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    Монітори Philips із вбудованою вебкамерою

      Монітори Philips пропонують універсальне рішення із вбудованою камерою для проведення відеоконференцій

      • Безпека й комфорт

        Безпека й комфорт

        Не допускайте стеження з вебкамери завдяки вбудованому висувному механізму

      • Зручність

        Зручність

        Не допускайте стеження, коли не користуєтеся пристроєм. Легко керувати одним натисненням.

      • Охайний робочий простір

        Охайний робочий простір

        Вбудована вебкамера всередині рамки означає відсутність зовнішніх пристроїв і додаткових кабелів, які займають місце на столі

      • Особистісна співпраця

        Особистісна співпраця

        Покращуйте співпрацю й спілкування за допомогою вебкамери на 2 мегапікселі з роздільною здатністю FHD, щоб екранні дзвінки були схожими на розмови реальних людей

      • Безпека й комфорт
        Безпека й комфорт

        Не допускайте стеження з вебкамери завдяки вбудованому висувному механізму

      • Зручність
        Зручність

        Не допускайте стеження, коли не користуєтеся пристроєм. Легко керувати одним натисненням.

      • Охайний робочий простір
        Охайний робочий простір

        Вбудована вебкамера всередині рамки означає відсутність зовнішніх пристроїв і додаткових кабелів, які займають місце на столі

      • Особистісна співпраця
        Особистісна співпраця

        Покращуйте співпрацю й спілкування за допомогою вебкамери на 2 мегапікселі з роздільною здатністю FHD, щоб екранні дзвінки були схожими на розмови реальних людей

      Кнопка швидкого ввімкнення режиму приватності

      Відео про кнопку швидкого ввімкнення режиму приватності

      Більше про  монітори Philips

      Офісні монітори

      Колекція для професійного використання

      Примножте свою продуктивність
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      Монітори з док-станцією

      Монітори з док-станцією USB

      Заряджають трудову діяльність
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      Сенсорні монітори

      Сенсорні монітори

      Правильний дотик
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      Довідка, підтримка та оновлення

      Реєстрація монітора

      Створіть безкоштовний обліковий запис «Мій Philips» і зареєструйте новий монітор. Після реєстрації ми сповістимо сас про наявність оновлень.
      Підписатися на Мій Philips

      Оновлення програмного забезпечення

      Дбайте про найкращу роботу монітора Philips. За наявності оновлення для програмного забезпечення ви знайдете його тут. Якщо ви загубили свої драйвери, то можете завантажити їх тут також безкоштовно.
      Шукати оновлення

      Платформа підтримки

      Найшвидший спосіб вирішити будь-які технічні проблеми та налаштування – переглянути посібник з усунення несправностей монітора Philips. Використовуйте ці корисні поради й підказки, щоб миттєво відновити роботу монітора.
      Знайти рішення

      Контактна інформація

      Ми тут, щоб допомогти вам. Якщо вам потрібна порада щодо придбання монітора Philips чи підтримка, ви можете зв’язатися з нами за телефоном, ел. поштою чи онлайн чатом.
      Звернення до компанії Philips

      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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      Зареєструватися

      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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