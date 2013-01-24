DualPrecision
Бритва PowerTouch Plus додає енергії вранці. Тепер вона довше працює в автономному режимі, доступні головки, які можна мити, та леза DualPrecision, які забезпечують ретельне гоління. За допомогою бритви PowerTouch Plus Ви завжди швидко справлятиметеся з ранковими процедурами. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
DualPrecision
Бритва PowerTouch Plus додає енергії вранці. Тепер вона довше працює в автономному режимі, доступні головки, які можна мити, та леза DualPrecision, які забезпечують ретельне гоління. За допомогою бритви PowerTouch Plus Ви завжди швидко справлятиметеся з ранковими процедурами. Переглянути усі переваги
DualPrecision
Бритва PowerTouch Plus додає енергії вранці. Тепер вона довше працює в автономному режимі, доступні головки, які можна мити, та леза DualPrecision, які забезпечують ретельне гоління. За допомогою бритви PowerTouch Plus Ви завжди швидко справлятиметеся з ранковими процедурами. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
DualPrecision
Бритва PowerTouch Plus додає енергії вранці. Тепер вона довше працює в автономному режимі, доступні головки, які можна мити, та леза DualPrecision, які забезпечують ретельне гоління. За допомогою бритви PowerTouch Plus Ви завжди швидко справлятиметеся з ранковими процедурами. Переглянути усі переваги
Леза DualPrecision дають змогу зручно зістригати як довгі волоски, так і коротку щетину. 1. За допомогою мікропрорізів зрізаються довгі волоски. 2. За допомогою мікроотворів зрізається коротка щетина.
Гнучкі головки, що щільно прилягають до шкіри, забезпечують додаткову свободу руху – усе для ретельного, швидкого та зручного гоління.
Перше лезо піднімає волосину, а друге лезо зручно зрізає її нижче рівня шкіри для справді гладкого гоління.
Довершіть вигляд за допомогою висувного тримера. Він ідеально підходить для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.
Можливість дротового і бездротового використання
Енергоефективна і потужна літій-іонна батарея з довгим терміном експлуатації забезпечує більше сеансів гоління за одне заряджання. Одна година заряджання – це понад 50 хвилин гоління або приблизно 17 голінь. Заряджайте батарею протягом 3 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.
Просто висуньте головки і промийте під проточною водою.
Індикації: батарея заряджена, батарея розрядилася, заряджається, заміна бритвених головок, швидке заряджання
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Конструкція
Аксесуари
Обслуговування
Потужність