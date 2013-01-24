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Різні види кави

Чашка Заварной кофе
Заварна кава
Чашка эспрессо лунго
Еспресо лунго
Чашка кофе макиато
Еспресо-мак’ято
Чашка ристретто
Рістретто
Чашка Caffè Crema
Caffè Crema
Чашка кофе флэт уайт
Флет уайт
Чашка эспрессо
Еспресо
Чашка эспрессо макиато
Еспресо-мак’ято
Чашка кофе американо
Кава американо
Чашка крепкого эспрессо
Міцний еспресо
Чашка капучино
Cappuccino
Чашка кофе латте
Кава лате

FAQ - Часті питання

часті питання та відповіді

 

Загальне

Що таке еспресо?
Чашка эспрессо

Невелика порція міцної чорної кави, приготовленої методом заварювання, коли гаряча вода під тиском (9 бар) проходить через мелену каву в помповій кавомашині. Назва еспресо походить від латинського слова «expressus», що означає «стиснутий» або «спресований».

 

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Що таке капучино?
Чашка капучино

Порція еспресо з гарячим молоком і молочною піною, викладеною зверху для підтримки температури напою. Зазвичай використовуються такі пропорції еспресо, гарячого і спіненого молока: 1/3 еспресо, 1/3 підігрітого молока, 1/3 спіненого молока.


В Італії не прийнято пити капучіно після 10 ранку. Кажуть, що цей популярний напій покращує травлення, але тільки якщо вживати його за сніданком.

 

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Чим класичний американо відрізняється від еспресо?
Чем заварной кофе отличается от эспрессо?

Заварна кава і еспресо відрізняються способом приготування і сортами кавових зерен. Заварна кава зазвичай готується із зерен арабіки у крапельній кавоварці. Еспресо готується в кавомашині з приблизно 60-70% арабіки і 30-40% робусти. Що стосується обсмаження, для заварної кави використовуються зерна легкого або середнього ступеня обсмаження для посилення смаку і надання ніжного аромату. Для приготування еспресо використовуються зерна сильного обсмаження для додання напою шоколадних ноток і зменшення кислого присмаку.

 

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Навички бариста
Як збити молоко вручну
Как взбить молоко?
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Як приготувати справжній еспресо
Чашка эспрессо

Для приготування справжнього еспресо час екстракції має становити 20-30 секунд при тиску 9 бар. Це дозволяє отримати аромат і потрібну консистенцію жирів для створення піни. Для оптимального смаку завжди використовуйте чисту воду.

 

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Як створити латте-арт
Латте-арт
Медведик
Латте-арт
Обличчя
Латте-арт
Листочок
Латте-арт
Квітка
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Як створити шоко-арт
Латте-арт
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Різноманітні напої
Як приготувати каву "Французький шик"?
Французский шик

Кава по-французьки.

 

ІНГРЕДІЄНТИ

• 1 порція еспресо

• 5 мл коньяку Frapin

• 2 мг ванілі

• 1 мг кориці

• Кавові зерна Blue Mountain

 

• Приготуйте еспресо

• Додайте коньяк, ваніль і корицю

• Перемішайте і насолоджуйтесь!

 

Порада! Кава Jamaica Blue Mountain ідеально підходить для приготування цього напою.

 
Як приготувати напій "Анна Бонні"?
Анна Бонни

Коктейль, названий на честь знаменитої жінки-пірата 18 століття, зігріє не тільки тіло, а й душу.

 

ІНГРЕДІЄНТИ

• 1 порція еспресо

• 30 мл витриманого рому

• 20 мл лікеру Галліано

• 1 чайна ложка цукру Демерара

• 20 мл свіжих вершків

 

• Змішайте всі інгредієнти (крім вершків) в бокалі

• Піднесіть ложку до внутрішньої стінки келиха і повільно наливайте вершки поверх задньої частини нагрітої ложки в келих так, щоб

вони опинилися зверху

• Щоб вершки не змішувалися з напоєм, потрібно трохи практики.

 

Порада! Надайте напою пікантну нотку, додавши витриманий ром AOC Martinique Rhum Agricole, приготований з соку цукрової тростини.

 

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Як приготувати капучіно по-віденськи?
Особый вкус: капучино по-венски

Альпійський напій зі збитими вершками, які нагадують снігові шапки Доломітових Альп.

ІНГРЕДІЄНТИ
• 1 порція еспресо
• 25 мл свіжих вершків
• 1/2 чайної ложки цукру
• Какао-порошок

 

  • Злегка збийте вершки до загустіння 
  • Додайте цукор і обережно перемішайте вершки зверху вниз
  • Додайте цукор і обережно перемішайте вершки зверху вниз
  • Вилийте вершки в чашку і додайте еспресо
  • Посипте какао-порошком

 

Порада! Ідеальним вибором стане арабіка з Центральної Америки (один сорт або з додаванням кавових зерен інших сортів).

 

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