
          Усуває поверхневі плями

        • Ефективність чищення

          Ефективність
          Видалення до 99,9% нальоту**
          Переваги для здоров’я
          • Чистить усю ротову порожнину за 60 секунд
          • Покращення здоров’я ясен за 2 тижні*
          Власні налаштування
          • Автоматичний чи ручний режим подачі струменів
          • Одинарний, подвійний або потрійний струмінь***
          Для кращих результатів
          Заміняйте насадку кожні 6 місяців
          Клінічно підтверджені результати
          • Такий же ефективний, як і зубна нитка
          • для покращення здоров’я ясен
          • для зменшення нальоту
          • для зменшення кровоточивості ясен
          Швидкість
          До 31 000 рухів щітки/хв.
          Таймер
          SmarTimer та Quadpacer
          Переваги відбілювання
          Відбілювання зубів удвічі краще*

        • Простота у користуванні

          Ручка
          Тонка ергономічна конструкція
          Індикатор батареї
          Індикатори на ручці відображають рівень заряду
          Встановлення насадки
          Легко встановлюється і знімається
          Система насадок для щітки
          Прості знімні насадки для щітки
          Дисплей
          Дисплей із підсвіткою
          Ресурс батареї
          1–3 тижні*****

        • Технічні характеристики

          Батарея
          Можна заряджати
          Тип батареї
          Літій-іонна
          Час заряджання
          24 години для повного заряду

        • Потужність

          Напруга
          Зарядний пристрій для різної напруги

        • Обслуговування

          Гарантія
          2 роки обмеженої гарантії

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              • * у разі застосування разом із звичайною зубною щіткою та антимікробним полосканням рота у пацієнтів із легким та середнім рівнем запалення ясен; іригатор AirFloss призначений допомогти непослідовним користувачам зубної нитки виробити здорову щоденну звичку для чищення міжзубних проміжків. Докладнішу інформацію шукайте у розділі «Питання та відповіді» у вкладці підтримки.
              • ** З оброблених ділянок; у лабораторному дослідженні фактичні показники стану рота можуть відрізнятися
              • *** AirFloss Ultra та Pro – це той самий виріб, який може мати різні назви залежно від країни та каналу.
              • **** залежно від вибраного режиму струменя

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