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Більше не доступний
Леза DualPrecision, плаваючі головки
50 хв. використання/1 год. заряджання
Висувний тример
Леза DualPrecision дають змогу зручно зістригати як довгі волоски, так і коротку щетину. 1. За допомогою мікропрорізів зрізаються довгі волоски. 2. За допомогою мікроотворів зрізається коротка щетина.
Гнучкі головки, що щільно прилягають до шкіри, забезпечують додаткову свободу руху – усе для ретельного, швидкого та зручного гоління.
Перше лезо піднімає волосину, а друге лезо зручно зрізає її нижче рівня шкіри для справді гладкого гоління.
5.0
з 5
8
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
ja2Filip
23/02/2016
Polska
Перевірений покупець
jest super
Polecam wszystkim ! Ma wiele potrzebnych funkcji.(Nie wymieniam, są w opisie produktu).
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Dry electric shaver
Andrzej38d
22/09/2013
Polska
Produkt niezawodny spenia swoje funkcje wyśmienicie.
Golarka jest niezawodna, lekka, dobrze leży w dłoni. Łatwo można ją oczyścić. Cicha . Nie powoduje podrażnień skóry. Czas pracy na baterii około 2 tygodnie. Wygląd trochę przyciężki.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Dry electric shaver
jartek55
24/05/2012
Polska
Najlepsza,jakiej używałem
Używałem wielu maszynek elektrycznych,ale Pt 870 jest najlepsza.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Dry electric shaver
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року