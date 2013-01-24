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Shaver series 5000 PowerTouch

Електробритва для сухого гоління

PT870/16
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • DualPrecision DualPrecision DualPrecision
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    Shaver series 5000 PowerTouch Електробритва для сухого гоління

    PT870/16
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    DualPrecision

    Бритва PowerTouch Plus додає енергії вранці. Тепер вона довше працює в автономному режимі, доступні головки, які можна мити, та леза DualPrecision, які забезпечують ретельне гоління. За допомогою бритви PowerTouch Plus Ви завжди швидко справлятиметеся з ранковими процедурами. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Shaver series 5000 PowerTouch Електробритва для сухого гоління

    DualPrecision

    Бритва PowerTouch Plus додає енергії вранці. Тепер вона довше працює в автономному режимі, доступні головки, які можна мити, та леза DualPrecision, які забезпечують ретельне гоління. За допомогою бритви PowerTouch Plus Ви завжди швидко справлятиметеся з ранковими процедурами. Переглянути усі переваги

    DualPrecision

    Бритва PowerTouch Plus додає енергії вранці. Тепер вона довше працює в автономному режимі, доступні головки, які можна мити, та леза DualPrecision, які забезпечують ретельне гоління. За допомогою бритви PowerTouch Plus Ви завжди швидко справлятиметеся з ранковими процедурами. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Shaver series 5000 PowerTouch Електробритва для сухого гоління

    DualPrecision

    Бритва PowerTouch Plus додає енергії вранці. Тепер вона довше працює в автономному режимі, доступні головки, які можна мити, та леза DualPrecision, які забезпечують ретельне гоління. За допомогою бритви PowerTouch Plus Ви завжди швидко справлятиметеся з ранковими процедурами. Переглянути усі переваги

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      DualPrecision

      Захоплює більше волосків

      • Леза DualPrecision, плаваючі головки
      • 50 хв. використання/1 год. заряджання
      • Висувний тример
      Головки DualPrecision ефективно голять як довгі волоски, так і коротку щетину

      Головки DualPrecision ефективно голять як довгі волоски, так і коротку щетину

      Леза DualPrecision дають змогу зручно зістригати як довгі волоски, так і коротку щетину. 1. За допомогою мікропрорізів зрізаються довгі волоски. 2. За допомогою мікроотворів зрізається коротка щетина.

      Система Pivot, Flex & Float

      Система Pivot, Flex & Float

      Гнучкі головки, що щільно прилягають до шкіри, забезпечують додаткову свободу руху – усе для ретельного, швидкого та зручного гоління.

      Леза Super Lift & Cut піднімають волоски для ретельнішого зрізання

      Леза Super Lift & Cut піднімають волоски для ретельнішого зрізання

      Перше лезо піднімає волосину, а друге лезо зручно зрізає її нижче рівня шкіри для справді гладкого гоління.

      Ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів

      Ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів

      Довершіть вигляд за допомогою висувного тримера. Він ідеально підходить для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.

      Можливість дротового і бездротового використання

      Можливість дротового і бездротового використання

      Можливість дротового і бездротового використання

      50+ хвилин гоління, 1 година заряджання

      50+ хвилин гоління, 1 година заряджання

      Енергоефективна і потужна літій-іонна батарея з довгим терміном експлуатації забезпечує більше сеансів гоління за одне заряджання. Одна година заряджання – це понад 50 хвилин гоління або приблизно 17 голінь. Заряджайте батарею протягом 3 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.

      Просте чищення під струменем води

      Просте чищення під струменем води

      Просто висуньте головки і промийте під проточною водою.

      Світлодіодний дисплей

      Світлодіодний дисплей

      Індикації: батарея заряджена, батарея розрядилася, заряджається, заміна бритвених головок, швидке заряджання

      Технічні характеристики

      • Ефективність гоління

        Система гоління
        • Super Lift&Cut
        • Головки DualPrecision
        Повторення контурів
        Плаваючі та гнучкі головки
        Моделювання
        Вбудований висувний тример

      • Простота у користуванні

        Дисплей
        2 світлодіодні індикатори
        Чищення
        • Можна мити повністю
        • Відділення для волосся із системою QuickRinse
        Час гоління
        50+ хвилин, до 17 голінь
        Час зарядження
        • 1 година
        • 3 хв. швидкого заряджання для 1 гоління
        Індикація дисплея
        • Батарея заряджена
        • Батарея розрядилася
        • Заряджання
        • Заміна бритвених головок
        • Швидка зарядка
        Функціонування
        • Дротове і бездротове використання
        • Акумуляторна батарея

      • Конструкція

        Ручка
        • Ребриста гумова ручка
        • Нековзкі
        • Зручна ергономічна ручка

      • Аксесуари

        Догляд
        • Щітка для очищення
        • Захисний ковпачок

      • Обслуговування

        Запасна головка
        HQ8 замінено на SH50
        Гарантія
        2 роки гарантії
        Зйомні головки
        Заміняйте кожні 2 роки на HQ8

      • Потужність

        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Максимальне споживання енергії
        5,4  Вт
        Споживання енергії в режимі очікування
        < 0,25  Вт

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