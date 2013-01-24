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Philips Sonicare W Optimal White

Стандартні насадки для звукової зубної щітки

HX6064/10
Sonicare
Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • До 100% біліші зуби лише за один тиждень* До 100% біліші зуби лише за один тиждень* До 100% біліші зуби лише за один тиждень*
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    Philips Sonicare W Optimal White Стандартні насадки для звукової зубної щітки

    HX6064/10
    Загальна оцінка / 5

    До 100% біліші зуби лише за один тиждень*

    Насадка для зубної щітки W2 Optimal White ідеально підходить для тих, хто хоче вийти за межі ретельного чищення, щоб усунути поверхневі плями для сяючої, білосніжнішої усмішки. Ця насадка для щітки також чудово підходить для збереження білизни між процедурами професійного відбілювання. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare W Optimal White Стандартні насадки для звукової зубної щітки

    До 100% біліші зуби лише за один тиждень*

    Насадка для зубної щітки W2 Optimal White ідеально підходить для тих, хто хоче вийти за межі ретельного чищення, щоб усунути поверхневі плями для сяючої, білосніжнішої усмішки. Ця насадка для щітки також чудово підходить для збереження білизни між процедурами професійного відбілювання. Переглянути усі переваги

    До 100% біліші зуби лише за один тиждень*

    Насадка для зубної щітки W2 Optimal White ідеально підходить для тих, хто хоче вийти за межі ретельного чищення, щоб усунути поверхневі плями для сяючої, білосніжнішої усмішки. Ця насадка для щітки також чудово підходить для збереження білизни між процедурами професійного відбілювання. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare W Optimal White Стандартні насадки для звукової зубної щітки

    До 100% біліші зуби лише за один тиждень*

    Насадка для зубної щітки W2 Optimal White ідеально підходить для тих, хто хоче вийти за межі ретельного чищення, щоб усунути поверхневі плями для сяючої, білосніжнішої усмішки. Ця насадка для щітки також чудово підходить для збереження білизни між процедурами професійного відбілювання. Переглянути усі переваги

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      До 100% біліші зуби лише за один тиждень*

      Ретельне чищення для усунення пігментації і відбілювання зубів

      • 4 шт. в упаковці
      • Стандартний розмір
      • Знімні
      • Синхронізація з режимом BrushSync
      До 7 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

      До 7 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

      Щільні високоякісні щетинки усувають до 7 разів більше нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою.

      Ромбоподібні щетинки роблять Ваші зуби на 100% білішими за 1 тиждень

      Ромбоподібні щетинки роблять Ваші зуби на 100% білішими за 1 тиждень

      Спеціальна ромбоподібна ділянка з густих щетинок на насадці W2 Optimal White усуває поверхневі плями від їжі та напоїв. Ви помітите до 100%* білішу посмішку лише за 7 днів.

      Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів**

      Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів**

      Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ Ви завжди отримуватимете найкраще чищення**. Насадка для щітки Philips Sonicare W2 Optimal White синхронізується з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™**, вибираючи оптимальний режим чищення та рівень інтенсивності для виняткового відбілювання. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.

      Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.

      Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.

      Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадає Вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чищення і сповістить Вас про необхідність заміни. У Вас немає розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто слідкуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.

      Перевірено для здоров’я Вашої ротової порожнини

      Перевірено для здоров’я Вашої ротової порожнини

      Усі насадки для щітки Philips Sonicare безпечні та лагідні до зубів та ясен. Під час тестування перевіряють характеристики кожної насадки для щітки для забезпечення надійності та виняткової роботи під час кожного чищення.

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

      Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

      Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

      Насадка для щітки W2 Optimal White ідеально підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence. Просто встановіть та зніміть її для легкої заміни та чищення.

      Технічні характеристики

      • Сумісність

        Система насадок для щітки
        Знімні
        Синхронізація з режимом BrushSync
        Так
        Підходять для цих моделей
        • 2 Series plaque control
        • 2 Series plaque defense
        • 3 Series gum health
        • DiamondClean
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare Platinum Connected
        • FlexCare+
        • for Kids
        • HealthyWhite
        • HealthyWhite+
        • PowerUp
        • ProtectiveClean

      • Конструкція та покриття

        Жорсткість щетинок
        Середній
        Колір
        Білий
        Щетинки-індикатори
        Блакитний колір щетинок зникає
        Розмір
        Стандартний

      • Елементи в комплекті

        Насадки для щітки
        4 W2 Optimal White

      • Якість та функціональність

        Заміна
        Кожні 3 місяці
        Перевірено
        для оптимального використання

      • Переваги для здоров’я

        Здоров’я ясен
        Допомагає покращити здоров’я ясен
        Видалення нальоту
        Усуває до 7 разів більше нальоту*
        Відбілювання
        Біліші зуби лише за один тиждень

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          • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
          • *Функція синхронізації з режимом BrushSync™ сумісна лише з ручками зубних щіток Philips Sonicare із BrushSync™

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