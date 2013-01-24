Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Philips Saeco Exprelia

    Автоматична кавомашина Philips

    HD8854/09
    Saeco
    Загальна оцінка / 5
    Saeco
    • Ідеальне, гаряче, чисте. Ідеальне, гаряче, чисте. Ідеальне, гаряче, чисте.
      -{discount-value}

      Philips Saeco Exprelia Автоматична кавомашина Philips

      HD8854/09
      Загальна оцінка / 5

      Ідеальне, гаряче, чисте.

      Кавомашина Exprelia завжди готова подати Ваш улюблений кавовий напій. Чого б Ви не забажали, це можна приготувати одним натисненням кнопки завдяки інтерфейсу миттєвого вибору напою – й одразу насолоджуватися завдяки двом бойлерам кавомашини. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Saeco Exprelia Автоматична кавомашина Philips

      Ідеальне, гаряче, чисте.

      Кавомашина Exprelia завжди готова подати Ваш улюблений кавовий напій. Чого б Ви не забажали, це можна приготувати одним натисненням кнопки завдяки інтерфейсу миттєвого вибору напою – й одразу насолоджуватися завдяки двом бойлерам кавомашини. Переглянути усі переваги

      Ідеальне, гаряче, чисте.

      Кавомашина Exprelia завжди готова подати Ваш улюблений кавовий напій. Чого б Ви не забажали, це можна приготувати одним натисненням кнопки завдяки інтерфейсу миттєвого вибору напою – й одразу насолоджуватися завдяки двом бойлерам кавомашини. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Saeco Exprelia Автоматична кавомашина Philips

      Ідеальне, гаряче, чисте.

      Кавомашина Exprelia завжди готова подати Ваш улюблений кавовий напій. Чого б Ви не забажали, це можна приготувати одним натисненням кнопки завдяки інтерфейсу миттєвого вибору напою – й одразу насолоджуватися завдяки двом бойлерам кавомашини. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. saeco-automatic-espresso-machines

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Дивитись усі аксессуары
        Exprelia

        Exprelia

        Автоматична кавомашина Philips

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Ідеальне, гаряче, чисте.

        Це найкраще спінене молоко

        • Вбудований молочник та піноутворювач
        • Нержавіюча сталь
        • Кавомолка з 5 налаштуваннями
        Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

        Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

        Цю еспрессо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспрессо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби та цілком безшумну роботу.

        Експериментуйте із насиченістю кави, обираючи різні налаштування помелу

        Експериментуйте із насиченістю кави, обираючи різні налаштування помелу

        Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Ця еспресо кавомашина має 8 регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.

        Збереження улюблених налаштувань кави

        Збереження улюблених налаштувань кави

        Ви завжди отримуватимете ідеальну чашку еспрессо, завареного на Ваш смак, завдяки нашій інноваційній функції пам’яті, яка дає змогу регулювати налаштування об’єму, міцності й температури кави. Насолоджуйтеся чудовою кавою в улюбленій чашці лише одним натисненням кнопки.

        Легке чищення завдяки знімній групі заварювання

        Легке чищення завдяки знімній групі заварювання

        Група заварювання – це винахід Saeco та серце еспрессо кавомашин, що забезпечує процес автоматизації. Група заварювання легкодоступна спереду чи збоку (залежно від моделі). Її можна вийняти без особливих зусиль та легко промити під струменем води для максимальної гігієни.

        Гігієнічне спінювання молока завдяки автоматичному подвійному очищенню

        Гігієнічне спінювання молока завдяки автоматичному подвійному очищенню

        Ця еспресо кавомашина Saeco має функцією повністю автоматичного подвійного очищення молочника. Функція подвійного чищення використовує два незалежні парові цикли для швидкого споліскування молочника після кожного приготування молочного напою для завжди свіжого молочного смаку. Гігієнічне спінювання молока ще ніколи не було таким легким.

        Завжди чистий пристрій завдяки автоматичному очищенню та видаленню накипу

        Завжди чистий пристрій завдяки автоматичному очищенню та видаленню накипу

        У цій еспрессо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби еспрессо кавомашини. Цей пристрій не лише нагадає, коли буде потрібно видалити накип, – почнеться автоматичний процес видалення накипу, і пристрій покаже, що й коли потрібно робити, за допомогою чітких екранних повідомлень. Видаляти накип ще ніколи не було так легко!

        Молочні напої без зволікання завдяки двом бойлерам

        Молочні напої без зволікання завдяки двом бойлерам

        Завдяки 2 окремим системам нагрівання для оптимальної температури кави чи спінювання молока ця повністю автоматична кавомашина Saeco гарантує професійну роботу і швидкість. Ви можете приготувати потрібну кількість лате макіато та капучіно з однаковим смаком у кожній чашці без зволікання.

        Ідеальне спінене молоко завдяки вбудованому молочнику

        Ідеальне спінене молоко завдяки вбудованому молочнику

        Насолоджуйтеся напоями з молоком завдяки автоматичному молочнику із функцією автоматичного очищення. Просто налийте молоко в молочник, встановіть молочник у кавомашину та виберіть улюблений кавовий напій. Лате макіато, капучіно чи кава лате будуть готові за кілька секунд. Молочник еспресо кавомашини Saeco має зручну функцію автоматичного очищення, а це означає, що два цикли автоматичного споліскування парою митимуть трубки молочника після кожного використання для завжди свіжого смаку молока.

        Приготування пінки й основної частини кави під більшим тиском

        Приготування пінки й основної частини кави під більшим тиском

        Ця кавомашина Saeco має нашу запатентовану функцію приготування пінки та основної частини кави під більшим тиском. Цей регулятор, зручно розміщений біля носика кавомашини, дозволяє легко регулювати зустрічний тиск для вдосконалення основної частини та пінки еспресо. Спробуйте самі й знайдіть свій улюблений смак.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Матеріал бойлера
          Нержавіюча сталь (неокислювана)
          Кількість бойлерів для води
          1 бойлер
          Тиск води у помпі
          15 бар (ідеальне еспрессо)
          Підтримувані типи кави
          • Мелена кава
          • Цілі кавові зерна
          Країна виготовлення
          • Виготов. в Італії
          • Розроблено в Італії
          Знімна група заварювання
          Так
          Потужність
          1400  Вт
          Напруга
          230  В
          Частота
          50  Гц
          Довжина шнура
          80  см

        • Надійність

          Автоматичний режим очікування
          Так

        • Неперевершена кава еспресо

          Технологія "еспрессо"
          • Система налаштування Saeco на тип кави
          • Аромат-система: попереднє заварювання
          • Система регулювання міцності кави: адаптер для утворення пінки

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Кілька напоїв

          Напої з молоком
          • Автоматична функція обробки молока
          • Селектор кількості молока
          • Знімний молочник

        • Легкість у використанні

          Чищення та догляд
          • Автоматичне споліскування каналів для кави
          • Автоматичне споліскування каналів подачі молока
          • Цикл видалення накипу
          Використання
          • Регульований дозатор кави
          • Перепускний канал для меленої кави
          • Фронтальний доступ до всіх функцій
          • Миттєве утворення пари (2 бойлери)
          • Знімна група заварювання
          • Знімний резервуар для води

        • Вага та розміри

          Максимальна висота чашки
          150  мм
          Вага виробу
          13,4  кг
          Розміри виробу (Д x Г x В)
          245 x 360 x 420  мм
          Місткість ємності для кавових зерен
          300  г
          Місткість контейнера для відходів
          11  порції
          Ємність молочника
          0,5  л
          Ємність резервуара для води
          1,5  л

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Знайти запасну частину або аксесуар

        Перейти до частин та аксесуарів

        Аксесуари для цього виробу

        Дивитись усі аксессуары

          Рекомендовані вироби

            Вироби, які Ви нещодавно переглядали

              Відгуки

              бути першим, хто переглянув цей предмет

              Оплата

              Ми приймаємо наступні способи оплати
              • Оплата при отриманні товару

              Швидкі посилання

              Часті запитання
              Правила та умови
              Знайти замовлення
              Про Philips