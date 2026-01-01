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  • Ваша улюблена кава завжди на відстані одного дотику
  • Ваша улюблена кава завжди на відстані одного дотику
  • Ваша улюблена кава завжди на відстані одного дотику
  • Ваша улюблена кава завжди на відстані одного дотику
  • Ваша улюблена кава завжди на відстані одного дотику
  • Ваша улюблена кава завжди на відстані одного дотику
  • Ваша улюблена кава завжди на відстані одного дотику
  • Ваша улюблена кава завжди на відстані одного дотику
  • Ваша улюблена кава завжди на відстані одного дотику
  • Ваша улюблена кава завжди на відстані одного дотику
  • Ваша улюблена кава завжди на відстані одного дотику
  • Ваша улюблена кава завжди на відстані одного дотику
  • Ваша улюблена кава завжди на відстані одного дотику
  • Ваша улюблена кава завжди на відстані одного дотику
  • Ваша улюблена кава завжди на відстані одного дотику
  • Ваша улюблена кава завжди на відстані одного дотику
  • Ваша улюблена кава завжди на відстані одного дотику
  • Ваша улюблена кава завжди на відстані одного дотику
  • Ваша улюблена кава завжди на відстані одного дотику
  • Ваша улюблена кава завжди на відстані одного дотику
  • Ваша улюблена кава завжди на відстані одного дотику
  • Ваша улюблена кава завжди на відстані одного дотику

Більше не доступний

3000 SeriesАвтоматична кавомашина Philips

HD8822/09

Ваша улюблена кава завжди на відстані одного дотику
Приготуйте ідеальне еспресо, отримуючи найкраще з кожного свіжого зерна за допомогою повністю керамічних жорен, які не перегрівають кавові зерна. А спінене молоко можна зробити одним дотиком завдяки класичному піноутворювачу.
Переглянути всі переваги

З унікальною повністю керамічною кавомолкою для відмінного смаку

Ваша улюблена кава завжди на відстані одного дотику

  • 3 види напоїв

  • Класичний піноутворювач

  • Чорний

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.

Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 3 видів кави

Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 3 видів кави

Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!

Регулюйте носик подачі кави відповідно до типу чашки

Регулюйте носик подачі кави відповідно до типу чашки

Регульований носик подачі кави на наших еспресо кавомашинах підходить до будь-якої чашки, а це запобігає розбризкуванню кави або її охолодженню в процесі наливання. Таким чином, еспресо завжди подаватиметься з правильною температурою, а машина залишатиметься чистою.

Технічні характеристики

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