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Праска з відпарюванням

Більше не доступний

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Праска з відпарюванням

GC4410/02

Праска з відпарюванням

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4410/02 - English (US)

  • PDF файл, 25.4 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Azur Steam iron - English (US)

  • PDF файл, 2.4 MB
  • 13 March 2026

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