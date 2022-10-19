Працює з природним ритмом вашого малюка

Дитина може пити, ковтати і дихати з природним ритмом, які під час грудного вигодовування. Нові соски Natural Природний Потік відрізняються від сосок із вільним потоком рідини. Так само, як і в випадку грудного вигодовування, для правильного годування потрібно кілька спроб. Це цілком природно.