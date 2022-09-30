Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.
Вибирайте з сотень* смачних страв, рекомендованих з урахуванням ваших уподобань. Підключіться до програми NutriU, виберіть рецепт та надішліть його на вашу мультипіч. Слідкуйте за приготуванням страв, не встаючи з дивану: програма повідомить вас, коли страва буде готова! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.
Вибирайте з сотень* смачних страв, рекомендованих з урахуванням ваших уподобань. Підключіться до програми NutriU, виберіть рецепт та надішліть його на вашу мультипіч. Слідкуйте за приготуванням страв, не встаючи з дивану: програма повідомить вас, коли страва буде готова! Переглянути усі переваги
Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.
Вибирайте з сотень* смачних страв, рекомендованих з урахуванням ваших уподобань. Підключіться до програми NutriU, виберіть рецепт та надішліть його на вашу мультипіч. Слідкуйте за приготуванням страв, не встаючи з дивану: програма повідомить вас, коли страва буде готова! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.
Вибирайте з сотень* смачних страв, рекомендованих з урахуванням ваших уподобань. Підключіться до програми NutriU, виберіть рецепт та надішліть його на вашу мультипіч. Слідкуйте за приготуванням страв, не встаючи з дивану: програма повідомить вас, коли страва буде готова! Переглянути усі переваги
Philips Ovi Essential Connected
Усього:
Мультипіч Philips Ovi Essential використовує гаряче повітря для приготування улюбленої хрусткої їжі з використанням до 90% менше жиру***.
Функція керування голосом увімкнена, підтримка Amazon Alexa.
Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині. Кошик мультипечі QuickClean має антипригарне покриття для легкого чищення. Смаження за допомогою повітря оберігає ваш дім від запаху смаженої олії, який буває у разі використання звичайної фритюрниці.
Мультипіч XL від Philips розроблена з урахуванням потреб вашої родини. Кошик місткістю 1,2 кг у поєднанні із чашею об’ємом 6,2 л дозволяє готувати різноманітні страви. Зробіть до 5 порцій за один раз для всієї родини та друзів.
Нова мультипіч Philips Essential відкриває безліч можливостей: смажте, печіть, запікайте і, навіть, підігрівайте! Готуйте щоразу ідеальну їжу незалежно від того, що ви вирішили приготувати.
Насолоджуйтеся стравами, коли будете готові. Перейдіть у режим збереження тепла, і їжа зберігатиме ідеальну температуру протягом до 30 хвилин.
Натисніть кнопку й готуйте. Попередньо встановлені програми включають програми для приготування заморожених закусок, свіжої картоплі фрі, м’яса, риби, курячих гомілок, пирогів і навіть овочів на грилі.
Знаходьте сотні* смачних страв, які можна приготувати, використовуючи мультипіч та NutriU. Чим більше ви користуєтеся NutriU, тим більше персоналізованих рекомендацій ви отримуєте. Додаток NutriU можна легко завантажити з магазину Google Play або Apple Store, а потім підключити його до вашої мультипечі.
Виберіть рецепт, надішліть його мультипечі та слідкуйте за процесом приготування страви, зручно вмостившись на дивані. Коли страва буде готова, ви отримаєте сповіщення.
Відкрийте в собі шеф-кухаря! Сміливо готуйте різноманітні смачні й корисні страви. Додаток NutriU підкаже вам кожен крок для приготування домашніх страв, які ви й ваша сім’я люблять їсти щодня.
Відкрийте для себе сотні смачних, корисних та швидких рецептів страв для приготування у мультипечі. Більшість рецептів у додатку NutriU підібрано експертами з раціонального харчування для щоденного приготування.
Технологія Rapid Air з унікальним дизайном «starfish» (морська зірка) забезпечує циркуляцію гарячого повітря для приготування смачної їжі, яка хрустка зверху та ніжна всередині, практично без олії.
Philips — провідна мультипіч із низьким використанням жиру****. Наша команда експертів вдосконалює технологію мультипечі понад 10 років.
Конструкція та покриття
Конструкція та покриття
Обслуговування
Екологічність
Загальні технічні характеристики
HD9925/01
HD9905/00
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.