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Philips Avent

Ручний молоковідсмоктувач

SCF290/16
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Зціджуйте більше та швидше Зціджуйте більше та швидше Зціджуйте більше та швидше
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    Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

    SCF290/16
    Загальна оцінка / 5

    Зціджуйте більше та швидше

    Ручний молоковідсмоктувач забезпечує цілковитий контроль над потужністю та ритмом відсмоктування. Клінічно доведено, що унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

    Зціджуйте більше та швидше

    Ручний молоковідсмоктувач забезпечує цілковитий контроль над потужністю та ритмом відсмоктування. Клінічно доведено, що унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі. Переглянути усі переваги

    Зціджуйте більше та швидше

    Ручний молоковідсмоктувач забезпечує цілковитий контроль над потужністю та ритмом відсмоктування. Клінічно доведено, що унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

    Зціджуйте більше та швидше

    Ручний молоковідсмоктувач забезпечує цілковитий контроль над потужністю та ритмом відсмоктування. Клінічно доведено, що унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі. Переглянути усі переваги

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      У комплекті ізоляційна сумка та пакети

      У комплекті ізоляційна сумка та пакети

      Усе, що Вам потрібно для підтримання притоку, зціджування та зберігання грудного молока, коли Ви знаходитесь далеко від дитини.

      Легкий у складанні та використанні

      Легкий у складанні та використанні

      Тихий і портативний.

      Запатентовані масажні подушечки

      Запатентовані масажні подушечки

      П’ять ніжних пелюстків-масажерів молоковідсмоктувача Philips Avent ніжно вигинаються вперед і назад під час відсмоктування молока та доповнюють дію вакууму для імітації смоктання Вашої дитини.

      Ніжні масажні подушечки створюють природне полегшення, як сама дитина

      Ніжні масажні подушечки створюють природне полегшення, як сама дитина

      Запатентовані масажні насадки молоковідсмоктувача Philips Avent вигинаються вперед і назад, імітуючи смоктання дитини, що допомагає стимулювати швидкий природний відтік молока.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Англія
        Так

      • У комплекті:

        Ручний молоковідсмоктувач ISIS
        1  шт.
        Дорожня соска для новонародженого
        1  шт.
        Запасні частини
        1  шт.
        Надзвичайно м’яка соска для годування новонароджених
        2  шт.
        Підставка для пляшечки/кришка для лійки
        2  шт.
        Контейнер для грудного молока (125 мл)
        2  шт.

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