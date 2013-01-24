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Бездротова свобода, потужний звук
Ці навушники Philips MyJam FreshTones BT, створені для бездротового використання у дорозі, мають 14,2-мм динаміки для потужних низьких частот та оптимальної посадки у вухах. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бездротова свобода, потужний звук
Ці навушники Philips MyJam FreshTones BT, створені для бездротового використання у дорозі, мають 14,2-мм динаміки для потужних низьких частот та оптимальної посадки у вухах. Переглянути усі переваги
Бездротова свобода, потужний звук
Ці навушники Philips MyJam FreshTones BT, створені для бездротового використання у дорозі, мають 14,2-мм динаміки для потужних низьких частот та оптимальної посадки у вухах. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бездротова свобода, потужний звук
Ці навушники Philips MyJam FreshTones BT, створені для бездротового використання у дорозі, мають 14,2-мм динаміки для потужних низьких частот та оптимальної посадки у вухах. Переглянути усі переваги
Гарнітура Bluetooth
Ціна магазину Philips
Усього:
Якісні 14,2-мм динаміки з отвором для низьких частот на навушниках для насичених басів.
З’єднайте розумний пристрій у пару з навушниками за допомогою Bluetooth і насолоджуйтеся свободою та чіткою музикою і викликами без дротів.
Слухайте музику та здійснюйте виклики без кабелів. Змінюйте доріжки, регулюйте гучність та відповідайте на виклики за допомогою легкого у використанні дистанційного керування.
Конструкція, що відповідає формі вуха, забезпечує комфортне, щільне прилягання для кожного.
Завдяки огумованій накладці для підсилення кабелю між навушниками та кабелем з’єднання захищено від пошкодження через багаторазове згинання, що подовжує термін експлуатації.
Плаский кабель залишається рівним та ніколи не сплутується.
Конструкція
Звук
Під'єднання
Зручність
Потужність
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Розміри виробу