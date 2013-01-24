FAQ - Часті питання

Коктейль, названий на честь знаменитої жінки-пірата 18 століття, зігріє не тільки тіло, а й душу.
ІНГРЕДІЄНТИ
• 1 порція еспресо
• 30 мл витриманого рому
• 20 мл лікеру Галліано
• 1 чайна ложка цукру Демерара
• 20 мл свіжих вершків
• Змішайте всі інгредієнти (крім вершків) в бокалі
• Піднесіть ложку до внутрішньої стінки келиха і повільно наливайте вершки поверх задньої частини нагрітої ложки в келих так, щоб
вони опинилися зверху
• Щоб вершки не змішувалися з напоєм, потрібно трохи практики.
Порада! Надайте напою пікантну нотку, додавши витриманий ром AOC Martinique Rhum Agricole, приготований з соку цукрової тростини.
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