Philips Avent – Стандартні проблеми зі здоров’ям дитини

Існує ряд незначних недуг, на які можуть захворіти маленькі діти. Незважаючи на те, що більшість із них можна легко вилікувати, вони можуть завдавати клопоту новоспеченим батькам. Тут подано корисну інформацію про найтиповіші проблеми зі здоров’ям дитини.
У багатьох дітей є такий період дня, протягом якого вони неспокійні та плачуть, але не є голодними. Часто це називають коліками, які зазвичай виникають пізно після обіду та ввечері. Зазвичай діти переростають цю недугу приблизно до віку п’яти місяців.
Оскільки причини коліків невідомі, може бути важко їх позбутися. Часто дитині допомагає заспокоєння та масаж. Щоб отримати більше порад про те, як допомогти дитині у цей важкий період, перегляньте наш розділ про коліки.
Зригування спостерігається у більшості маленьких дітей. Невелика кількість молока зі шлунку повертається назад у рот. Це не шкідлива недуга, і діти з незначними зригуваннями набиратимуть вагу, нормально розвиватимуться і переростуть її.
Коли дитина блюватиме, вийде багато молока. Причиною цього може бути перегодовування або інфекція. Якщо дитина сильно блює, потрібно звернутися за порадою до лікаря.
Якщо в дитини рефлюкс, вміст шлунка часто потраплятиме у трахею, а не в рот. Це спричинятиме дискомфорт, проте Ви можете й не знати, що саме рефлюкс спричиняє проблему.
Складніша форма рефлюксу/регургітації називається гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ), через що дитина може кричати. Із часом ГЕРХ минає, але спостерігається у дітей протягом першого року життя, а в деяких і довше.
Частіше споживання меншої кількості їжі протягом дня може допомогти справитися з ГЕРХ, тому давайте дитині менші порції їжі кожні три, а не чотири години. У разі годування грудьми краще положення та прикладання дитини може допомогти покращити стан.
Лікар може запропонувати густішу їжу, якщо дитина п’є молочну суміш, та прописати легкі антирефлюксні медпрепарати.
Інколи причиною ГЕРХ може бути алергія на білок коров’ячого молока, тоді педіатр може запропонувати спробувати дієту без молочного білка.
Діарея та гастроентерит
Діарея – це типова проблема дітей, особливо тих, які відчувають біль під час прорізування зубів.
Діарея – це типова проблема дітей, особливо тих, які відчувають біль під час прорізування зубів.
Бактеріальний гастроентерит спричиняється бактеріями або вірусною інфекцією. Він буває частіше в дітей, яких годують молочними сумішами, оскільки існує більший ризик зараження бактеріями під час приготування їжі. Діти до шести місяців особливо схильні до гастроентеритів та зневоднення, і їм може знадобитися госпіталізація.
Гастроентерит трапляється рідко в дітей, яких годують виключно грудьми. Проте, якщо вони все-таки захворіли на цю недугу, важливо продовжувати годувати грудьми, оскільки може виникнути зневоднення. У важких випадках можуть знадобитися рідини для оральної регідратації.
Тривала діарея після сильного гастроентериту може бути пов’язана з тимчасовою непереносимістю лактози. Слід продовжувати годувати грудьми, а діти на штучному вигодовуванні можуть перейти на молочну суміш без вмісту лактози. Для дітей, яких догодовують, потрібна порада щодо виключення з раціону продуктів із вмістом молока та лактози. Це слід виконувати лише під наглядом практикуючого лікаря та з дотриманням порад дієтолога.
Запор – це відчуття важкості або болю під час дефекації, а також її затримка.
Протягом перших трьох–чотирьох місяців випорожнення мають бути частими, рідкими, світло-жовтими й щонайменше двічі або тричі на день. Від трьох до чотирьох місяців випорожнення стануть не такими частими й можуть відбуватися навіть раз на кілька днів. Якщо дитина добре почувається і щаслива, не потрібно хвилюватися. Після введення твердої їжі частота і колір випорожнень можуть змінитися.
У дітей на грудному вигодовуванні запори бувають рідко. Проте, якщо в дитини запори, можливо, вона отримує недостатньо молока через погане прикладання або положення. Попросіть акушера або патронажну сестру подивитися, чи Ви правильно тримаєте дитину, а також чи вона добре прикладається до грудей.
Запори частіше спостерігаються у дітей на штучному вигодовуванні. Запори часто бувають під час переходу від годування грудьми до годування молочними сумішами. Однією з причин може бути наявність у молочній суміші солей кальцію, які можуть спричиняти затвердіння калу в деяких дітей. Іншими причинами можуть бути:
Якщо запори виникатимуть і надалі, зверніться до лікаря.
Якщо дитина питиме недостатньо молока, вона не буде рости, як очікується. Діти втрачають вагу протягом перших кількох днів життя, але за 10–14 днів вони повинні набрати її знову.
Протягом першого року життя діти на грудному та штучному вигодовуванні ростуть трохи по-різному. Діти на грудному вигодовуванні ростуть швидше протягом перших трьох–чотирьох місяців, а потім від п’яти місяців вони ростуть повільніше порівняно з дітьми на штучному вигодовуванні.
Дітей слід зважувати не частіше, ніж кожні два тижні, оскільки менші інтервали не обов’язково показуватимуть точну вагу.
Ознаки нестійкого росту:
Якщо Ваша дитина недоношена, слід продовжувати використовувати суміш для недоношених дітей або висококалорійну суміш згідно рекомендацій педіатра чи дієтолога.
Пам’ятайте, що інформація, подана в цих статтях, – це лише загальні поради, які не повинні заміняти рекомендацій лікаря. Якщо Ви, Ваша сім’я або Ваша дитина маєте певні сильні чи постійні симптоми або стани чи Вам потрібна певна порада спеціаліста, зверніться до лікаря. Компанія Philips Avent не несе відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути внаслідок використання інформації на цьому веб-сайті.
Алергія на дитячу їжу
Алергія на молоко