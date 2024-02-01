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HX7400/06
Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен
Щітка Philips Sonicare 6100 оснащена технологією Sonicare нового покоління, спеціальним делікатним режимом (Sensitive), насадкою S2 Sensitive та має низьку інтенсивність. А також функцію попередження про надмірний тиск. У комплекті дорожній футляр.Переглянути усі переваги
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Акумуляторна звукова зубна щітка
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Philips Sonicare 6100 забезпечує ніжний досвід чищення, навіть для чутливих зубів і ясен. Завдяки новій насадці для щітки S2 Sensitive, виготовленій із найм’якіших щетинок Sonicare, вона дарує унікальне ніжне очищення для усунення до 10 разів більше нальоту в важкодоступних місцях**.
Насолоджуйтесь унікальним досвідом чищення зубів і новим рівнем гігієни ротової порожнини з технологією нового покоління Sonicare. Під час чищення інноваційна магнітна система зубної щітки автоматично регулює продуктивність чищення. Це забезпечує незмінно оптимальну продуктивність 62 000 рухів щетинок за хвилину - навіть у важкодоступних місцях. Динамічний потік рідини забезпечує м'яке очищення вздовж лінії ясен і між зубами, допомагаючи досягти повного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.
Зубну щітку Philips Sonicare 6100 розроблено для чутливих зубів та ясен, і вона має два режими чищення. Режим Sensitive (Делікатний) забезпечує лагідне, ретельне чищення, а режим Clean (Чищення) зосереджується на усуненні нальоту для забезпечення відмінної чистоти. Для персоналізованого чищення можна поєднувати будь-який режим з одним із трьох рівнів інтенсивності (від високого до низького), що підходить саме вам.
Ви можете не помітити, коли чистите занадто сильно, але ця зубна щітка це помітить. Розумний оптичний датчик точно визначає надмірний тиск під час чищення, потім блимає фіолетовим світлом і знижує вібрацію. Ви завжди будете знати, коли потрібно скоригувати чищення, і ваші ясна залишаться захищеними.
Регулярна заміна насадки для щітки є важливою частиною підтримки належного здоров’я ротової порожнини. Завдяки технології BrushSync легко підтримувати оптимальну роботу насадки щітки. Відстежуючи частоту використання й інтенсивність чищення, інноваційна технологія нагадує вам, коли настав час для нової насадки.
Для повного очищення потрібно всього дві хвилини, тому наш SmarTimer повідомляє, коли час закінчується. Для рівномірного чищення всієї ротової порожнини BrushPacer розділяє сеанс на сегменти, а невелика пауза у вібрації сигналізує про потребу переміщення на іншу ділянку. Це допомагає вам досягти рівномірного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.
Ми переробили наші зубні щітки Philips Sonicare зсередини, щоб зробити їх міцними, легкими та витривалими. Завдяки вдосконаленому процесу лазерного зварювання ви можете довго насолождуватися чищенням нашими зубними щітками.
Ця зубна щітка використовує високопродуктивний акумулятор, розроблений для покращення вашого досвіду чищення. Після однієї зарядки ви можете насолоджуватися до трьох тижнів регулярного чищення перед необхідністю повторного заряджання.
Наш оновлений дорожній кейс досить компактний, щоб покласти в сумку і достатньо міцний, щоб захистити вашу зубну щітку Philips Sonicare в дорозі. Цей зручний дорожній кейс вміщає саму щітку і дві насадки для неї. Тепер можна подорожувати впевнено, куди б не привела ваша подорож.
Рівні інтенсивності
Потужність
Технічні характеристики
Конструкція та покриття
Обслуговування
Простота у користуванні
Елементи в комплекті
Ефективність чищення
Режими
Технологія інтелектуальних датчиків
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