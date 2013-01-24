Для белых и здоровых зубов
Белоснежная улыбка нравится всем. Пусть ваши зубы сияют естественной белизной. Электрическая зубная щетка Sonicare HealthyWhite HX6711/02 удаляет потемнения с поверхности эмали всего за две недели при использовании режима Clean & White (Чистка и Отбеливание). Узнать обо всех преимуществах
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Для белых и здоровых зубов
Белоснежная улыбка нравится всем. Пусть ваши зубы сияют естественной белизной. Электрическая зубная щетка Sonicare HealthyWhite HX6711/02 удаляет потемнения с поверхности эмали всего за две недели при использовании режима Clean & White (Чистка и Отбеливание). Узнать обо всех преимуществах
Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.
Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки
Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно
Эта функция постепенно, в течение первых 14 циклов, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию электрической зубной щетки Philips Sonicare.
2 минуты в режиме Clean (Чистка) и дополнительно 30 секунд в режиме White (Отбеливание) для обработки передних зубов. Удаляет зубной налет от кофе, чая, табака и красного вина. Осветляет зубы до 2 тонов всего за две недели.*
Зубная щетка Philips Sonicare помогает удалить налет и предотвратить потемнение эмали, чтобы ваша улыбка всегда была белоснежной.
Запатентованная звуковая технология Sonic удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой.
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