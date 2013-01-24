Потужний пилосос компактного розміру
Модель StudioPower від Philips поєднує ефективність великого пилососа і компактність малого. Його висока потужність, компактний розмір, 2 ручки і широкий діапазон досягання забезпечують максимальну гнучкість для оперативного прибирання всього помешкання. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужний пилосос компактного розміру
Модель StudioPower від Philips поєднує ефективність великого пилососа і компактність малого. Його висока потужність, компактний розмір, 2 ручки і широкий діапазон досягання забезпечують максимальну гнучкість для оперативного прибирання всього помешкання. Переглянути усі переваги
Потужний пилосос компактного розміру
Модель StudioPower від Philips поєднує ефективність великого пилососа і компактність малого. Його висока потужність, компактний розмір, 2 ручки і широкий діапазон досягання забезпечують максимальну гнучкість для оперативного прибирання всього помешкання. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужний пилосос компактного розміру
Модель StudioPower від Philips поєднує ефективність великого пилососа і компактність малого. Його висока потужність, компактний розмір, 2 ручки і широкий діапазон досягання забезпечують максимальну гнучкість для оперативного прибирання всього помешкання. Переглянути усі переваги
Цей двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Цей пилосос має не одну, а дві ручки для перенесення. Коли пилосос на колесах, Ви можете зручно переносити його за допомогою ручки, що розташовується на корпусі, при цьому нахил його буде мінімальним. Друга ручка на передній панелі пристрою забезпечує зручність перенесення пилососа у вертикальному положенні.
Цей пилосос Philips було розроблено таким чином, що усе повітря, яке вбирається всередину, перед тим як вийти назовні проходить через фільтр HEPA 13 (із фільтрацією 99,95%), який можна мити. До останньої часточки.
Більше жодної небезпеки подряпин завдяки цій насадці з м’якою щетиною, яку спеціально зроблено для ретельного прибирання твердої підлоги.
Завдяки шнуру довжиною 8 м Ви можете досягати до 11 м без потреби перемикати штекер в іншу розетку.
Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.
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