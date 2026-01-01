Ваша улюблена кава завжди на відстані одного дотику

Приготуйте ідеальне еспресо, отримуючи найкраще з кожного свіжого зерна за допомогою повністю керамічних жорен, які не перегрівають кавові зерна. А спінене молоко можна зробити одним дотиком завдяки класичному піноутворювачу.