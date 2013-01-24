Досягайте успіху
Ультралегкі навушники SHQ1255 є Вашим ідеальним супутником у спортзалі та на пробіжках. Міцні навушники гарантують потужні баси та комфортну посадку. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досягайте успіху
Ультралегкі навушники SHQ1255 є Вашим ідеальним супутником у спортзалі та на пробіжках. Міцні навушники гарантують потужні баси та комфортну посадку. Переглянути усі переваги
Досягайте успіху
Ультралегкі навушники SHQ1255 є Вашим ідеальним супутником у спортзалі та на пробіжках. Міцні навушники гарантують потужні баси та комфортну посадку. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досягайте успіху
Ультралегкі навушники SHQ1255 є Вашим ідеальним супутником у спортзалі та на пробіжках. Міцні навушники гарантують потужні баси та комфортну посадку. Переглянути усі переваги
Кріплення-гачок забезпечує стійкість і комфортну фіксацію.
Залишайтеся на зв’язку. Вбудований мікрофон та елементи керування доріжками (IPX2) дозволяють швидко та легко змінювати музику або відповідати на виклики під час тренувань.
Ці навушники ActionFit не блокують звук, що дозволяє стежити за тим, що відбувається навколо, і залишатися в безпеці, особливо під час тренувань на вулиці. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує якісний звук, не приховуючи світ навколо вас.
Потужні 13,6-мм динаміки відтворюють енергійну музику, з насиченими та динамічними басами, що мотивують вас рухатися. Динаміки найвищої якості гарантують яскраве звучання, що додає сил під час кожного тренування.
Конструкція
Звук
Під'єднання
Розміри упаковки
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
Розміри