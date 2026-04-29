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SilentStar Пилосос із мішком для пилу

Більше не доступний

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SilentStarПилосос із мішком для пилу

FC9304/01

SilentStar Пилосос із мішком для пилу

Більше не доступний

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Інструкції і документація

User Manual Philips SilentStar Vacuum cleaner with bag

  • PDF файл, 34 MB
  • 13 March 2026

Насолоджуйтеся спокійною домашньою атмосферою завдяки пилососу Philips SilentStar. Цей пилосос з унікальною насадкою SilentSeal забезпечує потужне прибирання з мінімальним рівнем шуму.

  • PDF файл
  • 5 July 2026

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