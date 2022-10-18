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    Банер: дитячі пляшечки

    Дитячі пляшечки

    Годуйте з комфортом і турботою

    Останні інновації

    Підтримує власний темп пиття дитини, як під час годування грудьми

    Нова пляшечка Natural Природний Потік

    Нова пляшечка Natural Природний Потік

    Тепер не тільки по відчуттям як груди, а й працює як груди
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    №1 рекомендація серед мам¹

    Philips Avent

    №1 рекомендація серед мам¹

    Виберіть правильну швидкість потоку

    Виберіть правильну швидкість потоку

    Дозвольте малюку вас направляти

    Для немовлят, які сильно смокчуть, спробуйте менший потік рідини для комфортного годування. Тим дітям, які смокчуть спокійно, може знадобитися вища інтенсивність потоку молока.

    Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини, як при грудному виголовуванні

    Нова соска Natural Природний Потік

    Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини, як при грудному виголовуванні

    Тепер діти можуть пити, ковтати й дихати, як вони це роблять під час грудного вигодовування.

    Не тільки на відчуття як груди, а й працює як груди

    Natural Природний Потік

    Не тільки на відчуття як груди, а й працює як груди

    Забезпечує комфортне поєднання грудного вигодовування та годування з пляшечки

    Знайдіть потрібну швидкість потоку

    Знайдіть потрібну швидкість потоку

    Наші соски створено для пропускання відповідної кількості молока залежно від етапу розвитку дитини і темпу пиття. Вони варіюються від повільного до швидкого потоку.

    Легко поєднувати грудне вигодовування і годування з пляшечки

    Легко поєднувати грудне вигодовування і годування з пляшечки

    Оскільки нові соски імітують годування грудьми і подібним чином функціонують, вам буде легко переходити від годування з пляшечки до годування грудьми.

    Будьте терплячі, поки дитина звикне

    Будьте терплячі, поки дитина звикне

    Наші нові соски Natural Природний Потік – це новий досвід для вашої дитини. Так само, як і в випадку грудного вигодовування, для комфортного годування потрібно кілька спроб. Це цілком природно.

    Банер: додаток Pregnancy+

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    Довідник з грудного вигодовування

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    Банер: обслуговування

    Обслуговування

    Усі потрібні вам поради та підказки, аксесуари та підтримка

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    Дитячі соски

    Дитячі соски

    Оберіть правильну швидкість потоку
    Підігрівачі пляшечок та стерилізатори

    Підігрівачі пляшечок та стерилізатори

    Захист для вашої дитини
    Молоковідсмоктувачі та аксесуари для грудного вигодовування

    Молоковідсмоктувачі та аксесуари для грудного вигодовування

    Для кожного кроку на вашому шляху грудного вигодовування

    Застереження

    ¹ На основі онлайн-опитування GemSeek, проведеного у грудні 2021 року серед понад 16 000 жінок, які користуються брендами та продуктами для догляду за дітьми.

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