Серія 6000
Точний тример SmartClick: точний тример для ідеального підстригання вусів та бакенбардів.
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Бритва серії 6000
S6630/11
Ціна магазину Philips
Менше подразнення шкіри
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Бритва серії 6000
S6620/11
Ціна магазину Philips
Менше подразнення шкіри
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Бритва серії 5000
S5630/12
Ціна магазину Philips
Чисте і ретельне, швидке гоління
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Ефективність: бритвена система
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Повторення контурів
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Система гоління
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Захисний режим
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Режим Turbo+
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Антифрикційне покриття кілець
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Універсальність: підрівнювання і / або стайлінг
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100 % прилад, що миється
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Сухе та вологе гоління
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Акумулятор: час роботи / зарядки
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У комплекті
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Гарантія
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SH50/50
JC302/50