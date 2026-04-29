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Azur Performer Plus Парова праска

Більше не доступний

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Azur Performer PlusПарова праска

GC4512/20

Azur Performer Plus Парова праска

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Eco passport Philips Azur Performer Plus Steam iron - English (US)

  • PDF файл, 202.3 kB
  • 24 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4512/20 - English (US)

  • ZIP файл, 2.7 MB
  • 13 March 2026

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