КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Ізольований знімок виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Фотографія упаковки
  • Ізольований знімок виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Фотографія упаковки

Більше не доступний

Навушники-вкладиші

SHE3205BL/00

5

| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Насичені низькі частоти, чіткий звук

Навушники SHE3205 створені для оптимальної фіксації та комфорту, їх обладнано 14,2-мм динаміками й спеціальним отвором для насичених низьких частот та чіткого звуку. Завдяки вбудованому мікрофону можна легко перемикати між музикою та викликами. Можна вибрати один із 6 яскравих кольорів відповідно до годинника Apple.

Переглянути всі переваги

Створено для геометричної зручної фіксації у вусі

Насичені низькі частоти, чіткий звук

  • 14,2-мм динаміки/відкритого типу

  • Навушники-вкладиші

14,2-мм динаміки для насичених низьких частот та чіткого звуку

14,2-мм динаміки для насичених низьких частот та чіткого звуку

Якісні 14,2-мм динаміки з неодимовим магнітом забезпечують насичені баси та чіткий звук.

Вбудований мікрофон дозволяє перемикати між музикою та викликами

Вбудований мікрофон дозволяє перемикати між музикою та викликами

Завдяки вбудованому мікрофону можна легко переходити від музики до викликів, що забезпечує постійний зв’язок із найважливішими для Вас людьми.

Створено для геометричної зручної фіксації у вусі

Конструкція, що відповідає формі вуха, забезпечує комфортне носіння та щільне прилягання для кожного.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

02/02/2019

Україна

Україна

Всё очень классно.

[Employee of philipsglobal] Подскажите, где я могу купить или заказать корпус для динамика. Роздавил его случайно, выкидывать не хочется.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3205BL Навушники-вкладиші

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3205BL Навушники-вкладиші

30/09/2018

Polska

Polska

Spełniają swoje zadanie.

14,2 mm przewodniki dają radę. Dobra jakość dźwięku na niskich i wysokich tonach. Dobra jakość wykonania, duży plus za zagiętą wtyczkę. Użytkowane z Philips VIBE GoGEAR i Nokia Lumia 735.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3205BL Słuchawki douszne

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3205BL Słuchawki douszne

31/12/2017

Polska

Polska

Idealnie

Czysty dźwięk. Dobrze trzymają się w uszach. Wystarczająco długi przewód. Lekkie.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3205BK Słuchawki douszne

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3205BK Słuchawki douszne

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції