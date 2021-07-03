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  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*

Більше не доступний

Azur AdvancedПарова праска з технологією OptimalTEMP

GC4932/20

5
| (41) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без ризику спалити речі* завдяки технології OptimalTEMP та подачі пари, яка тепер на 20% глибше проникає у тканину для швидшого усунення складок.*
Переглянути всі переваги

Не пропалить ваші речі

Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*

  • 2600 Вт

  • Постійна подача пари 50 г/хв.

  • Паровий удар 220 г

  • Підошва SteamGlide Plus

Технологія OptimalTEMP: не пропалить Ваші речі, жодних налаштувань

Технологія OptimalTEMP: не пропалить Ваші речі, жодних налаштувань

Ми гарантуємо, що завдяки технології OptimalTEMP ця праска не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Ви можете безпечно прасувати всі типи тканин – джинс, шовк, льон, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури або попереднього сортування одягу. Парова праска Philips із технологією OptimalTEMP забезпечує легше та швидше прасування. Праска протестована незалежними експертами текстильної галузі.

2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

2600 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування

Надзвичайно довгий шнур для забезпечення максимального доступу

Надзвичайно довгий шнур для забезпечення максимального доступу

Надзвичайно довгий 3-метровий шнур забезпечує максимальний доступ та зручність.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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5.0

з 5

41

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

03/07/2021

Україна

Україна

Якісно працює вже 16 місяців

Прекрасно виконує свої функції. Швидко розігрівається, поверхня не втратила своїх властивостей, зовнішній вигляд теж зберігається. Прекрасний варінат за свою ціну.

Плюси

Чудове співвідношення якості до ціни

Мінуси

При вірних очікуваннях від виробу, недоліків немає

Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

22/06/2021

Україна

Україна

Виріб має добри функціі

Ранее был подобный утюг от Филипс предыдущей серии, поэтому взял этой же марки с лучшими функциями. Товаром доволен, пользуюсь почти пол года. Рекомендую.

Плюси

Качественный и надежный продукт

Мінуси

Короткий провод.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

18/11/2020

Україна

Україна

Отличный утюг

Много писать смысла нет. Это - утюг. И он - гладит. И хорошо гладит. И в утюге работают все заявленные функции. Всё )))

Плюси

Стоит своих денег.

Мінуси

Нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

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      Примітки

      1. Усі тканини, які можна прасувати

      2. Порівняно з GC4910