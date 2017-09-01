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    Azur Advanced

    Парова праска з технологією OptimalTEMP

    GC4932/20
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    • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше* Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше* Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
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      Azur Advanced Парова праска з технологією OptimalTEMP

      GC4932/20
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        Azur Advanced

        Azur Advanced

        Парова праска з технологією OptimalTEMP

        Усього:

        Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*

        Не пропалить Ваші речі

        • 2600 Вт
        • Постійна подача пари 50 г/хв.
        • Паровий удар 220 г
        • Підошва SteamGlide Plus
        Технологія OptimalTEMP: не пропалить Ваші речі, жодних налаштувань

        Технологія OptimalTEMP: не пропалить Ваші речі, жодних налаштувань

        Ми гарантуємо, що завдяки технології OptimalTEMP ця праска не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Ви можете безпечно прасувати всі типи тканин – джинс, шовк, льон, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури або попереднього сортування одягу. Парова праска Philips із технологією OptimalTEMP забезпечує легше та швидше прасування. Праска протестована незалежними експертами текстильної галузі.

        2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

        2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

        Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування

        Надзвичайно довгий шнур для забезпечення максимального доступу

        Надзвичайно довгий шнур для забезпечення максимального доступу

        Надзвичайно довгий 3-метровий шнур забезпечує максимальний доступ та зручність.

        Подача 50 г пари забезпечує проходження крізь тканину на 20% більше пари*

        Подача 50 г пари забезпечує проходження крізь тканину на 20% більше пари*

        Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить на 20% більше пари для швидшого усунення складок.

        Паровий удар до 220 г розпрасовує важкі складки

        Паровий удар до 220 г розпрасовує важкі складки

        Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

        Підошва SteamGlide Plus для відмінного легкого ковзання

        Підошва SteamGlide Plus для відмінного легкого ковзання

        Наша ексклюзивна підошва SteamGlide Plus із вдосконаленим титановим шаром та 6-шаровим покриттям забезпечує відмінне ковзання по тканині. Підошва має захист від прилипання та подряпин і її легко чистити.

        Розумне нагадування про видалення накипу з праски

        Розумне нагадування про видалення накипу з праски

        Ця праска має розумне нагадування функції очищення від накипу, яке повідомляє, коли потрібно видалити накип. Просто натисніть кнопку Calc-Clean на резервуарі для води, щоб вимити накип із праски для тривалої ефективності відпарювання.

        Функція автоматичного вимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування

        Функція автоматичного вимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування

        Праска вимкнеться сама, якщо її залишити без руху. Будучи на підошві, вона автоматично вимкнеться через 30 секунд, а на п’яті – через 8 хвилин.

        Пара, що глибоко проникає, для швидшого досягнення чудових результатів

        Завдяки спеціальній конструкції для максимального проникнення пари тепер крізь тканину проходить на 20%* більше пари для швидшого досягнення чудових результатів.

        Технічні характеристики

        • Простий у використанні

          Ємність резервуара для води
          350  ml
          Технологія OptimalTEMP
          Так
          Назва підошви
          SteamGlide Plus
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Довжина шнура живлення
          2  m
          Додаткова стійкість на п’яті
          Так
          Надзвичайно великий отвір для наливання води
          Так
          Автоматичне вимкнення
          Так

        • Швидке усунення складок

          Потужність
          2600  W
          Паровий удар
          220  g
          Постійна подача пари
          50  g/min
          Вертикальне відпарювання
          Так

        • Видалення накипу

          Видалення накипу та очищення
          Самоочищення

        • Розмір і вага

          Розміри виробу (ШxВxД)
          33,3 x 17,5 x 13,5  cm

        • Екологічність

          User manual
          100% перероблений папір

        • Гарантія

          2 роки гарантії у всіх країнах світу
          Так

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              • Усі тканини, які можна прасувати
              • Порівняно з GC4910

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