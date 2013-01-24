Зручний для транспортування. Підходить для більшості мікрохвильових печей.

Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent можна використовувати практично з усіма мікрохвильовими печами на ринку. Його невеликий розмір забезпечує зручність у дорозі, тож у Вас завжди буде стерильна пляшечка незалежно від того, куди Ви їдете: у коротку нічну подорож чи на триваліший відпочинок закордоном. Він також стане ідеальним додатковим стерилізатором у домі дідуся й бабусі. Розміри: 166 (В), 280 (Ш), 280 (Д) мм.