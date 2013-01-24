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ErgoFit

Пилосос без мішка для пилу

FC9256/01
Загальна оцінка / 5
  • Максимальна зручність за мінімальних зусиль Максимальна зручність за мінімальних зусиль Максимальна зручність за мінімальних зусиль
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    ErgoFit Пилосос без мішка для пилу

    FC9256/01
    Загальна оцінка / 5

    Максимальна зручність за мінімальних зусиль

    Прибирайте зі зручним положенням тіла! Із цим пилососом Philips Ви будете значно менше нахилятися під час прибирання і відчувати більший комфорт. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    ErgoFit Пилосос без мішка для пилу

    Максимальна зручність за мінімальних зусиль

    Прибирайте зі зручним положенням тіла! Із цим пилососом Philips Ви будете значно менше нахилятися під час прибирання і відчувати більший комфорт. Переглянути усі переваги

    Максимальна зручність за мінімальних зусиль

    Прибирайте зі зручним положенням тіла! Із цим пилососом Philips Ви будете значно менше нахилятися під час прибирання і відчувати більший комфорт. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    ErgoFit Пилосос без мішка для пилу

    Максимальна зручність за мінімальних зусиль

    Прибирайте зі зручним положенням тіла! Із цим пилососом Philips Ви будете значно менше нахилятися під час прибирання і відчувати більший комфорт. Переглянути усі переваги

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      • Дистанційне керування
      Унікальна ергономічна ручка PostureProtect

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      Запатентована ручка PostureProtect пропонує 4 кращі положення для тіла: вона допомагає уникнути нахиляння під час прибирання; фіксує зап’ястя у зручному положенні; обидві ручки роблять маневрування легким; керувати пилососом можна лише порухом пальців.

      Регулювання з ручки порухом пальців

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      Під’єднання поворотного шланга для зручної маневреності

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      Гігієнічна напівавтоматична система очищення фільтра

      Досягайте оптимальної потужності всмоктування без зусиль, очищуючи фільтр не торкаючись пилу.

      Винятково тихий пилосос без мішка для пилу – рівень шуму лише 76 дБ

      Винятково тихий пилосос без мішка для пилу – рівень шуму лише 76 дБ

      Рівень шуму цього виробу дуже низький у своїй категорії.

      Технічні характеристики

      • Дизайн

        Колір
        Білосніжний
        Матеріал
        Люкс

      • Фільтрація

        Місткість мішка для пилу
        1,5  л
        Фільтр відпрацьованого повітря
        Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13, який можна мити
        Система очищення фільтра
        Система струшування пилу вручну
        Тип фільтра
        Gore-Tex HEPA 10
        HEPA AirSeal
        Так

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Щілинна насадка
        • Мала насадка
        Зберігання аксесуарів
        На ручці
        Стандартна насадка
        Насадка потрійної дії TriActive

      • Ефективність

        Потік повітря (макс.)
        37  л/с
        Вхідна потужність (ІЕС)
        1800  Вт
        Вхідна потужність (макс.)
        2000  Вт
        Рівень шуму (Lc IEC)
        76  дБ
        Потужність всмоктування (макс.)
        375  Вт
        Залишковий тиск (макс.)
        33  кПа

      • Практичність

        Радіус дії
        11  м
        Ручка для перенесення
        Зверху та спереду
        Довжина шнура
        8  м
        З’єднання трубки
        Кнопкове
        Ручка
        Ручка PostureProtect
        Керування живленням
        Електронні елементи керування на ручці
        Тип трубки
        Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин
        Тип коліщаток
        Гума

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        7,5  кг

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Щітка, щілинна та мала насадка
      • На ручці
      • Насадка

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