Надзвичайно легкі. Потужний звук.
Як бездоганне доповнення Вашого дня, навушники Philips Flite Hyprlite забезпечують чіткий звук та комфорт. Завдяки надзвичайно тонкій та легкій конструкції вони майже невідчутні у вухах. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно легкі. Потужний звук.
Як бездоганне доповнення Вашого дня, навушники Philips Flite Hyprlite забезпечують чіткий звук та комфорт. Завдяки надзвичайно тонкій та легкій конструкції вони майже невідчутні у вухах. Переглянути усі переваги
Надзвичайно легкі. Потужний звук.
Як бездоганне доповнення Вашого дня, навушники Philips Flite Hyprlite забезпечують чіткий звук та комфорт. Завдяки надзвичайно тонкій та легкій конструкції вони майже невідчутні у вухах. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно легкі. Потужний звук.
Як бездоганне доповнення Вашого дня, навушники Philips Flite Hyprlite забезпечують чіткий звук та комфорт. Завдяки надзвичайно тонкій та легкій конструкції вони майже невідчутні у вухах. Переглянути усі переваги
Легкий не означає ламкий. Кабель навушників, створений для використання у дорозі, має вбудоване підсилення з’єднання для кращої надійності й тривалішого терміну експлуатації.
Стильна конструкція зі свіжими, сучасними глянцевими елементами.
Легке у використанні дистанційне керування дозволяє відтворювати/призупиняти доріжки та відповідати на виклики одним натисненням кнопки.
Інноваційні трубки для басів у навушниках-вкладишах збільшують потік повітря для глибоких, насичених низьких частот.
Високопотужні 12,2-мм динаміки налаштовано для відтворення чіткого звуку.
Навушники Hyprlite такі тонкі, що майже невідчутні у вухах, – вони відтворюють музику, а Ви не відчуваєте їхньої ваги.
Звук
Під'єднання
Конструкція
Розміри виробу
Розміри упаковки
Зовнішня коробка