FAQ - Часті питання

Порція еспресо з гарячим молоком і молочною піною, викладеною зверху для підтримки температури напою. Зазвичай використовуються такі пропорції еспресо, гарячого і спіненого молока: 1/3 еспресо, 1/3 підігрітого молока, 1/3 спіненого молока.



В Італії не прийнято пити капучіно після 10 ранку. Кажуть, що цей популярний напій покращує травлення, але тільки якщо вживати його за сніданком.



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