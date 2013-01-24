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Philips Avent

Подвійний комфортний електричний молоковідсмоктувач

SCF334/02
Avent
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Загальна оцінка / 5
2 нагороди
Avent
  • Більше комфорту, більше молока Більше комфорту, більше молока Більше комфорту, більше молока
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    Philips Avent Подвійний комфортний електричний молоковідсмоктувач

    SCF334/02
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Більше комфорту, більше молока

    Коли Ви почуваєтеся комфортно і розслаблено, Ваше молоко тече легше. Саме тому ми створили наш найзручніший молоковідсмоктувач. Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме відтік молока. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Подвійний комфортний електричний молоковідсмоктувач

    Більше комфорту, більше молока

    Коли Ви почуваєтеся комфортно і розслаблено, Ваше молоко тече легше. Саме тому ми створили наш найзручніший молоковідсмоктувач. Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме відтік молока. Переглянути усі переваги

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      Більше комфорту, більше молока

      Молоковідсмоктувач із масажною насадкою

      • Natural
      • У комплекті 2 пляшечки ємністю 125 мл
      Більш зручне положення під час зціджування завдяки унікальному дизайну

      Більш зручне положення під час зціджування завдяки унікальному дизайну

      Молоковідсмоктувач має унікальний дизайн, завдяки чому молоко тече безпосередньо з грудей у пляшечку навіть тоді, коли Ви сидите рівно. Це означає, що Ви можете сидіти комфортніше під час зціджування: не потрібно нахилятися вперед, щоб молоко потрапило у пляшечку. Зручне положення та розслаблений стан під час зціджування сприяє легшому відтоку молока.

      Пропонує режим лагідної стимуляції та 3 налаштування зціджування

      Пропонує режим лагідної стимуляції та 3 налаштування зціджування

      Після увімкнення молоковідсмоктувач починає автоматично працювати у режимі лагідної стимуляції для відтоку молока. Потім виберіть одне з 3 налаштувань зціджування, щоб зробити потік молока найкомфортнішим.

      М’яка масажна насадка з відчуттям тепла

      М’яка масажна насадка з відчуттям тепла

      Наша масажна насадка має нову м’яку приємну текстуру, яка створює відчуття тепла на шкірі для комфортного, лагідного стимулювання відтоку молока. Насадка лагідно імітує смоктання дитини для сприяння відтоку молока.

      Просто збирати. Легке візуальне поєднання деталей

      Просто збирати. Легке візуальне поєднання деталей

      Легке візуальне поєднання деталей для простого збирання.

      Компактний легкий дизайн, у комплекті зручна дорожня сумка

      Компактний легкий дизайн, у комплекті зручна дорожня сумка

      Молоковідсмоктувач має компактний дизайн, завдяки чому його легко тримати і розмістити на грудях. Невеликий, легкий основний блок можна легко розмістити поблизу для абсолютного контролю під час зціджування. Для додаткової зручності під час транспортування і зберігання трубку можна легко намотати навколо основного блока. Молоковідсмоктувач постачається зі зручною дорожньою сумкою.

      У комплекті наша пляшечка та соска Natural для природного захоплення

      У комплекті наша пляшечка та соска Natural для природного захоплення

      Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

      Легке чищення завдяки невеликій кількості окремих деталей

      Легко чистити завдяки невеликій кількості окремих деталей. Молоко ніколи не контактуватиме з трубкою та основним блоком. Усі деталі, крім електронних, можна мити в посудомийній машині.

      Легке керування одним натисненням кнопки

      Подвійні електричні молоковідсмоктувачі ідеально підходять для матерів, які регулярно зціджують молоко. Економте час, комфортно зціджуючи молоко з обох грудей одночасно.

      Ідеальна економія часу для мам

      Одночасне зціджування молока з обох грудей є ефективнішим і навіть може сприяти появі більшої кількості молока.*

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Великобританія
        Так

      • Матеріал

        Молоковідсмоктувач
        • Поліпропілен
        • Без вмісту BPA*
        Пляшечка
        • Поліпропілен
        • Без вмісту BPA*
        Соска
        • Силікон
        • Без вмісту BPA*

      • У комплекті:

        Корпус молоковідсмоктувача
        2  шт.
        Основний блок із трубкою
        1  шт.
        Насадка стандартного розміру
        2  шт.
        Пляшечка Natural ємністю 125 мл
        2  шт.
        Надзвичайно м’яка соска для годування новонародженого
        2  шт.
        Дорожня кришка
        2  шт.
        Ущільнюючий диск для зберігання молока
        2  шт.
        Пробні упаковки з вкладишами в бюстгальтер
        2 (2 денні вкладиші та 2 нічні вкладиші)  шт.
        Запасна мембрана
        2  шт.
        Дорожня сумка
        1  шт.

      • Молоковідсмоктувач

        Матеріал
        Без вмісту BPA*

      • Конструкція

        Дизайн молоковідсмоктувача
        Компактний дизайн
        Дизайн пляшечки
        • Ергономічна форма
        • Широке горлечко

      • Простота у користуванні

        Використання молоковідсмоктувача
        • Просто збирати
        • Легке чищення
        • Повністю сумісна лінійка

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

      • Функції

        Жодного нахиляння вперед
        Можна сидіти у зручному положенні
        Налаштування
        • 3 налаштування зціджування
        • 1 режим стимуляції
        Більше молока за менший проміжок часу
        Ідеальна економія часу
        М’яка масажна насадка
        Лагідне стимулювання

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            • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011
            • *Контрольоване тестування з випадковою вибіркою для порівняння методів зціджування молока після передчасних пологів (Jones et al ADC 2001;85:F91).

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