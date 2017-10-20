Philips Avent – Стандартні проблеми зі здоров’ям дитини

Якщо в дитини рефлюкс, вміст шлунка часто потраплятиме у трахею, а не в рот. Це спричинятиме дискомфорт, проте Ви можете й не знати, що саме рефлюкс спричиняє проблему.

Складніша форма рефлюксу/регургітації називається гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ), через що дитина може кричати. Із часом ГЕРХ минає, але спостерігається у дітей протягом першого року життя, а в деяких і довше.

Частіше споживання меншої кількості їжі протягом дня може допомогти справитися з ГЕРХ, тому давайте дитині менші порції їжі кожні три, а не чотири години. У разі годування грудьми краще положення та прикладання дитини може допомогти покращити стан.

Лікар може запропонувати густішу їжу, якщо дитина п’є молочну суміш, та прописати легкі антирефлюксні медпрепарати.

Інколи причиною ГЕРХ може бути алергія на білок коров’ячого молока, тоді педіатр може запропонувати спробувати дієту без молочного білка.

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