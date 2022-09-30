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    Мультипіч

    Philips Ovi Essential Connected

    HD9280/30
    Загальна оцінка / 5
    • Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням. Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням. Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.
      -{discount-value}

      Мультипіч Philips Ovi Essential Connected

      HD9280/30
      Загальна оцінка / 5

      Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.

      Вибирайте з сотень* смачних страв, рекомендованих з урахуванням ваших уподобань. Підключіться до програми NutriU, виберіть рецепт та надішліть його на вашу мультипіч. Слідкуйте за приготуванням страв, не встаючи з дивану: програма повідомить вас, коли страва буде готова! Переглянути усі переваги

      Мультипіч Philips Ovi Essential Connected

      Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.

      Вибирайте з сотень* смачних страв, рекомендованих з урахуванням ваших уподобань. Підключіться до програми NutriU, виберіть рецепт та надішліть його на вашу мультипіч. Слідкуйте за приготуванням страв, не встаючи з дивану: програма повідомить вас, коли страва буде готова! Переглянути усі переваги

      Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.

      Вибирайте з сотень* смачних страв, рекомендованих з урахуванням ваших уподобань. Підключіться до програми NutriU, виберіть рецепт та надішліть його на вашу мультипіч. Слідкуйте за приготуванням страв, не встаючи з дивану: програма повідомить вас, коли страва буде готова! Переглянути усі переваги

      Мультипіч Philips Ovi Essential Connected

      Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.

      Вибирайте з сотень* смачних страв, рекомендованих з урахуванням ваших уподобань. Підключіться до програми NutriU, виберіть рецепт та надішліть його на вашу мультипіч. Слідкуйте за приготуванням страв, не встаючи з дивану: програма повідомить вас, коли страва буде готова! Переглянути усі переваги

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        Мультипіч

        Мультипіч

        Philips Ovi Essential Connected

        - {discount-value}

        Усього:

        Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.

        Підключіться до NutriU для максимально зручного приготування страв

        • Технологія Rapid Air
        • Кошик з антипригарним покриттям
        • 2000 Вт
        • Кошик ємністю до 1,2 кг (5 порцій)
        • 7 попередньо встановлені програми
        Смажте, використовуючи до 90% менше жиру***

        Смажте, використовуючи до 90% менше жиру***

        Мультипіч Philips Ovi Essential використовує гаряче повітря для приготування улюбленої хрусткої їжі з використанням до 90% менше жиру***.

        Підтримка Amazon Alexa

        Підтримка Amazon Alexa

        Функція керування голосом увімкнена, підтримка Amazon Alexa.

        Легке використання та чищення

        Легке використання та чищення

        Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині. Кошик мультипечі QuickClean має антипригарне покриття для легкого чищення. Смаження за допомогою повітря оберігає ваш дім від запаху смаженої олії, який буває у разі використання звичайної фритюрниці.

        Розмір XL. Для всієї родини

        Розмір XL. Для всієї родини

        Мультипіч XL від Philips розроблена з урахуванням потреб вашої родини. Кошик місткістю 1,2 кг у поєднанні із чашею об’ємом 6,2 л дозволяє готувати різноманітні страви. Зробіть до 5 порцій за один раз для всієї родини та друзів.

        Смажте, печіть, запікайте і, навіть, підігрівайте.

        Смажте, печіть, запікайте і, навіть, підігрівайте.

        Нова мультипіч Philips Essential відкриває безліч можливостей: смажте, печіть, запікайте і, навіть, підігрівайте! Готуйте щоразу ідеальну їжу незалежно від того, що ви вирішили приготувати.

        Функція збереження тепла

        Функція збереження тепла

        Насолоджуйтеся стравами, коли будете готові. Перейдіть у режим збереження тепла, і їжа зберігатиме ідеальну температуру протягом до 30 хвилин.

        Сенсорний екран із сім’ю попередньо встановленими програмами

        Сенсорний екран із сім’ю попередньо встановленими програмами

        Натисніть кнопку й готуйте. Попередньо встановлені програми включають програми для приготування заморожених закусок, свіжої картоплі фрі, м’яса, риби, курячих гомілок, пирогів і навіть овочів на грилі.

        Щоденне натхнення для нових рецептів на основі ваших уподобань

        Щоденне натхнення для нових рецептів на основі ваших уподобань

        Знаходьте сотні* смачних страв, які можна приготувати, використовуючи мультипіч та NutriU. Чим більше ви користуєтеся NutriU, тим більше персоналізованих рекомендацій ви отримуєте. Додаток NutriU можна легко завантажити з магазину Google Play або Apple Store, а потім підключити його до вашої мультипечі.

        Стежте за приготуванням їжі за допомогою телефону або планшета

        Стежте за приготуванням їжі за допомогою телефону або планшета

        Виберіть рецепт, надішліть його мультипечі та слідкуйте за процесом приготування страви, зручно вмостившись на дивані. Коли страва буде готова, ви отримаєте сповіщення.

        Покрокові інструкції для складних рецептів

        Покрокові інструкції для складних рецептів

        Відкрийте в собі шеф-кухаря! Сміливо готуйте різноманітні смачні й корисні страви. Додаток NutriU підкаже вам кожен крок для приготування домашніх страв, які ви й ваша сім’я люблять їсти щодня.

        Смачні рецепти для мультипечі на кожен день для здорового способу життя

        Смачні рецепти для мультипечі на кожен день для здорового способу життя

        Відкрийте для себе сотні смачних, корисних та швидких рецептів страв для приготування у мультипечі. Більшість рецептів у додатку NutriU підібрано експертами з раціонального харчування для щоденного приготування.

        Корисне смаження з технологією Rapid Air

        Корисне смаження з технологією Rapid Air

        Технологія Rapid Air з унікальним дизайном «starfish» (морська зірка) забезпечує циркуляцію гарячого повітря для приготування смачної їжі, яка хрустка зверху та ніжна всередині, практично без олії.

        Мультипіч із низьким використанням жиру №1****

        Мультипіч із низьким використанням жиру №1****

        Philips — провідна мультипіч із низьким використанням жиру****. Наша команда експертів вдосконалює технологію мультипечі понад 10 років.

        Технічні характеристики

        • Конструкція та покриття

          Колір
          Білий

        • Конструкція та покриття

          Матеріал основного корпусу
          Пластик

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Екологічність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Загальні технічні характеристики

          Характеристики виробу
          • Автоматичне вимкнення
          • Термоізольовані зовнішні стінки
          • Можна мити в посудомийній машині
          • Перемикач "увімк./вимк."
          • Сигнал "готовності"
          • Контроль температури
          • Індикатор роботи
          • Швидке чищення
          • Світлодіодний дисплей
          • Регулятор часу
          • Технологія Rapid Air

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              Про Philips

              Продавцем інтернет-магазину є:

              ТОВ «Філіпс Україна»
              03038, Україна, м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
              Код ЄДРПОУ 33 74 40 42

              © Koninklijke Philips N.V., 2004–2023. Усі права захищені.

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