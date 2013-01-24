Завжди готовий до використання
Цифровий паровий стерилізатор Philips Avent працює швидко та постійно, зберігаючи стерильність вмісту до його використання, даруючи Вам більше вільного часу. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Завжди готовий до використання
Цифровий паровий стерилізатор Philips Avent працює швидко та постійно, зберігаючи стерильність вмісту до його використання, даруючи Вам більше вільного часу. Переглянути усі переваги
Завжди готовий до використання
Цифровий паровий стерилізатор Philips Avent працює швидко та постійно, зберігаючи стерильність вмісту до його використання, даруючи Вам більше вільного часу. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Завжди готовий до використання
Цифровий паровий стерилізатор Philips Avent працює швидко та постійно, зберігаючи стерильність вмісту до його використання, даруючи Вам більше вільного часу. Переглянути усі переваги
Вироби Philips Avent iQ із прогресивною технологією – це розумні та ефективні пристрої, створені для того, аби спростити годування й догляд за дитиною.
Зберігає стерильність вмісту, постійно повторюючи цей цикл протягом доби. Функція паузи дозволяє вийняти предмети, не перериваючи цього циклу.
Вдосконалений цифровий дисплей та звукові сигнали надають Вам потрібну інформацію протягом всього циклу стерилізації.
Вміщає до шести пляшечок Avent об’ємом 260 мл або два молоковідсмоктувача Philips Avent із приладдям. Стерилізація триває 6 хвилин, а вміст залишається стерильним до 6 годин, якщо не відкривати кришку.
Відповідно до медичних норм інтенсивне тепло пари вбиває шкідливі бактерії.
Потужність
Вага та розміри
Країна виготовлення
У комплекті:
Етапи розвитку
SCF145/06