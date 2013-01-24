Натхненний малюком. Ефективний для мами
Увійдіть у нову еру зціджування молока з досконалим балансом між відсмоктуванням та стимулюванням сосків, натхненний природним способом пиття немовлят. Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent підтримує оптимальний відтік молока та м’яко адаптується до розміру та форми сосків. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Натхненний малюком. Ефективний для мами
Увійдіть у нову еру зціджування молока з досконалим балансом між відсмоктуванням та стимулюванням сосків, натхненний природним способом пиття немовлят. Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent підтримує оптимальний відтік молока та м’яко адаптується до розміру та форми сосків. Переглянути усі переваги
Натхненний малюком. Ефективний для мами
Увійдіть у нову еру зціджування молока з досконалим балансом між відсмоктуванням та стимулюванням сосків, натхненний природним способом пиття немовлят. Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent підтримує оптимальний відтік молока та м’яко адаптується до розміру та форми сосків. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Натхненний малюком. Ефективний для мами
Увійдіть у нову еру зціджування молока з досконалим балансом між відсмоктуванням та стимулюванням сосків, натхненний природним способом пиття немовлят. Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent підтримує оптимальний відтік молока та м’яко адаптується до розміру та форми сосків. Переглянути усі переваги
Зціджуйте більше молока за менший час* за допомогою подушечки, яка стимулює і зціджує молоко так само, як дитина. Безперебійне переналаштування з режиму стимуляції у режим зціджування і застосування оптимального рівня стимуляції соска та відсмоктування для максимального відтоку молока. Враховується час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока, РВМ).*
Один розмір підходить усім. Оскільки усі ми відрізняємось формами і розміром, силіконова подушечка м’яко згинається і пристосовується під Ваш сосок. Вона підходить для 99,98% розмірів сосків* (до 30 мм).
Почувайтеся вільно під час зціджування завдяки конструкції, що дозволяє сидіти вертикально, а не нахилятися вперед. Клінічно перевірене зручне положення для зціджування молока без потреби нахилятися вперед*. З урахуванням результатів клінічного випробування продукту за участі 20 учасниць (2019); 90% учасниць вважають положення для зціджування зручним (одинарний електричний); 95% учасниць вважають положення для зціджування зручним (подвійний електричний).
Підлаштовуйте кожен сеанс зціджування відповідно до ваших потреб завдяки різноманітним налаштуванням стимулювання та зціджування. Для Вашої особистої зручності наш молоковідсмоктувач пропонує 8 рівнів стимулювання та 16 рівнів зціджування.
Зціджуйте молоко будь-коли і будь-де завдяки нашому тихому двигуну тонкої конструкції. Використання лише з кабелем.
Наша система закритого зціджування означає, що молоко залишається поза трубкою, тож чистити доведеться менше. Менше частин – менше клопоту з повторним збиранням.
Знаєте, що Вам подобається? Молоковідсмоктувач автоматично запам’ятовує Ваші останні налаштування, тому все, що Вам потрібно зробити, – це сісти й натиснути пуск.
Якщо потрібно щось налаштувати або зробити перерву, кнопка паузи/пуску завжди під рукою.
Потужність
Функції
Простота у користуванні
Матеріал
У комплекті:
SCF254/61
SCF254/24