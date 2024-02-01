Захистіть свої ясна завдяки видимому датчику тиску

Ви можете не помітити, коли чистите занадто сильно, але ця зубна щітка це помітить. Розумний оптичний датчик точно визначає надмірний тиск під час чищення, потім блимає фіолетовим світлом і знижує вібрацію. Ви завжди будете знати, коли потрібно скоригувати чищення, і ваші ясна залишаться захищеними.