Philips Avent – Різні етапи годування

Після року більшість дітей можуть їсти страви, які споживає уся сім’я, з дотриманням збалансованого харчування. Це можуть бути продукти, які не рекомендують немовлятам:

Мед

Продукти, які зберігаються із сіллю, наприклад бекон та консервована їжа з додаванням солі

Непастеризовані м’які сири

Страви з додаванням цукру – їх слід пропонувати лише під час повноцінного споживання їжі, щоб уникнути псування зубів.