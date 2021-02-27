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Висока точність, бездротове задоволення. Куди б Ви не пішли.
Із Fidelio M2BT у Вашому розпорядженні буде звук високої чіткості та оперативне підключення Bluetooth®, де б це не було – вдома чи в дорозі. Технологія NFC забезпечує бездротове з’єднання у пару одним дотиком, а інтуїтивні елементи керування дозволяють легко перемикати між музикою та викликами.
Аудіо високої роздільності
Накладні
Розкішні амбушури з піноматеріалу
NFC
Матеріали, які використовуються у навушниках Fidelio M2BT, уважно вибрано для тривалого комфортного носіння та покращеного звуку. Накладки з піноматеріалу з ефектом пам’яті з дихаючих матеріалів розподіляють тиск і тепло, тож враження від користування та звуку, відтворюваного через Fidelio M1, будуть неймовірними.
Навушники M2BT оснащено двома мікрофонами – один для голосу, а інший для визначення навколишніх шумів, що автоматично налаштовує звук для оптимальної якості звуку.
Навушники Fidelio мають акустичне ущільнення, яке являє собою спеціально виготовлений фіксатор-стрічку, вбудований у внутрішню камеру, що усуває небажаний витік звуку та зберігає його деталі. Ви не лише отримуєте насиченіші низькі частоти, а й можете поринути в бездоганні деталі музики без зовнішніх перешкод.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Robo888
27/02/2021
Polska
Dźwięk na wysokim poziomie
Słuchawki z znanej mi sprzed wielu lat serii. Po odsłuchaniu kilku utworów w sklepie zakupiłem je. Do mojej muzyki pasują świetnie, bardzo wierna charakterystyka dźwięku. Mocy również im nie brakuje. Nie są za ładne, ale w sprzęcie takiej klasy taka cecha schodzi na dalszy plan.
Цей відгук про Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
Дата використання 2021-01-27
Цей відгук про Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
Дата використання 2021-01-27
Krawiec72
24/01/2017
Polska
Mój azyl, moja radość odkrywania starej muzyki na nowo.
Produkt wart swej ceny, doznania bezcenne :-) w erze nowoczesnych zabawek nie myślałem że będzie coś jeszcze co da mi tyle radochy, a jednak... Polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones