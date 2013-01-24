Інші елементи комплектації
- Щітка, щілинна та мала насадка
- На ручці
- Насадка
Максимальна зручність за мінімальних зусиль
Прибирайте зі зручним положенням тіла! Із цим пилососом Philips Ви будете значно менше нахилятися під час прибирання і відчувати більший комфорт. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимальна зручність за мінімальних зусиль
Прибирайте зі зручним положенням тіла! Із цим пилососом Philips Ви будете значно менше нахилятися під час прибирання і відчувати більший комфорт. Переглянути усі переваги
Максимальна зручність за мінімальних зусиль
Прибирайте зі зручним положенням тіла! Із цим пилососом Philips Ви будете значно менше нахилятися під час прибирання і відчувати більший комфорт. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимальна зручність за мінімальних зусиль
Прибирайте зі зручним положенням тіла! Із цим пилососом Philips Ви будете значно менше нахилятися під час прибирання і відчувати більший комфорт. Переглянути усі переваги
Запатентована ручка PostureProtect пропонує 4 кращі положення для тіла: вона допомагає уникнути нахиляння під час прибирання; фіксує зап’ястя у зручному положенні; обидві ручки роблять маневрування легким; керувати пилососом можна лише порухом пальців.
За допомогою кнопок на ручці можна легко керувати пилососом – не нахиляючись!
Цей шланг має шарнірне з’єднання з ручкою, що полегшує маневрування та зменшує навантаження на зап’ястя.
Високоефективний двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 375 Вт.
Досягайте оптимальної потужності всмоктування без зусиль, очищуючи фільтр не торкаючись пилу.
Рівень шуму цього виробу дуже низький у своїй категорії.
Дизайн
Фільтрація
Насадки та аксесуари
Ефективність
Практичність
Вага та розміри