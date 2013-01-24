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StudioPower

Пилосос із мішком для пилу

FC9083/01
Загальна оцінка / 5
  • Потужний пилосос компактного розміру Потужний пилосос компактного розміру Потужний пилосос компактного розміру
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    StudioPower Пилосос із мішком для пилу

    FC9083/01
    Загальна оцінка / 5

    Потужний пилосос компактного розміру

    Модель StudioPower від Philips поєднує ефективність великого пилососа і компактність малого. Його висока потужність, компактний розмір, 2 ручки і широкий діапазон досягання забезпечують максимальну гнучкість для оперативного прибирання всього помешкання. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    StudioPower Пилосос із мішком для пилу

    Потужний пилосос компактного розміру

    Модель StudioPower від Philips поєднує ефективність великого пилососа і компактність малого. Його висока потужність, компактний розмір, 2 ручки і широкий діапазон досягання забезпечують максимальну гнучкість для оперативного прибирання всього помешкання. Переглянути усі переваги

    Потужний пилосос компактного розміру

    Модель StudioPower від Philips поєднує ефективність великого пилососа і компактність малого. Його висока потужність, компактний розмір, 2 ручки і широкий діапазон досягання забезпечують максимальну гнучкість для оперативного прибирання всього помешкання. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    StudioPower Пилосос із мішком для пилу

    Потужний пилосос компактного розміру

    Модель StudioPower від Philips поєднує ефективність великого пилососа і компактність малого. Його висока потужність, компактний розмір, 2 ручки і широкий діапазон досягання забезпечують максимальну гнучкість для оперативного прибирання всього помешкання. Переглянути усі переваги

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      Потужний пилосос компактного розміру

      Висока потужність, компактний розмір

      • 2000 Вт
      • Технологія AirflowMax
      • Насадка для паркету
      Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт

      Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт

      Цей двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

      Дві ручки для транспортування додають зручності

      Дві ручки для транспортування додають зручності

      Цей пилосос має не одну, а дві ручки для перенесення. Коли пилосос на колесах, Ви можете зручно переносити його за допомогою ручки, що розташовується на корпусі, при цьому нахил його буде мінімальним. Друга ручка на передній панелі пристрою забезпечує зручність перенесення пилососа у вертикальному положенні.

      Система HEPA AirSeal та фільтр HEPA 13

      Система HEPA AirSeal та фільтр HEPA 13

      Цей пилосос Philips було розроблено таким чином, що усе повітря, яке вбирається всередину, перед тим як вийти назовні проходить через фільтр HEPA 13 (із фільтрацією 99,95%), який можна мити. До останньої часточки.

      Насадка для паркету з м’якою щетиною, що захищає від подряпин

      Насадка для паркету з м’якою щетиною, що захищає від подряпин

      Більше жодної небезпеки подряпин завдяки цій насадці з м’якою щетиною, яку спеціально зроблено для ретельного прибирання твердої підлоги.

      Надзвичайно великий доступ 11 м

      Надзвичайно великий доступ 11 м

      Завдяки шнуру довжиною 8 м Ви можете досягати до 11 м без потреби перемикати штекер в іншу розетку.

      Насадка TriActive – три дії за один рух

      Насадка TriActive – три дії за один рух

      Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.

      Технічні характеристики

      • Дизайн

        Колір
        Червоний

      • Фільтрація

        Тип мішка для пилу
        s-bag
        Фільтр відпрацьованого повітря
        Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13, який можна мити
        Місткість мішка для пилу
        3  л
        HEPA AirSeal
        Так

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        Щілинна насадка
        Зберігання аксесуарів
        На ручці
        Додаткова насадка
        Насадка для паркету
        Стандартна насадка
        Насадка потрійної дії TriActive

      • Ефективність

        Потік повітря (макс.)
        40  л/с
        Вхідна потужність (ІЕС)
        1800  Вт
        Вхідна потужність (макс.)
        2000  Вт
        Рівень шуму (Lc IEC)
        78  дБ
        Потужність всмоктування (макс.)
        400  Вт
        Залишковий тиск (макс.)
        30  кПа

      • Практичність

        Ручка для перенесення
        Зверху та спереду
        Касета Clean Comfort
        Так
        З’єднання трубки
        Кнопкове
        Індикатор заповнення
        Так
        Керування живленням
        Електронні елементи керування на пристрої
        Тип трубки
        Металева телескопічна трубка з 2-х частин
        Тип коліщаток
        Гума
        Радіус дії
        11  м
        Довжина шнура
        8  м

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        450 x 240 x 240  мм
        Вага виробу
        6  кг

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