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Парова праска з технологією OptimalTEMP
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Ми гарантуємо, що завдяки технології OptimalTEMP ця праска не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Ви можете безпечно прасувати всі типи тканин – джинс, шовк, льон, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури або попереднього сортування одягу. Парова праска Philips із технологією OptimalTEMP забезпечує легше та швидше прасування. Праска протестована незалежними експертами текстильної галузі.
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування
Надзвичайно довгий 3-метровий шнур забезпечує максимальний доступ та зручність.
Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить на 20% більше пари для швидшого усунення складок.
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Наша ексклюзивна підошва SteamGlide Plus із вдосконаленим титановим шаром та 6-шаровим покриттям забезпечує відмінне ковзання по тканині. Підошва має захист від прилипання та подряпин і її легко чистити.
Ця праска має розумне нагадування функції очищення від накипу, яке повідомляє, коли потрібно видалити накип. Просто натисніть кнопку Calc-Clean на резервуарі для води, щоб вимити накип із праски для тривалої ефективності відпарювання.
Праска вимкнеться сама, якщо її залишити без руху. Будучи на підошві, вона автоматично вимкнеться через 30 секунд, а на п’яті – через 8 хвилин.
Завдяки спеціальній конструкції для максимального проникнення пари тепер крізь тканину проходить на 20%* більше пари для швидшого досягнення чудових результатів.
Простий у використанні
Швидке усунення складок
Видалення накипу
Розмір і вага
Екологічність
Гарантія
GC026/80
GC026/30
GC026/00
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