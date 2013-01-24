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Philips Avent

Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

SCF271/20
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Надзвичайно швидкий та зручний пристрій Надзвичайно швидкий та зручний пристрій Надзвичайно швидкий та зручний пристрій
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    Philips Avent Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

    SCF271/20
    Загальна оцінка / 5

    Надзвичайно швидкий та зручний пристрій

    Легкий і компактний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent SCF271/20 можна використовувати як вдома, так і поза ним. Вміст залишається стерильним до 24 годин, якщо не відкривати кришки.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

    Надзвичайно швидкий та зручний пристрій

    Легкий і компактний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent SCF271/20 можна використовувати як вдома, так і поза ним. Вміст залишається стерильним до 24 годин, якщо не відкривати кришки.

    Надзвичайно швидкий та зручний пристрій

    Легкий і компактний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent SCF271/20 можна використовувати як вдома, так і поза ним. Вміст залишається стерильним до 24 годин, якщо не відкривати кришки.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

    Надзвичайно швидкий та зручний пристрій

    Легкий і компактний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent SCF271/20 можна використовувати як вдома, так і поза ним. Вміст залишається стерильним до 24 годин, якщо не відкривати кришки.

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      Надзвичайно швидкий та зручний пристрій

      Стерилізує 6 пляшечок за 2 хвилини*

      Зручний для транспортування. Підходить для більшості мікрохвильових печей.

      Зручний для транспортування. Підходить для більшості мікрохвильових печей.

      Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent можна використовувати практично з усіма мікрохвильовими печами на ринку. Його невеликий розмір забезпечує зручність у дорозі, тож у Вас завжди буде стерильна пляшечка незалежно від того, куди Ви їдете: у коротку нічну подорож чи на триваліший відпочинок закордоном. Він також стане ідеальним додатковим стерилізатором у домі дідуся й бабусі. Розміри: 166 (В), 280 (Ш), 280 (Д) мм.

      Бічні ручки надійно фіксують кришку

      Бічні ручки надійно фіксують кришку

      Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі має збоку фіксатори для додаткової безпеки. Фіксатори надійно тримають кришку, щоб гаряча вода не вихлюпнулася, коли Ви діставатимете стерилізатор із мікрохвильової печі. Крім того, бічні ручки не нагріваються сильно, тож Ви зможете безпечно користуватися стерилізатором.

      Якщо кришку не відкривати, вміст зберігає стерильність до 24 годин

      Якщо кришку не відкривати, вміст зберігає стерильність до 24 годин

      Якщо кришку не відкривати, вміст зберігає стерильність до 24 годин

      Вміщає шість пляшечок Philips Avent

      Вміщає шість пляшечок Philips Avent

      Незважаючи на його невеликий розмір, це єдиний паровий стерилізатор для мікрохвильової печі, у якому може вміститися до 6 пляшечок Philips Avent. Тоді як у більшості мікрохвильових стерилізаторів вміщається лише 4 пляшечки, цей паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent дає змогу стерилізувати за один раз усі пляшечки, які знадобляться впродовж дня. Крім того, в ньому можна стерилізувати молоковідсмоктувачі.

      Стерилізація парою вбиває 99,9% шкідливих бактерій

      Стерилізація парою вбиває 99,9% шкідливих бактерій

      Стерилізація парою захищає організм дитини від особливо шкідливих бактерій, поки імунна система достатньо не зміцніє. Стерилізатори Philips Avent працюють за вищої температури, аніж посудомийні машини, та знищують 99,9% шкідливих мікробів, а вміст залишатиметься стерильним упродовж доби, якщо не відкривати кришку.

      Додатковий захист за допомогою стерилізації природною парою

      Стерилізація – це основа захисту дитини від надзвичайно шкідливих бактерій у молоці, допоки її імунна система достатньо не зміцніє. У стерилізаторі Philips Avent використовується медичний спосіб парової стерилізації, який швидкий, простий, ефективний та не передбачає використання хімічних речовин.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Тривалість стерилізації
        2 хв. за потужності 1100–1850 Вт, 4 хв. за потужності 850–1000 Вт, 6 хв. за потужності 500–800 Вт
        Об’єм води
        200 мл

      • Вага та розміри

        Вага
        740  г
        Розміри
        166 (В), 280 (Ш), 280 (Д)  мм

      • Країна виготовлення

        Англія
        Так

      • У комплекті:

        Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
        1  шт.
        Щипці
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

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