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ActionFit

Спортивні навушники з мікрофоном

SHQ1255TBK/00
Загальна оцінка / 5
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    ActionFit Спортивні навушники з мікрофоном

    SHQ1255TBK/00
    Загальна оцінка / 5

    Досягайте успіху

    Ультралегкі навушники SHQ1255 є Вашим ідеальним супутником у спортзалі та на пробіжках. Міцні навушники гарантують потужні баси та комфортну посадку. Переглянути усі переваги

    ActionFit Спортивні навушники з мікрофоном

    Досягайте успіху

    Ультралегкі навушники SHQ1255 є Вашим ідеальним супутником у спортзалі та на пробіжках. Міцні навушники гарантують потужні баси та комфортну посадку. Переглянути усі переваги

    Досягайте успіху

    Ультралегкі навушники SHQ1255 є Вашим ідеальним супутником у спортзалі та на пробіжках. Міцні навушники гарантують потужні баси та комфортну посадку. Переглянути усі переваги

    ActionFit Спортивні навушники з мікрофоном

    Досягайте успіху

    Ультралегкі навушники SHQ1255 є Вашим ідеальним супутником у спортзалі та на пробіжках. Міцні навушники гарантують потужні баси та комфортну посадку. Переглянути усі переваги

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      Досягайте успіху

      Захист від поту

      • 13,6-мм динаміки/напівзакритого типу
      • Кріплення-гачок

      Кріплення-гачок для стійкості та комфорту

      Кріплення-гачок забезпечує стійкість і комфортну фіксацію.

      Керуйте музикою і відповідайте на виклики під час тренувань

      Залишайтеся на зв’язку. Вбудований мікрофон та елементи керування доріжками (IPX2) дозволяють швидко та легко змінювати музику або відповідати на виклики під час тренувань.

      Завдяки акустичній конструкції відкритого типу ви зможете бути в курсі того, що відбувається навколо

      Ці навушники ActionFit не блокують звук, що дозволяє стежити за тим, що відбувається навколо, і залишатися в безпеці, особливо під час тренувань на вулиці. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує якісний звук, не приховуючи світ навколо вас.

      13,6-мм динаміки забезпечують потужне звучання

      Потужні 13,6-мм динаміки відтворюють енергійну музику, з насиченими та динамічними басами, що мотивують вас рухатися. Динаміки найвищої якості гарантують яскраве звучання, що додає сил під час кожного тренування.

      Технічні характеристики

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Звук

        Мембрана
        Майларовий купол
        Тип
        Динаміка
        Звукова котушка
        CCAW
        Акустична система
        Закрита
        Частотна характеристика
        15–22 000  Гц
        Опір
        32 Ом
        Максимальна вхідна потужність
        10 мВт
        Чутливість
        106 дБ
        Діаметр динаміків
        13,6 мм

      • Під'єднання

        Тип кабелю
        Безкиснева мідь
        Під’єднання кабелю
        два паралельні дроти, симетричне
        Довжина кабелю
        1,0  м
        Конектор
        3,5  мм
        Покриття конектора
        Позолота

      • Розміри упаковки

        Код EAN
        69 51613 99115 2
        Глибина
        2,5  см
        Вага брутто
        0,035  кг
        Висота
        17,2  см
        Вага нетто
        0,017  кг
        Кількість виробів
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вага тари
        0,018  кг
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Ширина
        5  см

      • Внутрішня коробка

        Вага брутто
        0,276  кг
        Код GTIN
        2 69 51613 99115 6
        Висота
        6,5  см
        Довжина
        18,1  см
        Вага нетто
        0,102  кг
        Кількість споживчих комплектів
        6
        Вага тари
        0,174  кг
        Ширина
        16,2  см

      • Зовнішня коробка

        Вага брутто
        1,244  кг
        Код GTIN
        1 69 51613 99115 9
        Висота
        14,2  см
        Довжина
        33,3  см
        Вага нетто
        0,408  кг
        Кількість споживчих комплектів
        24
        Вага тари
        0,836  кг
        Ширина
        18,9  см

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        3,5 см x 2 см x 6 см
        Вага
        0,0165  кг

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