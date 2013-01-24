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272B7QUBHEB/00
499P9H/00
329P9H/00
241B7QUBHEB/00
329P1H/00
275B1H/00
242B1H/00
346P1CRH/00
276B1JH/00
243B1JH/00
326P1H/00
Не допускайте стеження з вебкамери завдяки вбудованому висувному механізму
Не допускайте стеження, коли не користуєтеся пристроєм. Легко керувати одним натисненням.
Вбудована вебкамера всередині рамки означає відсутність зовнішніх пристроїв і додаткових кабелів, які займають місце на столі
Покращуйте співпрацю й спілкування за допомогою вебкамери на 2 мегапікселі з роздільною здатністю FHD, щоб екранні дзвінки були схожими на розмови реальних людей
Вбудована вебкамера всередині рамки означає відсутність зовнішніх пристроїв і додаткових кабелів, які займають місце на столі
Покращуйте співпрацю й спілкування за допомогою вебкамери на 2 мегапікселі з роздільною здатністю FHD, щоб екранні дзвінки були схожими на розмови реальних людей
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.Я розумію
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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.Я розумію
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