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    Бритва серії 6000
    Серія 6000

    Більше комфорту, менше подразнення

     

     
    Бритва Philips S9000 Prestige

    Ретельне зрізання

    Серія 9000 Prestige
    Серія 9000 
    Prestige
    Бритва Philips Series 7000

    Делікатне гоління

    Серія 7000
    Серія 7000
    Бритва Philips Series 5000

    Менше подразнення  

    Серія 6000
    Серія 6000
    Бритва Philips Series 7000

    Безпечне гоління

    Серія 5000
    Серія 5000

    У 83% чоловіків зменшилось подразнення шкіри після використання бритви Philips серії 6000*

    Електробритва для вологого та сухого гоління серїі 6000, S6630/11

    Електробритва для вологого та сухого гоління

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    Бритва Philips Series 6000, S6680/26
    Бритва Philips серії 6000 забезпечує бездоганно ретельне гоління та водночас зменшує подразнення шкіри. Вона має антифрикційне покриття, яке створює гладеньку поверхню та легко ковзає по Вашій шкірі не подразнюючи її.
    Anti-Friction Coating checkmark
    Антифрикційне покриття
    MultiPrecision Blades checkmark
    Леза MultiPrecision
    MultiFlex Heads checkmark
    Головки MultiFlex
    Ціна магазину Philips
    Дивитись усі бритви
    * Перевірено на одноденних щетинах, к-сть учасників - 100, CTL, Німеччина, 2018 р
    Бритва Philips Series 6000 з антифрикційним покриттям

    Зменшення подразнення шкіри


    Антифрикційне покриття

    Спеціальне покриття кілець для гоління зменшує тертя на шкірі, що забезпечує легке, гладеньке гоління з меншим подразненням шкіри.
    Бритва Philips Series 6000 із системою лез MultiPrecision

    Насолоджуйтеся швидким та ретельним голінням


    Леза MultiPrecision

    Леза MultiPrecision піднімають та зрізують довге та коротке волосся і щетину, що залишилися, – усього лише кількома рухами.
    Бритва Philips Series 6000 із головками MultiFlex

    Гладке ковзання по шкірі


    Головки MultiFlex

    5-напрямні головки Flex з 5 незалежними рухами повторюють контури обличчя і забезпечують комфортне ковзання бритви по шкірі з мінімальним опором.
    Бритва Philips Series 6000 Aquatec для вологого та сухого гоління

    Вологе або сухе гоління


    Aquatec для вологого і сухого гоління

    Оберіть швидке сухе гоління або комфортніше вологе гоління з гелем чи пінкою – навіть під душем.

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    Бритва Philips Series 6000, мініатюра відео

    Що входить у комплект бритви S6630?

      • Точний тример
        Точний тример SmartClick: точний тример для ідеального підстригання вусів та бакенбардів.
      • Дорожній футляр
        Дорожній футляр: високоякісний футляр бритви має елегантний дизайн для економії місця у сумці, а його вбудоване вентиляційне відділення висушує бритву навіть у дорозі. 
      Бритва Philips S6000 постачається зі знімним тримером для ідеального підстригання вусів та бакенбардів, та  дорожнім футляром.
      Ціна магазину Philips
      Дивитись усі бритви
      Philips Shaver Series 6000 Number 1 Logo
      Philips – марка електробритв № 1 у світі* 

      *Джерело: Euromonitor International Limited, побутові пристрої, вид. 2018 р., у категорії бритв для тіла, роздрібна торгівля за 2017 р.
      Philips Shaver Series 6000 Green Product Logo
      Вироби з екологотипом Philips можуть зменшити витрати, споживання енергії та викиди вуглекислого газу, пропонуючи важливе вдосконалення, орієнтоване на збереження довкілля, в одному чи кількох пріоритетних напрямках "зеленої" діяльності Philips – енергозберігання, упаковка, шкідливі речовини, вага, утилізація і переробка та тривала надійність.
      Бритва Philips Series 6000, нагороджена за дизайн Design Award 2018
      Один із найпопулярніших і найшанованіших конкурсів дизайну у світі. iF DESIGN AWARD вважається символом досконалого дизайну у світі, отримуючи понад 5000 заявок із 70 країн щороку.

      Порівняйте бритву S6630 з іншими нашими чудовими бритвами

      S6630/11

      Бритва серії 6000

      S6630/11

      Ціна магазину Philips
      Менше подразнення шкіри
      Порівняти характеристики
      S6620/11

      Бритва серії 6000

      S6620/11

      Ціна магазину Philips
      Менше подразнення шкіри
      Порівняти характеристики
      S5630/12

      Бритва серії 5000

      S5630/12

      Ціна магазину Philips
      Чисте і ретельне, швидке гоління
      Порівняти характеристики

      Ефективність: бритвена система
      • ★★★★★
      • ★★★★★
      • ★★★★★

      Повторення контурів
      • MultiFlex
      • MultiFlex
      • Flex

      Система гоління
      • MultiPrecision
      • MultiPrecision
      • MultiPrecision

      Захисний режим
      • -

      Режим Turbo+
      • -
      • -

      Антифрикційне покриття кілець
      • -

      Універсальність: підрівнювання і / або стайлінг
      • Точний тример SmartClick
      • Точний тример SmartClick
      • Точний тример SmartClick

      100 % прилад, що миється

      Сухе та вологе гоління

      Акумулятор: час роботи / зарядки
      • 60 хвилин / 1 год
      • 60 хвилин / 1 год
      • 60 хвилин / 1 год

      У комплекті
      • Тример SmartClick
      • Дорожній футляр
      • Тример SmartClick
      • Дорожній футляр
      • Тример SmartClick
      • Дорожній футляр

      Гарантія
      • 2 роки +1 (при реєстрації продукту у MyPhilips)
      • 2 роки +1 (при реєстрації продукту у MyPhilips)
      • 2 роки +1 (при реєстрації продукту у MyPhilips)
      Дивитись усі бритви

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      Series S9000
      Series 9000
      $160 – $200
      Series S7000
      Series 7000
      $120 – $180
      Series S5000
      Серія 5000
      $70 – $90
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      Аксесуари для бритви серії 6000

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