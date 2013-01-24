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Philips Avent

Цифровий паровий стерилізатор

SCF276/26
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Завжди готовий до використання Завжди готовий до використання Завжди готовий до використання
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    Philips Avent Цифровий паровий стерилізатор

    SCF276/26
    Загальна оцінка / 5

    Завжди готовий до використання

    Цифровий паровий стерилізатор Philips Avent працює швидко та постійно, зберігаючи стерильність вмісту до його використання, даруючи Вам більше вільного часу. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Цифровий паровий стерилізатор

    Завжди готовий до використання

    Цифровий паровий стерилізатор Philips Avent працює швидко та постійно, зберігаючи стерильність вмісту до його використання, даруючи Вам більше вільного часу. Переглянути усі переваги

    Завжди готовий до використання

    Цифровий паровий стерилізатор Philips Avent працює швидко та постійно, зберігаючи стерильність вмісту до його використання, даруючи Вам більше вільного часу. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Цифровий паровий стерилізатор

    Завжди готовий до використання

    Цифровий паровий стерилізатор Philips Avent працює швидко та постійно, зберігаючи стерильність вмісту до його використання, даруючи Вам більше вільного часу. Переглянути усі переваги

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      Завжди готовий до використання

      Удосконалена технологія для стерильності упродовж 24 годин

      • 220–240 В
      Технологія IQ розумно задовольняє усі Ваші потреби

      Технологія IQ розумно задовольняє усі Ваші потреби

      Вироби Philips Avent iQ із прогресивною технологією – це розумні та ефективні пристрої, створені для того, аби спростити годування й догляд за дитиною.

      Стерильний вміст цілодобово

      Стерильний вміст цілодобово

      Зберігає стерильність вмісту, постійно повторюючи цей цикл протягом доби. Функція паузи дозволяє вийняти предмети, не перериваючи цього циклу.

      Цифровий дисплей надає інформацію

      Цифровий дисплей надає інформацію

      Вдосконалений цифровий дисплей та звукові сигнали надають Вам потрібну інформацію протягом всього циклу стерилізації.

      Стерилізує 6 пляшечок за 6 хвилини

      Стерилізує 6 пляшечок за 6 хвилини

      Вміщає до шести пляшечок Avent об’ємом 260 мл або два молоковідсмоктувача Philips Avent із приладдям. Стерилізація триває 6 хвилин, а вміст залишається стерильним до 6 годин, якщо не відкривати кришку.

      Ефективна стерилізація

      Ефективна стерилізація

      Відповідно до медичних норм інтенсивне тепло пари вбиває шкідливі бактерії.

      Можливість виймати предмети в будь-який час

      Можливість виймати предмети в будь-який час

      Технічні характеристики

      • Потужність

        Напруга
        220–240  В

      • Вага та розміри

        Розміри
        320 (В), 235 (Ш), 235 (Д)  мм
        Вага
        1,609  кг

      • Країна виготовлення

        Англія
        Так

      • У комплекті:

        Електронний паровий стерилізатор iQ24
        1  шт.
        Пляшечка для годування Airflex (125 мл)
        1  шт.
        Надзвичайно м’яка соска для годування новонароджених
        1  шт.
        Пустушка для немовлят
        1  шт.
        Щипці
        1  шт.
        Мірна ємність
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

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