Philips Avent – Алергія на молоко

Деякі діти можуть мати алергію на білок, що міститься у молоці дитячої суміші. Якщо Ваш лікар вважає, що саме це може бути причиною алергії, вони можуть порекомендувати давати дитині спеціальну їжу, щоб побачити, чи симптоми алергії зникнуть.

Дитяча суміш із гідролізованим білком

Для запобігання появі алергічної реакції молочний білок у цих сумішах розщеплено на значно менші частинки. Це молоко має незвичний смак – малі діти споживають його досить охоче, а старші діти можуть вважати його не таким смачним.

Дитяча суміш із вмістом амінокислот

Якщо після споживання дитячої суміші з гідролізованим білком немає покращення, можна спробувати дитячу суміш із вмістом амінокислот.

Соєва суміш

Соя – це суміш, яка не містить молока, проте її не рекомендовано давати дітям до шести місяців. Це пов’язано з тим, що соєве молоко має більшу кількість фітоестрогенів і може спричинити гормональні проблеми, особливо в малих дітей.

Щоб молоко продовжувало забезпечувати дитину всіма потрібними поживними речовинами для оптимального росту та розвитку, слід звернутися за порадою до кваліфікованого дієтолога.