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    Гарнітура Bluetooth

    SHB5250WT/00
    Загальна оцінка / 5
    • Бездротова свобода, потужний звук Бездротова свобода, потужний звук Бездротова свобода, потужний звук
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      Гарнітура Bluetooth

      SHB5250WT/00
      Загальна оцінка / 5

      Бездротова свобода, потужний звук

      Ці навушники Philips MyJam FreshTones BT, створені для бездротового використання у дорозі, мають 14,2-мм динаміки для потужних низьких частот та оптимальної посадки у вухах. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Гарнітура Bluetooth

      Бездротова свобода, потужний звук

      Ці навушники Philips MyJam FreshTones BT, створені для бездротового використання у дорозі, мають 14,2-мм динаміки для потужних низьких частот та оптимальної посадки у вухах. Переглянути усі переваги

      Бездротова свобода, потужний звук

      Ці навушники Philips MyJam FreshTones BT, створені для бездротового використання у дорозі, мають 14,2-мм динаміки для потужних низьких частот та оптимальної посадки у вухах. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Гарнітура Bluetooth

      Бездротова свобода, потужний звук

      Ці навушники Philips MyJam FreshTones BT, створені для бездротового використання у дорозі, мають 14,2-мм динаміки для потужних низьких частот та оптимальної посадки у вухах. Переглянути усі переваги

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        Гарнітура Bluetooth

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Бездротова свобода, потужний звук

        Створено для прилягання відповідно до форми вуха

        • 14,2-мм динаміки/відкритого типу
        • Навушники-вкладиші
        • Плаский кабель
        14,2-мм динаміки для потужного звуку та насичених басів

        14,2-мм динаміки для потужного звуку та насичених басів

        Якісні 14,2-мм динаміки з отвором для низьких частот на навушниках для насичених басів.

        Підтримка Bluetooth версії 4.1 та HSP/HFP/A2DP/AVRCP

        Підтримка Bluetooth версії 4.1 та HSP/HFP/A2DP/AVRCP

        З’єднайте розумний пристрій у пару з навушниками за допомогою Bluetooth і насолоджуйтеся свободою та чіткою музикою і викликами без дротів.

        Бездротове керування для музики та викликів

        Бездротове керування для музики та викликів

        Слухайте музику та здійснюйте виклики без кабелів. Змінюйте доріжки, регулюйте гучність та відповідайте на виклики за допомогою легкого у використанні дистанційного керування.

        Створено для комфортного прилягання відповідно до форми вуха

        Створено для комфортного прилягання відповідно до форми вуха

        Конструкція, що відповідає формі вуха, забезпечує комфортне, щільне прилягання для кожного.

        Накладка для підсилення кабелю покращує надійність та з’єднання

        Завдяки огумованій накладці для підсилення кабелю між навушниками та кабелем з’єднання захищено від пошкодження через багаторазове згинання, що подовжує термін експлуатації.

        Плаский кабель, що не сплутується, для зручності в дорозі

        Плаский кабель залишається рівним та ніколи не сплутується.

        Технічні характеристики

        • Конструкція

          Колір
          Білий

        • Звук

          Акустична система
          відкрита
          Опір
          32  Ом
          Максимальна вхідна потужність
          30  мВт
          Чутливість
          107  дБ
          Діаметр динаміків
          14,2  мм
          Частотна характеристика
          8–24 000  Гц

        • Під'єднання

          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версія Bluetooth
          4,1
          Максимальний діапазон
          10  м

        • Зручність

          Керування викликами
          Відповідь на виклик/завершення виклику
          Регулятор гучності
          Так

        • Потужність

          Вага батареї
          2,5 г
          Час розмови
          4,5* годин
          Тип батареї
          Літій-полімерна
          Тривалість відтворення музики
          4,5*  год.
          Час очікування
          До 55 год.

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          0,286  кг
          Код GTIN
          1 69 25970 70925 2
          Висота
          13,3  см
          Довжина
          19  см
          Вага нетто
          0,105  кг
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага тари
          0,181  кг
          Ширина
          9,5  см

        • Розміри упаковки

          Глибина
          9,5  см
          Код EAN
          69 25970 70925 5
          Вага брутто
          0,074  кг
          Висота
          17,5  см
          Вага нетто
          0,035  кг
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вага тари
          0,039  кг
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Ширина
          2,5  см

        • Розміри виробу

          Глибина
          2  см
          Висота
          8  см
          Вага
          0,0147  кг
          Ширина
          4  см

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