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Featherlight Plus Парова праска з антипригарною підошвою

Більше не доступний

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Featherlight PlusПарова праска з антипригарною підошвою

GC1424/30

Featherlight Plus Парова праска з антипригарною підошвою

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 339.9 kB
  • 13 March 2026

Azur Freemotion_GC4590-GC4595_IIL_EE_[05098]_NCN

  • PDF файл, 844.4 kB
  • 13 March 2026

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