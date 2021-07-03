Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
2600 Вт
Постійна подача пари 50 г/хв.
Паровий удар 220 г
Підошва SteamGlide Plus
Ми гарантуємо, що завдяки технології OptimalTEMP ця праска не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Ви можете безпечно прасувати всі типи тканин – джинс, шовк, льон, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури або попереднього сортування одягу. Парова праска Philips із технологією OptimalTEMP забезпечує легше та швидше прасування. Праска протестована незалежними експертами текстильної галузі.
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування
Надзвичайно довгий 3-метровий шнур забезпечує максимальний доступ та зручність.
Нагороди
5.0
з 5
41
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Svys
03/07/2021
Україна
Якісно працює вже 16 місяців
Прекрасно виконує свої функції. Швидко розігрівається, поверхня не втратила своїх властивостей, зовнішній вигляд теж зберігається. Прекрасний варінат за свою ціну.
Плюси
Чудове співвідношення якості до ціни
Мінуси
При вірних очікуваннях від виробу, недоліків немає
Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
ВиталийК
22/06/2021
Україна
Виріб має добри функціі
Ранее был подобный утюг от Филипс предыдущей серии, поэтому взял этой же марки с лучшими функциями. Товаром доволен, пользуюсь почти пол года. Рекомендую.
Плюси
Качественный и надежный продукт
Мінуси
Короткий провод.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Dimonnn
18/11/2020
Україна
Отличный утюг
Много писать смысла нет. Это - утюг. И он - гладит. И хорошо гладит. И в утюге работают все заявленные функции. Всё )))
Плюси
Стоит своих денег.
Мінуси
Нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Усі тканини, які можна прасувати
Порівняно з GC4910