Технологія DTS Play-Fi передає ідеально синхронізований звук високої якості між будь-якими сумісними гучномовцями, телевізорами й саундбарами. Відтворюйте той самий аудіоконтент у кожній кімнаті або в окремих зонах. Можна легко створити систему об’ємного звучання.
Що ви слухатимете далі?
Домашня аудіосистема – це легко
Передавайте музику в кожну кімнату. Слухайте звук із телевізора через кухонний гучномовець, поки готуєте їсти. Створіть об’ємне звучання. Можливості підключення DTS Play-Fi і додаток Philips Sound за підтримки технології DTS Play-Fi допоможуть зробити все це в домашній мережі Wi-Fi.
Розпакуйте. Підключіть. Насолоджуйтесь.
З’єднайте свій телевізор Philips із гучномовцями. З’єднайте гучномовці між собою. Ви навіть можете слухати звук із телевізора через дротові навушники, підключені до мобільного пристрою.
Передавайте звук із телевізора
Передавайте свою музику
Передавайте звук із телевізора на навушники
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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.