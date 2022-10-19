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    Банер: соска Natural Response
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    Avent Natural Response Соска Natural Природний Потік

    Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини

    Рекомендована роздрібна ціна

    Цей виріб більше недоступний
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    Соска, яка повторює природній процес годування​

    Наша нова соска Natural Природний Потік подає молоко лише тоді, коли малюк активно п’є. Так діти можуть пити, ковтати й дихати, як вони це роблять під час грудного вигодовування.

    Standard Product Photograph Детальна фотографія виробу Детальна фотографія виробу

    Новинка соска Natural Природний Потік

    Працює з природним ритмом вашого малюка

    Дитина може пити, ковтати і дихати з природним ритмом, які під час грудного вигодовування. Нові соски Natural Природний Потік відрізняються від сосок із вільним потоком рідини. Так само, як і в випадку грудного вигодовування, для правильного годування потрібно кілька спроб. Це цілком природно.

    Швидкість потоку рідини

    Чи потрібна мені інша соска?

    Якщо ви кілька разів спробуєте одну й ту саму соску безуспішно, це може означати, що дитині потрібна соска з іншою швидкістю потоку рідини. Потік молока пов’язаний із тим, як швидко або стабільно п’є дитина, незалежно від віку.

    Як вибрати

    Дозвольте дитині обрати

    Чи здається дитина незадоволеною або засинає під час годування? Спробуйте більшу швидкість потоку рідини. Дитина ковтає чи, можливо, молоко витікає з рота? Може стати в нагоді менша швидкість потоку рідини.

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    Подавання молока, коли дитина активно п’є

    Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір з унікальною конструкцію, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно п’є. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.

    Ілюстративне зображення

    Природне закріплення із соскою у формі грудей

    Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.

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    Призначено для зменшення кольок і відчуття дискомфорту

    Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря в животик дитини під час годування, щоб допомогти зменшити коліки та відчуття дискомфорту.

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    Конструкція соски із захистом від протікання запобігає проливанню та втраті молока

    Отвір для соски призначений для виділення молока лише під час годування дитини. Тож ви можете забути про розливання молока вдома чи в дорозі.

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    Соски та пляшечки Natural Природний Потік не містять BPA*

    Пляшечки та соски Philips Avent Natural виготовлені з матеріалу, що не містить BPA*.

    Поки що в наявності

    Поки що в наявності

    Нашу нову соску Natural Природний Потік вдосконалено з метою не лише імітувати груди, а й функціонувати як вони. Проте, за бажанням ви також можете поки що придбати нашу оригінальну соску Natural.

    Придбати

    Швидкість потоку рідини

    Як вибрати правильну соску

    Дитина їсть із власним унікальним ритмом. Скористайтеся цими підказками, щоб дізнатися потрібну швидкість потоку рідини.

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    Natural Response
    Natural Response

    Застереження

    * 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

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