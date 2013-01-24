Глибше проникнення між зубами. Бездоганне чищення.*
Із технологією вдосконалених пучків та надзвичайно довгими щетинками, InterCare допомагає усунути у 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка, та покращує здоров’я ясен лише за два тижні. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Глибше проникнення між зубами. Бездоганне чищення.*
Із технологією вдосконалених пучків та надзвичайно довгими щетинками, InterCare допомагає усунути у 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка, та покращує здоров’я ясен лише за два тижні. Переглянути усі переваги
Глибше проникнення між зубами. Бездоганне чищення.*
Із технологією вдосконалених пучків та надзвичайно довгими щетинками, InterCare допомагає усунути у 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка, та покращує здоров’я ясен лише за два тижні. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Глибше проникнення між зубами. Бездоганне чищення.*
Із технологією вдосконалених пучків та надзвичайно довгими щетинками, InterCare допомагає усунути у 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка, та покращує здоров’я ясен лише за два тижні. Переглянути усі переваги
Встановіть нашу насадку для щітки InterCare, щоб покращити стан ясен лише за 2 тижні. Надзвичайно довгі щетинки допомагають усунути більше нальоту у важкодоступних місцях та між зубами для здорових ясен.
Насадка для щітки InterCare має надзвичайно довгі, щільні високоякісні щетинки, щоб почистити прихований наліт глибоко між зубами. Клінічно доведено, що ця насадка зменшує кровоточивість та запалення ясен усього за 2 тижні.
Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ Ви завжди отримуватимете найкраще чищення**. Насадка для щітки InterCare синхронізується з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™, вибираючи оптимальний режим та рівень інтенсивності для виняткового чищення. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.
Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадає Вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чищення і сповістить Вас про необхідність заміни. У Вас немає розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто слідкуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.
Насадка для щітки InterCare ідеально підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence. Просто встановіть та зніміть її для легкої заміни та чищення.
Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.
Усі насадки для щітки Philips Sonicare безпечні та лагідні до зубів та ясен. Під час тестування перевіряють характеристики кожної насадки для щітки для забезпечення надійності та виняткової роботи під час кожного чищення.
Елементи в комплекті
Сумісність
Конструкція та покриття
Якість та функціональність
Переваги для здоров’я