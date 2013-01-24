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Flite

Навушники з мікрофоном

SHE4205BK/00
Загальна оцінка / 5
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук. Надзвичайно легкі. Потужний звук. Надзвичайно легкі. Потужний звук.
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    Flite Навушники з мікрофоном

    SHE4205BK/00
    Загальна оцінка / 5

    Надзвичайно легкі. Потужний звук.

    Як бездоганне доповнення Вашого дня, навушники Philips Flite Hyprlite забезпечують чіткий звук та комфорт. Завдяки надзвичайно тонкій та легкій конструкції вони майже невідчутні у вухах. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Flite Навушники з мікрофоном

    Надзвичайно легкі. Потужний звук.

    Як бездоганне доповнення Вашого дня, навушники Philips Flite Hyprlite забезпечують чіткий звук та комфорт. Завдяки надзвичайно тонкій та легкій конструкції вони майже невідчутні у вухах. Переглянути усі переваги

    Надзвичайно легкі. Потужний звук.

    Як бездоганне доповнення Вашого дня, навушники Philips Flite Hyprlite забезпечують чіткий звук та комфорт. Завдяки надзвичайно тонкій та легкій конструкції вони майже невідчутні у вухах. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Flite Навушники з мікрофоном

    Надзвичайно легкі. Потужний звук.

    Як бездоганне доповнення Вашого дня, навушники Philips Flite Hyprlite забезпечують чіткий звук та комфорт. Завдяки надзвичайно тонкій та легкій конструкції вони майже невідчутні у вухах. Переглянути усі переваги

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      Надзвичайно легкі. Потужний звук.

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      Технічні характеристики

      • Звук

        Акустична система
        Відкрита
        Мембрана
        ПЕТ
        Тип магніту
        Неодимовий
        Звукова котушка
        CCAW
        Чутливість
        105  дБ
        Діаметр динаміків
        12,2  мм
        Максимальна вхідна потужність
        30  мВт
        Опір
        32  Ом
        Частотна характеристика
        9–23 000 Гц

      • Під'єднання

        Під’єднання кабелю
        симетричне
        Довжина кабелю
        1,2  м
        Конектор
        3,5  мм
        Покриття конектора
        нікельоване

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Розміри виробу

        Глибина
        1,16  см
        Висота
        1,65  см
        Вага
        0,013  кг
        Ширина
        1,75  см

      • Розміри упаковки

        Глибина
        1,5  см
        Вага брутто
        0,039  кг
        Висота
        17,2  см
        Вага нетто
        0,013  кг
        Кількість виробів
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вага тари
        0,026  кг
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Ширина
        9,5  см
        Код EAN
        69 51613 99113 8

      • Зовнішня коробка

        Вага брутто
        0,325  кг
        Висота
        12,8  см
        Довжина
        18,8  см
        Вага нетто
        0,078  кг
        Кількість споживчих комплектів
        6
        Вага тари
        0,247  кг
        Ширина
        11,7  см
        Код GTIN
        1 69 51613 99113 5

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