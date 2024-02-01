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    • Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен

      6100 Акумуляторна звукова зубна щітка

      HX7400/06

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      Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен

      Щітка Philips Sonicare 6100 оснащена технологією Sonicare нового покоління, спеціальним делікатним режимом (Sensitive), насадкою S2 Sensitive та має низьку інтенсивність. А також функцію попередження про надмірний тиск. У комплекті дорожній футляр.

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      6100 Акумуляторна звукова зубна щітка

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      6100

      Акумуляторна звукова зубна щітка

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      60 днів

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      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Sonicare від Philips, і повернемо гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.
      Переглянути акційні моделі ›

      Ми впевнені в якості продукції Philips Sonicare

      +1рік

      Додаткової гарантії

      Зареєструйте вашу зубну щітку в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте додатковий рік гарантії.
      Дізнатись більше ›

      25%

      На змінні насадки

      Отримайте знижку на акційні моделі змінних насадок, зареєструвавши вашу зубну щітку в системі My Philips.
      Дізнатись більше ›

      60 днів

      Тест-драйв

      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Sonicare від Philips, і повернемо гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.
      Переглянути акційні моделі ›

      Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен

      Усуває до 10 разів більше нальоту*

      • Усуває до 10 разів більше нальоту*
      • 2 режими, 3 рівні інтенсивності
      • Видимий датчик тиску
      • Ресурс батареї: 21 день
      • Дорожній футляр
      Досконале чищення чутливих зубів та ясен

      Досконале чищення чутливих зубів та ясен

      Philips Sonicare 6100 забезпечує ніжний досвід чищення, навіть для чутливих зубів і ясен. Завдяки новій насадці для щітки S2 Sensitive, виготовленій із найм’якіших щетинок Sonicare, вона дарує унікальне ніжне очищення для усунення до 10 разів більше нальоту в важкодоступних місцях**.

      Технологія Sonicare нового покоління

      Технологія Sonicare нового покоління

      Насолоджуйтесь унікальним досвідом чищення зубів і новим рівнем гігієни ротової порожнини з технологією нового покоління Sonicare. Під час чищення інноваційна магнітна система зубної щітки автоматично регулює продуктивність чищення. Це забезпечує незмінно оптимальну продуктивність 62 000 рухів щетинок за хвилину - навіть у важкодоступних місцях. Динамічний потік рідини забезпечує м'яке очищення вздовж лінії ясен і між зубами, допомагаючи досягти повного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.

      Персоналізуйте своє чищення за допомогою 6 режимів чищення

      Персоналізуйте своє чищення за допомогою 6 режимів чищення

      Зубну щітку Philips Sonicare 6100 розроблено для чутливих зубів та ясен, і вона має два режими чищення. Режим Sensitive (Делікатний) забезпечує лагідне, ретельне чищення, а режим Clean (Чищення) зосереджується на усуненні нальоту для забезпечення відмінної чистоти. Для персоналізованого чищення можна поєднувати будь-який режим з одним із трьох рівнів інтенсивності (від високого до низького), що підходить саме вам.

      Захистіть свої ясна завдяки видимому датчику тиску

      Захистіть свої ясна завдяки видимому датчику тиску

      Ви можете не помітити, коли чистите занадто сильно, але ця зубна щітка це помітить. Розумний оптичний датчик точно визначає надмірний тиск під час чищення, потім блимає фіолетовим світлом і знижує вібрацію. Ви завжди будете знати, коли потрібно скоригувати чищення, і ваші ясна залишаться захищеними.

      Сповіщення про потребу замінити насадку для щітки

      Сповіщення про потребу замінити насадку для щітки

      Регулярна заміна насадки для щітки є важливою частиною підтримки належного здоров’я ротової порожнини. Завдяки технології BrushSync легко підтримувати оптимальну роботу насадки щітки. Відстежуючи частоту використання й інтенсивність чищення, інноваційна технологія нагадує вам, коли настав час для нової насадки.

      Оптимізуйте чищення за допомогою SmarTimer та BrushPacer

      Оптимізуйте чищення за допомогою SmarTimer та BrushPacer

      Для повного очищення потрібно всього дві хвилини, тому наш SmarTimer повідомляє, коли час закінчується. Для рівномірного чищення всієї ротової порожнини BrushPacer розділяє сеанс на сегменти, а невелика пауза у вібрації сигналізує про потребу переміщення на іншу ділянку. Це допомагає вам досягти рівномірного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.

      Лазерне зварювання для більшої довговічності

      Лазерне зварювання для більшої довговічності

      Ми переробили наші зубні щітки Philips Sonicare зсередини, щоб зробити їх міцними, легкими та довговічними. Завдяки вдосконаленому процесу лазерного зварювання ви можете роками насолождуватися чищенням нашими зубними щітками.

      До 3 тижнів чищення на одному заряді

      До 3 тижнів чищення на одному заряді

      Ця зубна щітка використовує високопродуктивний акумулятор, розроблений для покращення вашого досвіду чищення. Після однієї зарядки ви можете насолоджуватися до трьох тижнів регулярного чищення перед необхідністю повторного заряджання.

      Компактний дорожній кейс

      Компактний дорожній кейс

      Наш оновлений дорожній кейс досить компактний, щоб покласти в сумку і достатньо міцний, щоб захистити вашу зубну щітку Philips Sonicare в дорозі. Цей зручний дорожній кейс вміщає саму щітку і дві насадки для неї. Тепер можна подорожувати впевнено, куди б не привела ваша подорож.

      Технічні характеристики

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        Зубна щітка з акумуляторним живленням, 1 6100
        Насадки для щітки
        Чутливість 1 S2
        Зарядний пристрій
        1
        Дорожній футляр
        1 тонкий дорожній футляр

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        Делікатний
        Для чутливих зубів та ясен

      • Рівні інтенсивності

        Високий
        Ще більш ефективне чищення
        Середній
        Для щоденного чищення
        Низький
        Для чутливих зубів та ясен

      • Ефективність чищення

        Видалення нальоту
        До 10 разів ефективніше*
        Здоров’я ясен
        До 5 разів здоровіші ясна**
        Швидкість
        62000 рухів щітки на хвилину

      • Простота у користуванні

        Сумісність ручки щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Таймер
        SmarTimer і BrushPacer для повного та ретельного чищення
        Індикатор батареї
        Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї
        Заряджання ч/з USB-A
        Адаптер живлення не додається

      • Технологія інтелектуальних датчиків

        Реакція на надмірний тиск
        • Світлове кільце світиться фіолетовим
        • Знижена вібрація та пульсуючий звук
        Нагадування про заміну
        BrushSync повідомляє, коли потрібно замінити головку щітки

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        21 день

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

      • Потужність

        Напруга
        100–240 В

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Білий

      Badge-D2C

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      • у важкодоступних місцях; порівняно зі звичайною зубною щіткою за 6 тижнів.
      • *порівняно зі звичайною зубною щіткою за 6 тижнів.

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