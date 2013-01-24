Вироби з екологотипом Philips можуть зменшити витрати, споживання енергії та викиди вуглекислого газу, пропонуючи важливе вдосконалення, орієнтоване на збереження довкілля, в одному чи кількох пріоритетних напрямках "зеленої" діяльності Philips – енергозберігання, упаковка, шкідливі речовини, вага, утилізація і переробка та тривала надійність.