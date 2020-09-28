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    Performance Series & Play-Fi Sound

    Philips TV & Sound із Play-Fi 

    Від мультирум-системи до об’ємного звуку 

    Відкрийте для себе DTS Play-Fi®
    Що таке Play-Fi

    Що таке DTS Play-Fi?


    Технологія DTS Play-Fi передає ідеально синхронізований звук високої якості між будь-якими сумісними гучномовцями, телевізорами й саундбарами. Відтворюйте той самий аудіоконтент у кожній кімнаті або в окремих зонах. Можна легко створити систему об’ємного звучання.

    Що ви слухатимете далі? 

    Домашня бездротова система Philips TV & Sound
    Play-Fi

    Домашня аудіосистема – це легко


    Передавайте музику в кожну кімнату. Слухайте звук із телевізора через кухонний гучномовець, поки готуєте їсти. Створіть об’ємне звучання. Можливості підключення DTS Play-Fi і додаток Philips Sound за підтримки технології DTS Play-Fi допоможуть зробити все це в домашній мережі Wi-Fi.

    Download Play-Fi for Android
    Download Play-Fi for iOS

    Розпакуйте. Підключіть. Насолоджуйтесь.

     

    З’єднайте свій телевізор Philips із гучномовцями. З’єднайте гучномовці між собою. Ви навіть можете слухати звук із телевізора через дротові навушники, підключені до мобільного пристрою. 

     

    Звук із телевізора через саундбар, гучномовці

    Передавайте звук із телевізора  

    Передавайте музику на телевізор

    Передавайте свою музику 

    Звук із телевізора через гучномовці

    Передавайте звук із телевізора на навушники 

    Наші найпопулярніші вироби домашньої бездротової системи 

    Створіть свою ідеальну домашню звукову систему 

    Телевізор Philips серії Performance

    Серія Performance

    Телевізор, що потрібно взяти додому

    Детальніше
    Саундбари Philips із Dolby Atmos

    Саундбари
    Для кожного захоплюючого моменту

    Збагатіть звучання телевізора
    Бездротові гучномовці Philips

    Бездротові гучномовці
    Ваша музика. Гучні та бездротові. 

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    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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