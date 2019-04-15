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  • Бездротова свобода, потужний звук
  • Бездротова свобода, потужний звук
  • Бездротова свобода, потужний звук
  • Бездротова свобода, потужний звук
  • Бездротова свобода, потужний звук
  • Бездротова свобода, потужний звук
  • Бездротова свобода, потужний звук
  • Бездротова свобода, потужний звук
  • Бездротова свобода, потужний звук
  • Бездротова свобода, потужний звук
  • Бездротова свобода, потужний звук
  • Бездротова свобода, потужний звук
  • Бездротова свобода, потужний звук
  • Бездротова свобода, потужний звук

Більше не доступний

Гарнітура Bluetooth

SHB5250WT/00

3.2
| (5) Відгуки
Бездротова свобода, потужний звук
Ці навушники Philips MyJam FreshTones BT, створені для бездротового використання у дорозі, мають 14,2-мм динаміки для потужних низьких частот та оптимальної посадки у вухах.
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Створено для прилягання відповідно до форми вуха

Бездротова свобода, потужний звук

  • 14,2-мм динаміки/відкритого типу

  • Навушники-вкладиші

  • Плаский кабель

Накладка для підсилення кабелю покращує надійність та з’єднання

Завдяки огумованій накладці для підсилення кабелю між навушниками та кабелем з’єднання захищено від пошкодження через багаторазове згинання, що подовжує термін експлуатації.

14,2-мм динаміки для потужного звуку та насичених басів

14,2-мм динаміки для потужного звуку та насичених басів

Якісні 14,2-мм динаміки з отвором для низьких частот на навушниках для насичених басів.

Потужні магніти покращують низькі частоти

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.2

з 5

5

Відгуки

2

15/04/2019

România

România

Raport excelent pret-performanta

Am incercat mai multe modele de casti bluetooth pana sa le gasesc pe astea, si pot spune ca la pretul la care sunt, nu gasesti nimic apropiat ca performanta. Pentru cineva care nu suporta design-ul in-ear (dopuri), modelul acesta e o alegere buna.

Цей відгук про SHB5250BK Cască Bluetooth

Цей відгук про SHB5250BK Cască Bluetooth

26/03/2018

Polska

Polska

Moje pierwsze słuchawki bluetooth

W moim przypadku wielkość słuchawek idealna. Co najważniejsze zależało mi na dousznych ale o ergonomii jak na załączonym obrazku. Waga dla faceta nie powinna być uciążliwa. Jakość dźwięku subiektywnie bardzo dobra, do audiobooków i tidala itp idealne. Czas pracy (słuchanie muzyki oraz rozmowy) praktycznie bez większej przerwy ok 7 godzin . Można się przyczepić braku zabezpieczenia ,po wyjęciu z ucha najlepiej chować do kieszeni ponieważ na szyi raczej się nie utrzymają. To co zdecydowało o zakupie to kształt słuchawek.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

27/08/2017

Polska

Polska

Wypadają z ucha.

Nieźle grają, niestety ergonomia słaba. Wypadają z ucha, połączenie z telefonem się urywa. Nie dla sportowców.

Цей відгук про SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Цей відгук про SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

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