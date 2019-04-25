Philips 2300

Эта интеллектуальная система обеспечивает идеальный баланс между температурой приготовления и экстракцией аромата. Такой эффект достигается благодаря поддержанию температуры воды в диапазоне 90–98 °C на протяжении всей процедуры приготовления. В результате вы получаете ароматный кофе идеальной температуры и с бархатистой крема — чашка за чашкой​*.

*Для температуры от 70 до 82 °C