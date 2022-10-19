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Дитина може пити, ковтати і дихати з природним ритмом, які під час грудного вигодовування. Нові соски Natural Природний Потік відрізняються від сосок із вільним потоком рідини. Так само, як і в випадку грудного вигодовування, для правильного годування потрібно кілька спроб. Це цілком природно.
Якщо ви кілька разів спробуєте одну й ту саму соску безуспішно, це може означати, що дитині потрібна соска з іншою швидкістю потоку рідини. Потік молока пов’язаний із тим, як швидко або стабільно п’є дитина, незалежно від віку.
Чи здається дитина незадоволеною або засинає під час годування? Спробуйте більшу швидкість потоку рідини. Дитина ковтає чи, можливо, молоко витікає з рота? Може стати в нагоді менша швидкість потоку рідини.
Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір з унікальною конструкцію, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно п’є. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.
Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.
Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря в животик дитини під час годування, щоб допомогти зменшити коліки та відчуття дискомфорту.
Отвір для соски призначений для виділення молока лише під час годування дитини. Тож ви можете забути про розливання молока вдома чи в дорозі.
Пляшечки та соски Philips Avent Natural виготовлені з матеріалу, що не містить BPA*.
SCY963/02
Natural Response
SCY963/02
Natural Response
Соска Natural Природний Потік
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