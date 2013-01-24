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PerfectCare Xpress

Парова праска

GC5060/02
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Прасування без турбот, без налаштувань Прасування без турбот, без налаштувань Прасування без турбот, без налаштувань
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    PerfectCare Xpress Парова праска

    GC5060/02
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Прасування без турбот, без налаштувань

    Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури. Праска Philips PerfectCare Xpress забезпечує чудові результати, не пропалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легко. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    PerfectCare Xpress Парова праска

    Прасування без турбот, без налаштувань

    Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури. Праска Philips PerfectCare Xpress забезпечує чудові результати, не пропалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легко. Переглянути усі переваги

    Прасування без турбот, без налаштувань

    Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури. Праска Philips PerfectCare Xpress забезпечує чудові результати, не пропалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легко. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    PerfectCare Xpress Парова праска

    Прасування без турбот, без налаштувань

    Прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – шовк, льон, бавовну, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури. Праска Philips PerfectCare Xpress забезпечує чудові результати, не пропалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легко. Переглянути усі переваги

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      Прасування без турбот, без налаштувань

      Із вбудованим компактним потужним парогенератором

      • Пара 65 г/хв.; паровий удар 200 г
      • Підошва SteamGlide
      • Безпечне автовимк. + видалення накипу
      • Безпечна д/тканин, які можна прасувати
      Підошва SteamGlide для потужної пари та надзвичайно гладкого ковзання

      Підошва SteamGlide для потужної пари та надзвичайно гладкого ковзання

      Ця спеціально розроблена підошва поєднує неперевершене керамічне покриття для надзвичайно гладкого ковзання по усіх типах тканин та ретельно розроблені вентиляційні отвори для потужного усунення складок.

      100% безпека для усіх тканин, які можна прасувати

      100% безпека для усіх тканин, які можна прасувати

      100% безпека для всіх тканин, навіть для таких найделікатніших, як шовк, кашемір, вовна, поліестер. Незалежні інститути тестування прасок використовували PerfectCare для прасування найделікатніших тканин, які можна прасувати, та підтвердили отримання виняткових результатів прасування.

      100% легкість у використанні, без жодних регулювань

      100% легкість у використанні, без жодних регулювань

      100% легкість у використанні, без жодних регулювань. Тепер Ви можете прасувати всі речі, які можна прасувати, не сортуючи їх, без очікування та регулювання температури праски.

      100% швидкість для усіх типів тканин – швидшої парової праски не існує

      100% швидкість для усіх типів тканин – швидшої парової праски не існує

      100% швидкість прасування без сортування. Прасуйте всі свої речі за допомогою ефективнішої подачі пари.

      Тестовано і схвалено незалежними експертами текстильного ринку

      Тестовано і схвалено незалежними експертами текстильного ринку

      Цю праску протестували та схвалили за її виняткові характеристики прасування незалежні експертні організації в текстильній галузі, зокрема DWI, IWTO, Woolmark. Програма Woolmark Apparel Care допомагає споживачам обирати якісні засоби для прання, схвалені The Woolmark Company, які можна використовувати для вовняних речей. Поки що компанія Philips завдяки своїй ексклюзивній технології OptimalTEMP стала єдиною маркою, яка отримала сертифікат "Золотий стандарт" від Woolmark. Ви можете бути впевненими, що засоби та вироби для догляду за вовняним одягом, схвалені компанією Woolmark, ідеально підходять для будь-яких вовняних речей.

      Праска 2800 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

      Праска 2800 Вт для швидкого нагрівання та потужних характеристик

      Праска 2800 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування будь-якого одягу, який можна прасувати.

      Сенсор автоподачі пари

      Сенсор автоподачі пари

      Інноваційний сенсор автоподачі пари з функцією виявлення руху автоматично подає пару під час переміщення праски по дошці для прасування. Це забезпечує завжди оптимальну кількість пари для ефективного усунення складок з економією пари. Чудове та енергоефективне прасування.

      Постійна подача потужної пари до 65 г/хв.

      Постійна подача потужної пари до 65 г/хв.

      Постійна подача потужної пари до 65 г/хв. для кращого усунення складок із будь-якого одягу

      Паровий удар до 200 г

      Паровий удар до 200 г

      Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

      OptimalTemp: ідеальне поєднання пари і температури

      OptimalTemp: ідеальне поєднання пари і температури

      Одне ідеальне налаштування для будь-якого одягу. Завжди ідеальне поєднання пари і температури завдяки: 1) вдосконаленому розумному процесору, який встановлює ідеальні налаштування пари і температури; 2) надзвичайно потужній циклонній паровій камері, яка забезпечує постійну потужну подачу пари для усіх типів тканин

      3 способи безпечного автоматичного вимкнення

      3 способи безпечного автоматичного вимкнення

      Праска автоматично вимикається, якщо стоїть на підошві без руху протягом 30 с, лежить на боці 30 с або стоїть на п’яті 8 хвилин.

      Еко-режим для ефективного прасування

      Еко-режим для ефективного прасування

      Еко-режим гарантує ефективне прасування із низьким рівнем споживання енергії завдяки оптимальній кількості пари

      Праска з розумним індикатором зворотного зв’язку

      Розумний індикатор зворотного зв’язку повідомляє про стан праски в будь-який час.

      Технічні характеристики

      • Швидке та потужне усування складок

        Підошва
        SteamGlide
        Технологія OptimalTEMP
        Так
        Постійна подача пари
        65  г/хв.
        Вертикальне відпарювання
        Так
        Паровий носик
        Так
        Потужність
        2800  Вт
        Паровий удар
        200  г

      • Зручне прасування

        Довжина шнура
        2,5  м

      • Легкість у використанні

        Ємність резервуара для води
        320  мл
        Система "крапля-стоп"
        Так
        М’яка ручка
        Так
        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так
        Зберігання шнура
        Затискач для шнура
        Довжина шнура живлення
        2,5  м
        Вільний шнур (повертається)
        Вільний на 360 градусів шнур
        Безпека для всіх тканин
        Навіть таких делікатних, як шовк

      • Очищення від накипу

        Підходить для води з крана
        Так
        Рішення для очищення від накипу
        Таблетки для очищення від накипу + споліскування

      • Надійність

        Еко-режим
        Економія 20% енергії

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