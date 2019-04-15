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Більше не доступний
SHB5250WT/00
14,2-мм динаміки/відкритого типу
Навушники-вкладиші
Плаский кабель
Завдяки огумованій накладці для підсилення кабелю між навушниками та кабелем з’єднання захищено від пошкодження через багаторазове згинання, що подовжує термін експлуатації.
Якісні 14,2-мм динаміки з отвором для низьких частот на навушниках для насичених басів.
3.2
з 5
5
Відгуки
EmilPopescu
15/04/2019
România
Raport excelent pret-performanta
Am incercat mai multe modele de casti bluetooth pana sa le gasesc pe astea, si pot spune ca la pretul la care sunt, nu gasesti nimic apropiat ca performanta. Pentru cineva care nu suporta design-ul in-ear (dopuri), modelul acesta e o alegere buna.
Цей відгук про SHB5250BK Cască Bluetooth
Цей відгук про SHB5250BK Cască Bluetooth
Ryś75
26/03/2018
Polska
Moje pierwsze słuchawki bluetooth
W moim przypadku wielkość słuchawek idealna. Co najważniejsze zależało mi na dousznych ale o ergonomii jak na załączonym obrazku. Waga dla faceta nie powinna być uciążliwa. Jakość dźwięku subiektywnie bardzo dobra, do audiobooków i tidala itp idealne. Czas pracy (słuchanie muzyki oraz rozmowy) praktycznie bez większej przerwy ok 7 godzin . Można się przyczepić braku zabezpieczenia ,po wyjęciu z ucha najlepiej chować do kieszeni ponieważ na szyi raczej się nie utrzymają. To co zdecydowało o zakupie to kształt słuchawek.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Irekcfn
27/08/2017
Polska
Wypadają z ucha.
Nieźle grają, niestety ergonomia słaba. Wypadają z ucha, połączenie z telefonem się urywa. Nie dla sportowców.
Цей відгук про SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Цей відгук про SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Фактичні результати можуть відрізнятися