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Більше не доступний

FidelioБездротові навушники Bluetooth®

M2BTBK/00

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Висока точність, бездротове задоволення. Куди б Ви не пішли.

Із Fidelio M2BT у Вашому розпорядженні буде звук високої чіткості та оперативне підключення Bluetooth®, де б це не було – вдома чи в дорозі. Технологія NFC забезпечує бездротове з’єднання у пару одним дотиком, а інтуїтивні елементи керування дозволяють легко перемикати між музикою та викликами.

Переглянути всі переваги

Висока точність, бездротове задоволення. Куди б Ви не пішли.

  • Аудіо високої роздільності

  • Накладні

  • Розкішні амбушури з піноматеріалу

  • NFC

Розкішні накладки з піноматеріалу з ефектом пам’яті для ергономічної фіксації

Розкішні накладки з піноматеріалу з ефектом пам’яті для ергономічної фіксації

Матеріали, які використовуються у навушниках Fidelio M2BT, уважно вибрано для тривалого комфортного носіння та покращеного звуку. Накладки з піноматеріалу з ефектом пам’яті з дихаючих матеріалів розподіляють тиск і тепло, тож враження від користування та звуку, відтворюваного через Fidelio M1, будуть неймовірними.

Два вбудовані мікрофони усувають навколишні шуми для кращої якості викликів

Навушники M2BT оснащено двома мікрофонами – один для голосу, а інший для визначення навколишніх шумів, що автоматично налаштовує звук для оптимальної якості звуку.

Акустичне ущільнення для ізоляції звуку та шумів

Акустичне ущільнення для ізоляції звуку та шумів

Навушники Fidelio мають акустичне ущільнення, яке являє собою спеціально виготовлений фіксатор-стрічку, вбудований у внутрішню камеру, що усуває небажаний витік звуку та зберігає його деталі. Ви не лише отримуєте насиченіші низькі частоти, а й можете поринути в бездоганні деталі музики без зовнішніх перешкод.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

27/02/2021

Polska

Polska

Dźwięk na wysokim poziomie

Słuchawki z znanej mi sprzed wielu lat serii. Po odsłuchaniu kilku utworów w sklepie zakupiłem je. Do mojej muzyki pasują świetnie, bardzo wierna charakterystyka dźwięku. Mocy również im nie brakuje. Nie są za ładne, ale w sprzęcie takiej klasy taka cecha schodzi na dalszy plan.

Цей відгук про Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

Дата використання 2021-01-27

Цей відгук про Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

Дата використання 2021-01-27

24/01/2017

Polska

Polska

Mój azyl, moja radość odkrywania starej muzyki na nowo.

Produkt wart swej ceny, doznania bezcenne :-) w erze nowoczesnych zabawek nie myślałem że będzie coś jeszcze co da mi tyle radochy, a jednak... Polecam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

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