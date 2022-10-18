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Тепер не тільки по відчуттям як груди, а й працює як груди
Розроблена, щоб утримувати повітря подалі від животика для додаткового захисту від кольок, газиків і рефлюксу
Ергономічну пляшечку зручно брати під будь-яким кутом для забезпечення максимального комфорту під час годування.
Цю лінійку буде знято з виробництво і замінено новою Natural Природний Потік. Наразі ця оригінальна версія ще залишається в наявності.
Створена для мінімізації переривань і усунення дискомфорту під час годування.
Для немовлят, які сильно смокчуть, спробуйте менший потік рідини для комфортного годування. Тим дітям, які смокчуть спокійно, може знадобитися вища інтенсивність потоку молока.
Тепер діти можуть пити, ковтати й дихати, як вони це роблять під час грудного вигодовування.
Забезпечує комфортне поєднання грудного вигодовування та годування з пляшечки
Наші соски створено для пропускання відповідної кількості молока залежно від етапу розвитку дитини і темпу пиття. Вони варіюються від повільного до швидкого потоку.
Оскільки нові соски імітують годування грудьми і подібним чином функціонують, вам буде легко переходити від годування з пляшечки до годування грудьми.
Наші нові соски Natural Природний Потік – це новий досвід для вашої дитини. Так само, як і в випадку грудного вигодовування, для комфортного годування потрібно кілька спроб. Це цілком природно.
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Оберіть правильну швидкість потоку
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